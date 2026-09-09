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Tras el intento de femicidio en la Facultad de Medicina, Udelar retomará sus clases a partir del lunes

La medida incluye las actividades curriculares de grado y posgrado, tanto clases presenciales como virtuales

9 de septiembre de 2026 12:26 hs
Universidad de la República
Universidad de la República Leonardo Carreño

La Universidad de la República (Udelar) anunció que retomará sus clases a partir del lunes 14 de setiembre, tras una pausa luego del intento de femicidio acontecido en la Facultad de Medicina durante la semana pasada.

El Consejo Directivo Central de la universidad resolvió el martes que se suspendan todas "las actividades curriculares de grado y posgrado hasta el sábado 12 de setiembre inclusive" y que se retomen el próximo lunes, esto incluye tanto clases presenciales como virtuales.

Las medidas se toman después de que un joven de 19 años apuñalara a otra estudiante de su misma edad varias veces en la cara y abdomen. El agresor fue detenido y enviado a una clínica psiquiátrica privada con custodia policial; mientras que la víctima fue derivada a un centro de salud y se le diagnosticó que estaba estable y fuera de peligro.

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"Los servicios podrán habilitar excepcionalmente entre el 9 y el 11 de setiembre la realización de actividades curriculares que involucren a docentes del exterior, y aquellas que involucren funciones de asistencia o extensión", agrega la universidad.

La misma resolución de la universidad pública afirmó que desde este miércoles al viernes se va a "organizar el regreso a los centros de estudio realizando actividades de reencuentro, intercambio y reflexión", en los que se garantice "la posibilidad de participación de estudiantes, docentes y funcionarios", entre otras disposiciones.

Las determinaciones se tomaron después de que en la institución educativa ocurrieran actividades de reflexión sobre el caso del intento de femicidio en particular y sobre la violencia de género en el centro. A raíz del caso puntual, estudiantes de Medicina y de otras facultades habían realizado distintos paros con ocupaciones.

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