La previa del clásico Peñarol vs Nacional tendrá animación musical en el Campeón del Siglo a cargo de El Karnal y su Banda

El clásico Peñarol vs Nacional del próximo domingo a las 15:30 en el Campeón del Siglo tendrá una animación musical para los hinchas carboneros que lleguen temprano a su estadio y esperen el partido.
La misma estará a cargo de El Karnal y su Banda, cantante de plena del momento que con sus “solo éxitos” amenizará la previa del duelo.
Reconocido hincha carbonero, y de Verdisol, su barrio, confirmó que fue contactado por Marketing de Peñarol para tocar en la previa del clásico con una actuación 100% en vivo.
El Karnal dijo que se emocionó con la propuesta. “Re contento por eso. Me llamaron y no pude dormir la siesta porque quedé en un rudio”, señaló a La Triple W.
“Me llamaron para preguntar cuánto cobraba. Y no, pago yo para tocar ahí”, agregó.
El cantante señaló que dos de sus músicos tocan los vientos en la barra de Peñarol, por lo que seguramente suenen algunas de las canciones de la hinchada.