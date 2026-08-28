Más de 600 policías participarán del operativo del clásico entre Peñarol y Nacional: qué se puede llevar al Campeón del Siglo

Unos 618 efectivos policiales participarán del operativo de seguridad del clásico del fútbol uruguayo que se disputará del domingo 30 de agosto entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.
Solo con público local y entradas agotadas, el carbonero recibirá en su estadio al equipo tricolor a las 15:30 del domingo en un operativo que arrancará a implementarse desde este viernes.
El dispositivo de seguridad incluye tareas de patrullaje preventivo en el entorno de los estadios Centenario, Campeón del Siglo y Gran Parque Central, como también en sedes sociales y ciudades deportivas de ambas instituciones. También se dispondrá de un monitoreo, control e inspección de ómnibus del sistema de transporte urbano y suburbano.
Operativo de seguridad para el clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional
Foto: Ministerio del Interior
El día del clásico, el operativo comenzará a la hora 11:30, en donde también se dispondrán patrullajes y controles preventivos. Participarán la Guardia Republicana con equipos K9 y de la Jefatura de Policía de Montevideo para realizar las inspecciones de máxima seguridad en las instalaciones del estadio de Peñarol en procura de detectar elementos no autorizados.
Además participarán otras dependencias del Ministerio del Interior, como las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José; la Dirección Nacional de Policía Caminera; la Dirección General de Operaciones Especiales; la Dirección Nacional de Bomberos; la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional y el Centro de Comando Unificado (CCU), entre otras.
Los hinchas de Peñarol, única parcialidad presente, podrán ingresar al estadio desde la hora 12:30.
Con qué sí y con qué no se puede ingresar al Estadio Campeón del Siglo para este clásico entre Peñarol y Nacional
Con qué sí se podrá ingresar al Estadio Campeón del Siglo en el clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional
Foto: Ministerio del Interior
La Policía Nacional informó que se efectuará registro a las personas que ingresen al estadio, como también controles de espirometría. Por lo que se recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en las puertas.
Se podrá ingresar al estadio:
- Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).
- Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).
- Termo y mate.
- Botellas plásticas hasta 600 ml para hidratación.
- Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.
- Banderas de 2 metros x 1,5 mertos, sin mástil.
Con qué no se podrá ingresar al Estadio Campeón del Siglo en el clásico del fútbol uruguayo entre Peñarol y Nacional
Foto: Ministerio del Interior
Por otra parte, no se podrá ingresar con los siguientes objetos:
- Fuegos artificiales y bengalas o cualquier tipo de pirotecnia.
- Bebidas alcohólicas.
- Elementos que puedan resultar ofensivos.
- Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.
- Material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia.
- Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.
- Animales, salvo los de asistencia de personas discapacitadas.
- Papeles picados o rollos de papel.
- Paraguas con o sin punta
- Textiles con medidas que superen los 2 x 1,5 metros.
- Envases rígidos.
- Silbatos.
- Objetos que puedan ser utilizados para ocultamiento de rostros.