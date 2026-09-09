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Claves para controlar el uso de tarjetas de crédito y evitar deudas

La especialista enfatizó que el principal problema no radica en la herramienta en sí, sino en el desconocimiento de su manejo por parte de los usuarios

9 de septiembre de 2026 11:18 hs
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En el programa Café y Negocios, emitido en el streaming de El Observador, la especialista Caro Sur abordó el uso de las tarjetas de crédito y la importancia de la educación financiera. Durante su intervención, advirtió sobre los riesgos de acceder a estos instrumentos de pago sin conocer su funcionamiento y abogó por planificar los gastos según los ingresos reales de cada persona.

La especialista enfatizó que el principal problema no radica en la herramienta en sí, sino en el desconocimiento de su manejo por parte de los usuarios. "La tarjeta de crédito puede estrellar tu economía simplemente porque nadie te enseñó a usarla", explicó Caro Sur.

Asimismo, remarcó la diferencia entre tener cupo disponible en el plástico y contar con los recursos económicos mensuales para respaldar ese consumo. "Cuando uno va a comprarse algo no es si puedo pagarlo, si me da el saldo para pagarlo, sino si me da el sueldo", sostuvo. Según indicó, la acumulación de pequeñas compras repetidas en cuotas suele comprometer los ingresos mensuales de manera imprevista.

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Otro de los puntos tratados fue la coordinación de las fechas de vencimiento con los días de cobro. Sur sugirió solicitar al banco emisor que el día de pago de la tarjeta coincida con el día de cobro para evitar desajustes. De igual manera, advirtió sobre los peligros de abonar únicamente el pago mínimo, señalando que el saldo remanente genera recargos elevados y puede perjudicar el historial crediticio en el Clearing de Informes.

Para evitar compras impulsivas en momentos de ansiedad, recomendó generar trabas en el proceso de consumo, como desvincular temporalmente las tarjetas de las aplicaciones de delivery. "Lo que nos hace gastar tanto con tarjeta de crédito es que no hay fricción y la fricción es algo que te permite pensar", concluyó Sur.

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