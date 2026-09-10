La apuesta de TaTa por la producción nacional para renovar sus marcas propias

Con una propuesta que abarca más de 250 productos en más de 75 categorías, TaTa avanza en la transformación integral de su portafolio de marcas propias. La renovación abarca una nueva identidad visual y otro rol en la experiencia en tienda y el canal digital, bajo el concepto “Calidad que ahorra”.

El portafolio en actualización incluye rubros como comestibles, bebidas, congelados, productos frescos, lácteos, limpieza y perfumería. Actualmente, más del 80% de los artículos ya presenta un nuevo diseño o se encuentra en proceso de actualización visual. La línea cuenta con cobertura en los 19 departamentos del país a través de todos los locales de la cadena, además de estar disponible en su plataforma de e-commerce.

Un componente relevante de esta propuesta es su integración con el entramado productivo uruguayo. La mayor parte de los proveedores de las marcas propias de TaTa son nacionales, priorizando el desarrollo local en una estrategia vinculada a su presencia territorial y su reconocimiento como Marca País.

En los puntos de venta, la compañía trabaja en la presentación de espacios específicos que permitan visualizar el mix de productos y recorrer las distintas categorías. La actualización responde a un proceso transversal que involucra a diversas áreas operativas, desde el desarrollo del producto hasta su llegada a la góndola.

Juan Pablo Cortez, director comercial de TaTa, definió el rol de estas líneas dentro del esquema de la empresa: “Las marcas propias son una parte importante de la ecuación de valor que ofrecemos a nuestros clientes. En TaTa contamos con las marcas líderes que ocupan un lugar central en nuestra propuesta y ofrecemos un surtido muy amplio, al que nuestra marca propia viene a sumar nuevas alternativas, siempre desde la calidad, el precio y la conveniencia. Es una propuesta que convive y se complementa con las demás marcas, y que nos permite seguir enriqureciendo la experiencia de compra”, afirmó.

Tendencia de mercado a nivel regional y global

La evolución de la marca acompaña un cambio en las pautas de consumo internacionales. Según el estudio global Finding Harmony on the Shelf: 2025 Global Outlook on Private Label & Branded Products, elaborado por NielsenIQ (NIQ), el 69% de los consumidores consultados considera que las marcas propias ofrecen una buena relación calidad-precio.

El informe concluye que el avance de las marcas propias no se da necesariamente a expensas de las marcas comerciales, sino que abre oportunidades para que cadenas de retail y fabricantes aprovechen las fortalezas de ambas alternativas. En América Latina, este comportamiento muestra un dinamismo particular: según datos de NielsenIQ, las marcas propias registraron un crecimiento del 14,2% en valor en la región, cifra que supera el incremento del 5,6% registrado a nivel global en el mismo período.