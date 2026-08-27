El sentido homenaje de Nacional a Ruben Rada: minuto de silencio en el Gran Parque Central y el pésame en redes

Nacional dedicó un minuto de silencio en memoria a Ruben Rada quien falleció el miércoles a los 83 años dejando un legado enorme para la música y la cultura uruguaya.

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A pesar de haber sido un connotado hincha de Peñarol, Nacional tuvo un gesto de grandeza pero también de lógico reconocimiento a una figura que atravesó a todos los uruguayos por la genial calidad musical de sus composiciones.

Los jugadores de Albion y Nacional hicieron un minuto de silencio y adoptaron una postura corporal respetuosa por el acontecimiento.

Nacional Foto: Dante Fernández/FocoUy Nacional exhibió la imagen del propio Rada en su pantalla gigante.