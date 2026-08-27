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El sentido homenaje de Nacional a Ruben Rada: minuto de silencio en el Gran Parque Central y el pésame en redes

Mirá el respetuoso homenaje que Nacional le ofrendó a Ruben Rada en la previa del partido con Albion por Copa AUF Uruguay

27 de agosto de 2026 20:04 hs
El homenaje de Nacional a Ruben Rada&nbsp;

El homenaje de Nacional a Ruben Rada 

Foto: Dante Fernández/FocoUy 

Nacional dedicó un minuto de silencio en memoria a Ruben Rada quien falleció el miércoles a los 83 años dejando un legado enorme para la música y la cultura uruguaya.

A pesar de haber sido un connotado hincha de Peñarol, Nacional tuvo un gesto de grandeza pero también de lógico reconocimiento a una figura que atravesó a todos los uruguayos por la genial calidad musical de sus composiciones.

Los jugadores de Albion y Nacional hicieron un minuto de silencio y adoptaron una postura corporal respetuosa por el acontecimiento.

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Nacional exhibió la imagen del propio Rada en su pantalla gigante.

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Además, le dedicó un posteo en sus redes usando justamente la imagen de la pantalla. En el mismo escribieron: "El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Ruben Rada y acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. El Gran Parque Central fue escenario de este minuto de silencio en homenaje a un artista que forma parte de la identidad y la cultura de nuestro país".

Peñarol recordó a Rada en sus redes el miércoles y el entrenador Diego Aguirre le dedicó también sentidas palabras este jueves en conferencia de prensa.

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