"La Udelar enfrenta una crisis sostenida en materia de salud mental", concluye informe que alerta por violencia, ansiedad y suicidios

Un informe de las facultades de Psicología y Enfermería concluyó que “la Universidad de la República (Udelar) enfrenta una crisis sostenida en materia de salud mental”, en días donde el debate se instaló por el intento de femicidio de un estudiante de 19 años a una compañera en la Facultad de Medicina .

El documento, al que accedió El Observador, fue publicado el 15 de junio y se tituló Crisis y desafíos de la salud mental en la Udelar. Hacia una respuesta institucional unificada, proactiva e integral. Toma como base el informe “Perturbaciones” que realizaron las mencionadas facultades el año pasado, con encuestas a las autoridades de las facultades y talleres abiertos a la comunidad universitaria.

El documento afirma que existen problemáticas “en toda la comunidad universitaria”: tanto en estudiantes como en docentes y funcionarios, y que las "manifestaciones extremas" son los "casos recurrentes de intentos de autoeliminación y suicidios consumados".

"La violencia basada en género a veces uno la naturaliza": Lustemberg se solidarizó con la familia de la joven apuñalada en la Facultad de Medicina

Joven que apuñaló a estudiante de Medicina está internado en una clínica psiquiátrica y "no se encuentra en condiciones de declarar"

Se trata, consideran los investigadores, de un “problema estructural persistente arrastrado desde hace al menos 20 años” , pero que se ha visto agravado por distintos factores, como el “impacto pospandemia”.

Al respecto, mencionan que la generación estudiantil actual “evidencia una grave afectación socioemocional, menor tolerancia a la frustración académica y severas brechas formativas previas”

Además, alertan por un elemento que es parte del debate de estos días: “Hay una fuerte desconexión con la Educación Media (al ingresar a la universidad se borra el historial de los estudiantes, impidiendo conocer de antemano qué alumnos requieren adecuaciones curriculares o seguimiento por patologías preexistentes)”.

Tal como se informó, un grupo de exestudiantes del liceo Nº1 de Salinas denunció en una carta que el agresor había tenido numerosos antecedentes de acoso y violencia en secundaria: “Durante años convivimos con actos inaceptables de su parte, que incluyeron miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acoso sistemático a través de redes sociales, amenazas e incluso un episodio en el que se masturbó al lado de una compañera en plena clase. Asimismo, eran recurrentes expresiones como: 'hay que matarlas a todas' y 'ojalá pudiera matarte con mis propias manos, pero no quiero ir preso'".

Finalmente, los investigadores de la Udelar alertan por la “incidencia creciente de la patología psiquiátrica”, remarcando que existe una “insuficiencia en el Sistema Nacional Integrado de Salud “en materia de prevención y asistencia oportuna y continua de las personas con patologías psiquiátricas”.

El informe detalla distintas manifestaciones de problemas de salud mental en cada área de la comunidad universitaria. En cuanto a los estudiantes, menciona “violencias, ataques de pánico, ansiedad generalizada extrema, conductas de aislamiento”.

Además, remarcan que los jóvenes de 20 a 24 años "que representan más del 40% de la matrícula de grado en la Udelar, presentan la tasa de suicidio más alta en la historia del país". El informe toma los datos del Ministerio de Salud Pública del 2024. Ese año se suicidaron 85 jóvenes de entre 20 a 24 años y 83 jóvenes de 25 a 29 años.

En cuanto a los docentes, se concluye que hay un “desborde del rol por demandas afectivas de alumnos para las que no están capacitados, falta de herramientas de contención, caída del reconocimiento salarial, presión y ansiedad laboral".

Finalmente, en los funcionarios se detecta “estrés crónico y frustración por la masividad de estudiantes, la ampliación de la planta física y las nuevas formas de organización (campus); sin aumento equivalente en los cargos TAS (técnicos, administrativos y de servicios)”.

El informe sostiene que las respuestas que brinda la institución "se caracterizan por una profunda fragmentación institucional, déficit de recursos especializados y una alarmante falta de registros sistemáticos”.

En el informe se detallan “hallazgos críticos”, como que “la gran mayoría de las facultades y dependencias carecen de registros formales y sistematizados sobre incidentes de salud mental, intentos de autoeliminación o suicidios”.

A su vez, mencionan que el 58% de las autoridades que realizaron la encuesta declararon no contar “con los recursos financieros y humanos mínimos para dar respuestas satisfactorias”.

El último capítulo del informe presenta recomendaciones para una política de cuidado de salud mental. Entre otros puntos, reclama que de "forma obligatoria" se cree una "plataforma interna confidencial para que todos los servicios carguen y sistematicen datos anónimos sobre patologías, licencias e incidentes críticos relacionados a la Salud Mental, para anticipar los focos de vulnerabilidad en lugar de actuar de forma reactiva". También piden establecer un "programa de capacitación en primeros auxilios psicológicos y posvención del suicidio" para formar a docentes, funcionarios y estudiantes voluntarios" en la detección de riesgos y contención de emergencias.