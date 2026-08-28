Inumet y meteorólogo anticipan un fin de semana sin lluvias y con temperaturas en aumento: los detalles

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que este fin de semana llegará con una mejora del tiempo, sin lluvias y con varias horas de sol , luego de las tormentas que afectaron a distintas zonas del país y dejaron importantes acumulados de precipitaciones , principalmente en el norte.

" El sábado y el domingo, sin lluvia. Bastante soleado el sábado y el domingo ", afirmó Ramis este viernes en diálogo con Informativo Sarandí.

El meteorólogo adelantó, además, que las buenas condiciones se extenderán al comienzo de la próxima semana. " El lunes también, en la tarde, bastante sol ", señaló.

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Y dejó una recomendación práctica para aprovechar la ventana de buen tiempo: " Desde el sábado al lunes, a tender ropa ".

El pronóstico de Ramis coincide con las perspectivas divulgadas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé lluvias y tormentas al comienzo del fin de semana y una posterior mejora durante sábado y domingo.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana?

Para este viernes, Ramis pronosticó una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C, con cielo nuboso.

Según Inumet, durante este viernes 28 se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas principalmente en el norte y este del país.

Hacia la tarde comenzará una mejora desde el sur, aunque las lluvias aisladas y la probabilidad de tormentas persistirán en zonas del norte y este. También se esperan nieblas y neblinas.

Para el sábado 29, Inumet prevé una mejora general de las condiciones meteorológicas, aunque durante la mañana todavía podrían producirse algunas precipitaciones escasas en el norte. Con el correr de las horas disminuirá la nubosidad, mientras que también habrá presencia de nieblas y neblinas.

Mirá el pronóstico de INUMET para este fin de semana pic.twitter.com/PUQIbhpySL — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 27, 2026

Ramis, por su parte, pronosticó para el sábado una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C.

Consultado sobre si se espera un aumento importante de las temperaturas, descartó por ahora la llegada del calor y sostuvo que los valores se mantendrán en niveles similares, con máximas en el entorno de los 15 °C y 16 °C.

El domingo 30 se consolidará la mejora del tiempo. Inumet prevé una jornada estable y con cielo nuboso, aunque mantiene una baja probabilidad de precipitaciones en el norte del territorio.

De esta forma, después de un viernes todavía marcado por las lluvias y tormentas en algunas zonas, el sábado comenzará una mejora que se afianzará durante el domingo.

Las fuertes lluvias y tormentas en el norte

Ramis también se refirió a las tormentas que afectaron al norte del país durante las últimas horas.

Según explicó, durante el jueves hubo zonas con acumulados de entre 100 y 110 milímetros, mientras que este viernes las tormentas de mayor importancia estaban concentradas sobre Artigas y Rivera.

"Hay una serie de tormentas dispersas, pero no significativas. Las más importantes están en Artigas y Rivera", afirmó.

Las tormentas estuvieron acompañadas en algunos puntos por importantes caídas de hielo, con imágenes que mostraron piedras de gran tamaño, particularmente en Rivera.

"Más que granizo, se llama pedrisco": la explicación de Ramis

Uno de los fenómenos que más llamó la atención durante las tormentas fue el tamaño de las piedras de hielo registradas en Rivera.

Ramis explicó que, técnicamente, cuando alcanzan determinadas dimensiones ya corresponde hablar de pedrisco. "Cuando superan los 50 milímetros, es decir, los cinco centímetros, ya es pedrisco", agregó el meteorólogo.

Durante su espacio, señaló que algunas de las piedras observadas en las imágenes tenían un tamaño similar al de un huevo de gallina e incluso podían ser mayores.

Así, después de jornadas marcadas por tormentas, lluvias abundantes y episodios de pedrisco en el norte, Ramis e Inumet coinciden en una mejora del tiempo durante el fin de semana, que comenzará a hacerse más evidente desde el sábado y se consolidará el domingo.