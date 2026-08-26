Llega Santa Rosa: aviso especial de Inumet por frente frío que traerá lluvias, granizo y tormentas "muy fuertes"

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió este miércoles un aviso especial por el ingreso de un frente frío que provocará tormentas fuertes y precipitaciones abundantes en distintas zonas de Uruguay entre este jueves 27 y el viernes 28 de agosto.

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El anuncio oficial se produce luego de varios días en los que distintos meteorólogos venían advirtiendo por un cambio significativo en las condiciones del tiempo sobre el cierre de la semana , en coincidencia con las fechas en las que tradicionalmente se produce el denominado temporal de Santa Rosa .

Inumet prevé que las condiciones más adversas incluyan tormentas puntualmente muy fuertes, lluvias abundantes, rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica .

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Además, el organismo anticipa acumulados de entre 40 y 60 milímetros en 24 horas , con registros que puntualmente podrán superar esos valores.

A qué hora comienza y cómo avanzará el frente frío

Según el aviso especial, durante la madrugada del jueves 27 comenzará a ingresar un frente frío por el suroeste del país.

En una primera etapa, Inumet prevé el desarrollo de tormentas fuertes principalmente en las zonas centro y este.

A partir de la tarde del jueves, el sistema comenzará a desplazarse hacia el noreste y luego permanecerá estacionado sobre las zonas norte y este hasta la tarde del viernes 28.

“Durante este período, se esperan tormentas puntualmente muy fuertes y precipitaciones abundantes”, advirtió el instituto.

De esta forma, el episodio tendrá distintas etapas: comenzará por el suroeste durante la madrugada del jueves, avanzará hacia el centro y este y posteriormente concentrará sus efectos en el norte, noreste y este del territorio.

Hasta 60 milímetros en 24 horas y valores superiores

Uno de los principales elementos del aviso especial está relacionado con el volumen de precipitaciones.

Inumet espera que los mayores acumulados se ubiquen entre 40 y 60 milímetros en 24 horas, aunque aclaró que podrán registrarse valores puntualmente superiores.

Las mayores cantidades de lluvia están previstas principalmente para las zonas noreste y este.

En los lugares afectados por las tormentas también podrán producirse rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

#AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y muy fuertes a partir de la madrugada del jueves 27. pic.twitter.com/pksLc2XlYS — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 26, 2026

El temporal de Santa Rosa y lo que habían anticipado los meteorólogos

El aviso especial de Inumet coincide con las previsiones que distintos meteorólogos realizaron durante los últimos días sobre la llegada del denominado temporal de Santa Rosa.

El meteorólogo José Serra había señalado que el período de mayor inestabilidad se produciría entre el jueves 27 y el viernes 28, con lluvias, tormentas, actividad eléctrica, rachas de viento y posibilidad de granizo.

Su estimación inicial era de acumulados de entre 10 y 30 milímetros, mientras que el nuevo aviso de Inumet eleva los registros esperados en las zonas más afectadas hasta 40-60 milímetros en 24 horas y valores puntualmente superiores.

Nubel Cisneros, por su parte, pronosticó para el jueves una mañana fresca y con abundante nubosidad, con una desmejora desde el suroeste y el litoral mediante tormentas y lluvias.

Según Cisneros, la inestabilidad continuará durante la tarde y comenzará a mejorar por el suroeste durante la noche, con un descenso de las temperaturas. Para el viernes espera que las lluvias y lloviznas persistan durante la mañana principalmente en las zonas norte y este, coincidiendo con las áreas en las que Inumet ahora concentra la mayor atención.

Ramis y Bidegain también habían anticipado el frente frío

El meteorólogo Guillermo Ramis había anunciado este miércoles el ingreso del mismo sistema.

“Mañana jueves hay el pasaje de un frente frío, con alguna célula de tormenta y lluvia”, afirmó en diálogo con Informativo Sarandí.

Ramis señaló que las precipitaciones afectarían a gran parte del territorio y estimó para Montevideo un acumulado cercano a los 15 milímetros.

Mario Bidegain, en tanto, adelantó que la desmejora podría comenzar incluso antes del período señalado en el aviso de Inumet.

“Desmejora para última hora de hoy sobre Río de la Plata, con lluvias y tormentas y descienden las temperaturas para mañana jueves 27”, escribió este miércoles en su cuenta de X.

Bidegain había mostrado además una imagen del satélite GOES-19 en la que se observaba nubosidad asociada al frente frío sobre el norte de la Patagonia.

El meteorólogo compartió también una proyección del modelo europeo ECMWF que estima para Uruguay entre 10 y 50 milímetros acumulados hasta el lunes 31, con registros de 50 a 80 milímetros sobre la frontera entre Uruguay y Brasil.

Qué pasará con las temperaturas después de las tormentas

La llegada de las lluvias estará acompañada posteriormente por un descenso de las temperaturas.

Cisneros prevé que el viernes las máximas bajen hasta los 12 °C en el área metropolitana, 14 °C en el sur y 16 °C en el norte, y anticipó un “marcado descenso de temperatura en la noche”.

Para ese día espera mínimas de 8 °C en el área metropolitana y de 6 °C en el norte y el sur.

Ramis, por su parte, pronosticó una mejoría de las condiciones hacia el fin de semana y descartó, en principio, precipitaciones tanto el sábado como el domingo.

“Sin lluvias el domingo, sin lluvias y sin problemas”, aseguró al ser consultado específicamente por el tiempo para la jornada en la que se disputará el clásico entre Nacional y Peñarol.