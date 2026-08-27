Orsi insiste con reunir a los líderes políticos la próxima semana: "Los contrapesos políticos ofician de amortiguadores"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , afirmó este jueves que espera concretar la próxima semana una reunión con los principales referentes políticos del país , luego de que el Partido Nacional pidiera postergar el encuentro que estaba previsto para esta jornada tras los cuestionamientos del Frente Amplio al expresidente Luis Lacalle Pou por el caso Cardama.

" Semana que viene, lo más probable. Lo íbamos a hacer mano a mano con cada uno de los referentes, pero tengo la esperanza de que la semana próxima podamos hacer una con todos aquellos que quieran concurrir ", dijo Orsi en rueda de prensa.

El mandatario explicó que el objetivo es que los dirigentes tengan " alguna referencia y pauta antes de la ida a Nueva York ", donde participará a fines de setiembre de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Orsi recordó a Ruben Rada y destacó la cercanía del artista: "Tuve la suerte de tener ese vínculo, de hablar de cualquier cosa"

El encuentro había sido planteado inicialmente como una instancia colectiva con los líderes políticos, pero el gobierno debió cambiar la dinámica después de que el Partido Nacional solicitara postergarlo. Ahora, en tanto, se busca que los líderes vuelvan a estar juntos en una misma mesa.

Consultado sobre si le había llamado la atención la decisión de los blancos, Orsi respondió: "Podría ser que sí, porque al principio estuvimos de acuerdo, después se generó alguna dificultad que no profundicé, por supuesto, pero vamos a tener alguna reunión con la mayor cantidad de referentes posibles".

Ante la pregunta de si la decisión le había molestado, fue enfático: "No, por favor". "Por eso cambiamos la dinámica de tenerla mano a mano, pero además el día de hoy, la tarde, como sabrán, la tenemos dedicada a otra cosa. Hoy tenía marcadas tres reuniones y bueno, lo posponemos y en lo posible lo haremos con los que estén presentes, con los que puedan venir", agregó.

Orsi evitó cuestionar a Fernando Pereira

El presidente también fue consultado por declaraciones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y por el tono de la discusión política.

Ante el planteo de que Pereira debía "bajar un poco la beligerancia" porque desde el oficialismo se cuestiona el comportamiento de la oposición, Orsi evitó entrar en la polémica.

"Que se quejen, yo no soy quien para opinar lo que cada político dice y hace. No es mi tarea", respondió. Luego agregó: "No es mi tarea opinar de eso. No lo hago con ningún referente político".

Consultado específicamente sobre el tono de la discusión política actual, el mandatario sostuvo: "No, lo puedo hacer sobre el tono en general. Siempre es preferible tener el diálogo fluido, pero no soy quien para juzgar lo que pasa. Y más cuando tiene que ver con el trámite o las idas y venidas en el Parlamento, que es una lógica distinta".

"Que todos tengamos claro en qué mundo nos estamos moviendo"

Orsi explicó que la intención de reunir a los líderes partidarios antes de su viaje a Nueva York es intercambiar sobre el escenario internacional y la posición que Uruguay debe asumir.

"Que todos tengamos claro en qué mundo nos estamos moviendo hoy y cuáles son las señales que estamos recibiendo todos, porque los partidos políticos también, desde los que toman decisiones en el mundo", señaló.

"Y eso está bueno, ponerlo en colectivo y colectivizarlo o generar herramientas como para que nuestro mensaje sea contundente es lo mejor que nos puede pasar", agregó.

El presidente también habló sobre la polarización política a nivel global y sostuvo que no se trata de un fenómeno nuevo. "Hace años que está pasando eso (...) Esa es una estrategia de polarización que la estamos viendo a nivel mundial", afirmó.

Para Orsi, Uruguay tiene antecedentes históricos de cómo enfrentar escenarios internacionales complejos mediante equilibrios políticos internos. "Porque los contrapesos políticos en Uruguay también ofician de amortiguadores de lo que pueden ser políticas demasiado arriesgadas para un país tan chico", sostuvo.

El cierre de la planta de FNC en Minas

Orsi se refirió además a la decisión de Fábricas Nacionales de Cerveza de no reabrir su planta de Minas.

"Es una mala noticia, pero que ya en el año 24 lo habían decidido. Los tiempos hicieron que se demorara. Ahora estamos peleando para que mantengan lo más posible en Uruguay", expresó.

El presidente sostuvo que se trata de "datos de la economía actual, donde la regionalización de repente manda" y agregó: "Vamos a tratar de salvar lo más posible lo que hoy tienen y acompañar los procesos para que menos gente se quede sentado".