Movida gerencial: Distrito El Globo tiene un nuevo director comercial, Corporación América designa jefa de desarrollo de negocios y Fuhrman & Asociados incorpora una nueva socia

El mes de setiembre comenzó con varios cambios en el ecosistema corporativo uruguayo , con novedades en empresas como Distrito El Globo, Corporación América y la consultora Fuhrman & Asociados . Además, a nivel internacional una de las principales multinacionales de software de origen estadounidense anunció un cambio de CEO , quien tendrá el objetivo de liderar el crecimiento de la compañía en la era de la IA.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

Con más de 30 años de experiencia internacional en la industria de la hospitalidad y los servicios, Pablo Pesce anunció que se suma como director comercial al equipo de Quinquela Restaurante y Distrito El Globo , un desarrollo montado sobre un antiguo hotel del siglo XIX que funciona como un polo de negocios para que ejecutivos y emprendedores se encuentren .

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Pesce ha ocupado posiciones de liderazgo en Hyatt, Marriott, Starwood y Meliá en América Latina, incluyendo el cargo de gerente general multipropiedad en Marriott International.

En cuanto a su nuevo rol, el ejecutivo sostuvo que espera aportar su experiencia y acompañar en el desarrollo y crecimiento del proyecto.

Al respecto, sostuvo que el mismo tiene un enorme potencial para la realización de todo tipo de eventos y destacó también la propuesta gastronómica.

“Combina mucha identidad, creatividad, excelencia y está llamada a convertirse en un referente de la gastronomía de Montevideo”, remarcó.

Corporación América designa jefa de desarrollo de negocios

Después de más de cuatro años en Unilever, donde se desempeñó como líder de Customer Strategy & Planning, la economista especializada en estrategia comercial, desarrollo de negocios y análisis de datos Orianna Pianzzola asumió como jefa de desarrollo de negocios en Corporación América. El holding, de origen argentino, desarrolla actividades en múltiples sectores estratégicos, entre los que se destacan la operación de aeropuertos, la producción y el transporte de energía, la agroindustria, la vitivinicultura, los servicios financieros, la infraestructura y la tecnología.

En su nuevo rol Pianzzola estará enfocada en el desarrollo de nuevos negocios, análisis de oportunidades y evaluación económico-financiera de proyectos.

“Se me presentó una oportunidad que definitivamente no estaba en mis planes, pero que me entusiasmó desde el principio”, sostuvo la ejecutiva en su cuenta de LinkedIn.

En el posteo también agradeció a Unilever por la posibilidad de conocer de cerca el mundo el consumo masivo.

“Todo eso también me trajo hasta acá y hoy me abre una puerta a algo completamente distinto: un nuevo rubro, muchísimo por aprender y un desafío enorme como jefa de Desarrollo de Negocios en Corporación América”, cerró.

Ana Inés Motta se suma como socia a Fuhrman & Asociados

Ana Inés Motta y Simón Fuhrman, expertos uruguayos en transformación comercial, han compartido gran parte de su trayectoria profesional como socios de Deloitte, donde su rol era acompañar a organizaciones y líderes de la región en sus procesos de cambio estratégico.

Ahora, Motta anunció que deja Deloitte y se suma formalmente como socia de la consultora Fuhrman & Asociados especializada en la mejora de la productividad comercial en Latam.

“La consultora entra en una nueva etapa de aceleración con la misma vocación: acompañar a organizaciones en toda la región a transformar la forma en que hacen negocios, poniendo el valor real del cliente en el centro”, dijo la especialista sobre esta nueva etapa en su carrera profesional en la que se suma a la organización fundada por su socio.

Sobre el momento que viven las empresas, Motta resaltó que en entornos B2B complejos, hay equipos comerciales atrapados en ciclos de venta eternos, propuestas que se estancan por precio y estrategias que pierden tracción al bajar al terreno.

En ese contexto, su objetivo será ayudar a las compañías a resolver esa desconexión a través de métodos para destrabar el crecimiento, criterios para priorizar dónde competir y tecnología aplicada para acelerar productividad y generar impacto concreto.

“Creemos en una consultoría que se involucra, rigurosa, que incomoda con buenas preguntas y que trabaja codo a codo con los equipos que tienen la responsabilidad de generar valor”, señaló.

Movida gerencial internacional: Adobe nombró un nuevo director ejecutivo para liderar el crecimiento de la compañía en la era de la IA

La multinacional de software estadounidense Adobe anunció en los últimos días que Anil Chakravarthy, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente del negocio de Coordinación de la Experiencia del Cliente, se convertirá en el próximo presidente y director ejecutivo de la compañía

El cambio se hará efectivo a partir del próximo 1 de diciembre de 2026, e implica que Shantanu Narayen, actual CEO, pase a ocupar el cargo de presidente ejecutivo.

“Estoy convencido de que Anil es la persona idónea para liderar el crecimiento de Adobe en la era de la IA y espero trabajar estrechamente con él en mi nuevo cargo”, sostuvo Narayen.

Por su parte, en un comunicado publicado por la compañía, Chakravarthy declaró que le entusiasma la oportunidad de impulsar el crecimiento y el liderazgo de Adobe en la próxima era del software inteligente para la creatividad, la productividad y la experiencia del cliente.