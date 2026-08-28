Daniel Carreño habló sobre el clásico entre Peñarol y Nacional tras empatar contra Albion: las "ventajas" que no le preocupan del carbonero y las pistas que dio del once

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , comenzó a palpitar la previa del clásico contra Peñarol del próximo domingo en el Campeón del Siglo por el Torneo Clausura , tras empatar 0-0 contra Albion por la Copa AUF Uruguay este jueves por la noche.

En una conferencia de prensa realizada tras el encuentro, Carreño valoró que vio "mucha intensidad" de su equipo este jueves , a pesar de " usar jugadores a los que les faltaban algunos minutos" . "Creo que en el primer tiempo merecimos un gol , que nos iba a dar un poco de tranquilidad para manejar distintas acciones. Nos falta ese gol" , reconoció por otra parte.

El DT expresó que entiende "la inquietud del hincha por el juego del equipo", pero recordó que esta semana Nacional tenía tres partidos –Progreso, Albion y Peñarol–, y explicó que están "apuntando a otra cosa, a ganar" para luego "de a poco" comenzar a tener la "obligación" de "mejorar el juego".

Luego Carreño habló del partido contra Peñarol. En su opinión será "un partido parejo como todos los clásico", y aseguró: "Ellos llevan la ventaja en la tabla y en la localía, pero eso no nos va a preocupar mucho".

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El técnico indicó que este viernes y sábado trabajarán en la parte táctica del encuentro, y criticó que son "el único equipo que tiene tres días de recuperación" tras la Copa AUF Uruguay "dos semanas seguidas", ya que el próximo jueves enfrentarán a River Plate por la segunda fecha de la fase de grupos. "Tenemos poco tiempo para trabajar", criticó, aunque luego aclaró que no se estaba "quejando" ni "culpando a nadie".

"Vamos a agarrarnos de lo que podamos y hacer un buen trabajo táctico para llegar el domingo con las ideas claras", continuó Carreño, que también soslayó que tienen "todo controlado" en las cargas a los jugadores tras afrontar la doble competencia.

Las pistas que dejó Daniel Carreño sobre el once de Nacional para el clásico

Daniel Carreño en el partido ante Albion Foto: Dante Fernández/FocoUy

Varias de las preguntas que le realizaron al entrenador de Nacional fueron para conocer algún detalle del once con el que saldrá el tricolor a enfrentar a Peñarol el próximo domingo.

Una de las pistas que dio fue sobre el costado derecho, cuando le consultaron si Emiliano Ancheta y Gastón Martirena pueden jugar juntos. "Pueden ser los dos. En cualquier partido pueden ser los dos, son jugadores de buenas condiciones que se pueden complementar. Vamos a dejar estos días para analizar bien", contestó.

Según el DT, Martirena "físicamente está en el aire", y aunque marcó que "quizás le faltan minutos de fútbol" cree que suplirá esa necesidad "con las ganas que tiene de estar acá".

También le consultaron si la sustitución de Maximiliano Silvera en el partido contra Albion fue pensando en una titularidad en el clásico, y Carreño no descartó esa posibilidad, aunque bromeó sobre el asunto: "Puede (ser titular). No solo por lo hecho hoy, sino por cómo viene trabajando. Podemos jugar con dos puntas o con Maxi Silvera y Maxi Gómez de suplentes", respondió entre risas.

Sobre Silvera, también declaró que "ya pasó un tiempo" de su salida de Peñarol, y aunque "tuvo algún inconveniente con el tema de los saludos" de sus excompañeros explicó que "son cosas del folklore" y que "nada lo va a dañar". "La gente puede ser, pero en el fútbol son todos una familia, la vida es larga para Maxi y los jugadores de Peñarol. Es linda la amistad que tienen el Tony Pacheco y el Chino Recoba, eso es lindo", agregó.

Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Del otro lado, a Carreño le preguntaron si tendrá una charla especial con Gómez antes de un nuevo clásico, ya que todavía no le convirtió a Peñarol con la camiseta tricolor. "Siempre charlamos con Maxi desde el punto de vista táctico, qué es lo que queremos de él, pero no creo que sea una charla especial", indicó el técnico, que de todas formas adelantó: "Vamos a tener que hacer el juego para que haga ese primer gol en el clásico. Ojalá que sea este domingo".

Consultado sobre qué esquema imagina que le planteará Diego Aguirre, el entrenador tricolor cree que su rival "puede jugar como viene jugando", aunque no descartó que pueda "poner algún volante más" o "jugar con línea de tres". "Vamos a estar preparados para todo, vamos a pensar que puede haber alguna sorpresa, de nuestra parte también", añadió.

Además le preguntaron cómo piensa marcar a Leonel Jaime, y contestó que el argentino "es un buen jugador, está en buen nivel", pero en Nacional tienen "buenos jugadores también". "Vamos a tomar referencias con él, así como a otros jugadores. No vamos a perder referencias por él", sentenció.