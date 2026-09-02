Joven que apuñaló a estudiante de Medicina está internado en una clínica psiquiátrica y "no se encuentra en condiciones de declarar"

El joven de 19 años , quien apuñaló a una compañera de la Facultad de Medicina varias veces en la cara y abdomen, pasó la noche en una clínica psiquiátrica privada con custodia policial , luego de ser detenido por oficiales en la tarde del martes.

A las autoridades les llegó la información primaria de que el agresor tiene esquizofrenia , sin embargo, todavía no se le han tomado declaraciones que puedan confirmar o descartar esta hipótesis. Fuentes de la investigación revelaron a El Observador que el joven, por el momento, "no se encuentra en condiciones de declarar" .

Hasta el momento, permanece internado en la clínica psiquiátrica que es de su prestador de salud . En lo que sí ha avanzado el caso es en los testimonios recabados de testigos que estaban en el lugar del ataque.

"Lo que hemos hecho no ha sido suficiente": el mensaje de Cosse y las repercusiones políticas tras intento de femicidio en la Facultad de Medicina

Desde la Policía de Montevideo habían adelantado que ambos jóvenes eran compañeros de carrera , pero no tenían "ningún vínculo previo" que no fuera ese. Según recabaron los oficiales, varios testigos señalaron haber visto " conductas bastante persecutorias " por parte del agresor y también "obsesivas" hacia la joven . Ella, en tanto, "siempre lo rechazó".

Una de las conjeturas, entonces, es que ese rechazo desencadenó el episodio de violencia. El agresor no tiene antecedentes, pero por otro lado, excompañeros del liceo afirmaron en un comunicado que ya habían vivido situaciones de violencia vinculadas al joven.

Los exalumnos del Liceo N°1 de Salinas afirmaron que hubo "miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acoso sistemático a través de redes sociales, amenazas e incluso un episodio en el que se masturbó al lado de una compañera en plena clase", algo que según ellos "fue desestimado por la institución".

En cuanto a la víctima, también de 19 años, "se encuentra estable y fuera de peligro", sigue internada en un centro de salud privada y estiman poder hacerle la pericia médica durante la tarde de este miércoles. El ataque, en tanto, está siendo investigado como un intento de femicidio.

Las clases en la Facultad de Medicina habían sido suspendidas, pero se anunció que serían retomadas este miércoles. Sin embargo, la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) convocó a un paro estudiantil de 24 horas para este día. Por su parte, la vicepresidenta de la República Carolina Cosse afirmó, tras trascender el ataque, que no han hecho lo suficiente para neutralizar estos casos.