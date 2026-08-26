Nacional presentó de forma oficial a Gastón Martirena, con un video que recordó una frase del futbolista

Nacional presentó de forma oficial a Gastón Martirena , lateral derecho que llega al tricolor cedido desde Racing de Avellaneda , con una serie de publicaciones en sus redes sociales.

El futbolista de 26 años llegó este martes a Uruguay, y ya realizó sus primeras declaraciones como jugador del bolso al arribar al hotel donde se hospedará durante sus primeros días en su retorno al país.

"La verdad que fueron días muy difíciles porque tuve oportunidades por todos lados y terminé en Nacional. Muy contento por esta oportunidad , un gran desafío para mí. Soy un jugador más hincha , por momentos la veía muy lejos. Porque jugar en Nacional... Yo venía de Liverpool y la veía muy difícil. 'Pah, un cuadro gande en mi país'. Hoy se me da esta oportunidad y la verdad que muy contento", expresó el lateral, que reconoció que Neymar lo llamó para convencerlo de ir al Santos pero ya tenía todo arreglado con el tricolor.

Horas después de su llegada al país, Nacional anunció a Martirena en sus redes. El club publicó primero un video en el que se ven varios afiches con la inscripción "Todo el mundo sabe" , colocados en distintas partes de la ciudad.

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La frase hace referencia a las declaraciones en las que Martirena habló de su fanatismo por el tricolor un año atrás: "Todo el mundo sabe que soy hincha de Nacional", dijo en junio de 2025 en una entrevista con El Espectador Deportes.

Minutos después de ese posteo, Nacional subió un segundo video en el que se puede ver a Martirena con la camiseta del club en el Gran Parque Central. "Todo el mundo sabe... vamo arriba el bolso, acá estamos", expresó el futbolista en la grabación, en la que también se besó el escudo.

Martirena viene de un año con poca participación en Racing, con 1.040 minutos repartidos en 14 partidos.

Fue titular durante casi toda la Copa Sudamericana (donde anotó dos goles en cinco partidos), pero contó con pocos minutos en el Torneo Apertura argentino (500 minutos en siete partidos de 18, cinco como titular). En el Clausura apenas disputó 45 minutos como titular en la derrota 3-1 ante Tigre, y los otros cinco partidos los vio desde el banco sin ingresar.