"Cuidado con las macetas": meteorólogo anticipa brusco cambio de temperatura y advierte por vientos fuertes

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó un marcado descenso de las temperaturas hacia el fin de semana , luego de un miércoles en el que la máxima puede alcanzar los 21 °C en Montevideo.

En su columna de este miércoles en Informativo Sarandí, Ramis señaló además que durante las primeras horas de la jornada se registraban nieblas en distintos puntos del país y pidió precaución a quienes circulen por las rutas. “Niebla también en todo el país. Cuidado, mucho cuidado en el manejo ”, advirtió.

Para este miércoles, el meteorólogo pronosticó 9 °C de mínima y 21 °C de máxima , con cielo cubierto durante la mañana y una mejora de las condiciones en la tarde. “Cubierto en la mañana, soleado en la tarde”, resumió.

Meteorólogo advirtió que la niebla seguirá hasta el jueves y anticipó un fuerte descenso de temperatura

El tiempo comenzará a cambiar este jueves, cuando Ramis espera una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C .

Durante buena parte de la jornada habrá inestabilidad. “Chaparrones hasta prácticamente media tarde”, señaló.

Consultado sobre la intensidad de las precipitaciones, Ramis descartó por el momento un episodio importante de lluvias. “Poca cosa, ¿eh? No da para asustarse”, afirmó, y agregó que se tratará “más bien” de chaparrones.

Para el viernes, en tanto, pronosticó 9 °C de mínima y 15 °C de máxima, con una jornada soleada.

Ramis advierte por un sábado ventoso: “Cuidado con las macetas”

El descenso de temperatura será más notorio durante el fin de semana. Para el sábado, Ramis prevé 9 °C de mínima y apenas 12 °C de máxima, con cielo nuboso y viento del sector sur-suroeste de entre 30 y 40 kilómetros por hora. “Nuboso, entre 30 y 40 del sur-suroeste, bastante ventoso. Cuidado con las macetas”, advirtió.

El domingo será todavía más frío: la mínima descenderá hasta los 6 °C y la máxima no superaría los 10 °C.

Ramis anticipó una jornada entre nubosa y cubierta, con posibilidad de chaparrones, y realizó una advertencia particular por la actividad prevista ese día en Maldonado: “Cuidado la carrera de Punta del Este”.

Cómo estará el tiempo al comienzo de la próxima semana

El frío continuará durante el comienzo de la semana siguiente. Según Ramis, el lunes tendrá una mínima de 5 °C y una máxima de 12 °C, con cielo algo nuboso.

Para el martes se espera una recuperación de las temperaturas, con 6 °C de mínima y 16 °C de máxima y condiciones mayormente soleadas.

Así, después de los 21 °C previstos para este miércoles, las máximas caerán progresivamente hasta ubicarse en el entorno de los 10 °C durante el domingo, en un fin de semana que estará marcado además por el viento y algunos chaparrones.