La previa del clásico Peñarol vs Nacional tendrá animación musical en el Campeón del Siglo a cargo de El Karnal y su Banda

El Karnal tocará en la previa del clásico Peñarol vs Nacional

El clásico Peñarol vs Nacional del próximo domingo a las 15:30 en el Campeón del Siglo tendrá una animación musical para los hinchas carboneros que lleguen temprano a su estadio y esperen el partido.

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La misma estará a cargo de El Karnal y su Banda, cantante de plena del momento que con sus “solo éxitos” amenizará la previa del duelo.

Reconocido hincha carbonero, y de Verdisol, su barrio, confirmó que fue contactado por Marketing de Peñarol para tocar en la previa del clásico con una actuación 100% en vivo.

El Karnal dijo que se emocionó con la propuesta. “Re contento por eso. Me llamaron y no pude dormir la siesta porque quedé en un rudio”, señaló a La Triple W.