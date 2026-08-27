El vínculo de Ruben Rada con Peñarol, el club de sus amores que lo motivó a volver a Uruguay: "Lo que yo quería era verlo salir a la cancha"

Este miércoles por la tarde murió Ruben Rada , uno de los mayores exponentes de la historia de la música y la cultura uruguaya, y un hincha rabioso de Peñarol . La historia del músico está muy conectada con el carbonero , club que fue una de sus principales motivaciones para volver al país tras años viviendo en el extranjero.

En una entrevista con La Nación del año 2018, Rada confesó que primero fue hincha de Nacional , pero un regalo que recibió de chico lo hizo cambiar de vereda.

"Mi padrino Omar era de Nacional y me había llevado a la cancha, entonces me hice hincha del Bolso. Pero para un Día de Reyes, mi mamá y su hermana, que eran sirvientas, nos compraron cinco equipos completos de Peñarol . Éramos tres hermanos y dos primos. Mis hermanos enloquecieron y se fueron a jugar a la calle, pero yo dudaba. Entonces empecé a ver los colores negro y amarillo cada más fuerte y me pregunté: '¿Qué hago?'. Y, al final, dije: 'Ma sí'" , comentó el músico.

En su juventud Rada iba siempre que podía al Estadio Centenario a ver a cualquier club, e intentó ser futbolista , pero la tubercolisis que sufrió a sus cuatro años (y que lo tuvo dos años internado) cortó su carrera muchos años después . "No sé cómo sobreviví, pero cuando empecé a dedicarme al fútbol a los 15, fui a un club y, cuando hice la ficha médica, salió la mancha en el pulmón, entonces abandoné" , relató, aunque reconoció que "era tan malo" que le decían "dejá el fútbol".

Peñarol: Diego Aguirre aseguró que ya tiene a "diez jugadores" de su equipo para enfrentar a Nacional en el clásico de este domingo

Peñarol 1-0 Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre ganó con gol de Eric Remedi y quedó líder de su grupo junto a Danubio

Su amor por Peñarol se mantuvo en el tiempo, y fue una de sus principales motivaciones para volver al país en 1995 luego de emigrar a México por motivos económicos a principios de esa década.

Tras conocerse la noticia de su muerte, el carbonero subió un fragmento del programa El Legado en el que Rada lo reconoce: "Vine a Uruguay porque extrañaba a mis amigos y extrañaba a Peñarol. Cuando entré al estadio el primer día y vi salir a Peñarol, lo único que quería, ver salir a Peñarol, fue para mi algo emocionante".

En una entrevista con La Diaria realizada en 2009, le preguntaron que extrañaba de su país y respondió que "los amigos, los tambores y Peñarol a muerte". "Era una obsesión. El día en que vine creo que perdimos cuatro a cero. ¡No importa! Lo que yo quería era verlo salir a la cancha", agregó.

También explicó en aquella ocasión que el club fue clave para que su hijo Matías se quedara en Uruguay. "Matías amaba México y no quería quedarse. Me acuerdo de que decía 'pinche país'. Odiaba Uruguay y lo empecé a llevar a la cancha. Después de tres años de haber vuelto, un día le dije: '¿Volvemos a México?'. Y me dijo: '¿Y Peñarol, papá?'. Sirve de algo. Imaginate que hubiera sido de Nacional o Cerro, el que vos quieras", contó.

Dos años antes, el cantante publicó su canción más peñarolense: Joya y Spencer, dedicada a los históricos Juan Joya y Alberto Spencer, campeones de américa y del mundo con Peñarol. El estribillo de la letra dice lo siguiente:

Joya y Spencer, van de la mano

Llegan al cielo, los dos hermanos

Dios los recibe, tambor en mano

Con un candombe "ecuaperuano"

Joya y Spencer van de la mano

Diez ecuador, once peruano

Su participación en la inauguración del Campeón del Siglo que detuvo el mal clima

Rada iba a ser uno de los más de 100 artistas que iba a participar en la inauguración del Campeón del Siglo, pactada para el 27 de marzo de 2016, un día antes de que Peñarol y River Plate jugaran el primer partido del estadio carbonero.

Sin embargo, el destino tenía otros planes: el mal clima de esa jornada obligó a que el evento se postergara para el 30 de marzo, y ese día Rada ya tenía pactado un concierto en Buenos Aires, por lo que no pudo asistir.

El apellido, no obstante, sí estuvo representado, ya que Julieta, Lucila y Matías Rada, sus hijos, estuvieron en el estadio y cantaron Negro, uno de sus temas más populares.