El sentido homenaje de Nacional a Ruben Rada: minuto de silencio en el Gran Parque Central y el pésame en redes

Nacional dedicó un minuto de silencio en memoria a Ruben Rada quien falleció el miércoles a los 83 años dejando un legado enorme para la música y la cultura uruguaya.
A pesar de haber sido un connotado hincha de Peñarol, Nacional tuvo un gesto de grandeza pero también de lógico reconocimiento a una figura que atravesó a todos los uruguayos por la genial calidad musical de sus composiciones.
Los jugadores de Albion y Nacional hicieron un minuto de silencio y adoptaron una postura corporal respetuosa por el acontecimiento.
Foto: Dante Fernández/FocoUy
Nacional exhibió la imagen del propio Rada en su pantalla gigante.
Además, le dedicó un posteo en sus redes usando justamente la imagen de la pantalla. En el mismo escribieron: "El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Ruben Rada y acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. El Gran Parque Central fue escenario de este minuto de silencio en homenaje a un artista que forma parte de la identidad y la cultura de nuestro país".
Peñarol recordó a Rada en sus redes el miércoles y el entrenador Diego Aguirre le dedicó también sentidas palabras este jueves en conferencia de prensa.