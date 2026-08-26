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La insólita presentación de Nigel De Jong a Xavi Hernández en Países Bajos: "Era la tercera opción"

Nigel De Jong, director deportivo de la selección de Países Bajos, dijo en la presentación de Xavi Hernández que el español fue la tercera opción para el cargo

26 de agosto de 2026 10:33 hs
Tyc Sports

Xavi Hernández fue presentado como nuevo entrenador de Países Bajos, tras la salida de Ronald Koeman luego del Mundial 2026, y en el mismo acto ocurrió un hecho insólito ya que el exjugador Nigel De Jong, actualmente director deportivo de la selección, afirmó en conferencia que el español fue la tercera opción que buscó.

En el inicio de la conferencia, cuando De Jong presentó a Xavi y antes de que el entrenador español empiece a responder las preguntas de los presentes, Nigel reconoció: "El primer contacto fue Pep Guardiola. Como todos saben, indicó que iba a dejar el Manchester City. En una semana quedó claro que quería tomarse un año sabático, así que pasamos directamente al número dos".

"Arne Slot era el candidato ideal porque también estaba disponible. Cómo él mismo indicó en la prensa, sentía que, en definitiva, encajaba en un club", agregó posteriormente y cerró: "Sabiendo eso, pasamos inmediatamente a Xavi Hernández, que ahora está sentado aquí. Estamos muy contentos de que estés acá".

Lejos de incomodarse, el ex-Barcelona respondió con una sonrisa y recordó quiénes estaban por delante suyo: "No pasa nada por ser la tercera opción tras Guardiola y Slot, al menos estoy en el podio", afirmó.

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El cuerpo técnico de Xavi Hernández y el debut

Además de su reencuentro con un viejo conocido, Xavi también charló con los neerlandeses que se unirán a su cuerpo técnico: el exfutbolista del Real Madrid Ruud van Nistelrooy, Adil Ramzi y Patrick Lodewijks. Los primeros dos serán sus asistentes, mientras que el tercero ocupará el rol de entrenador de arqueros: "Doy mucha importancia a la aportación neerlandesa que tenemos con ellos", explicó.

Presentaci&oacute;n de Xavi Hern&aacute;ndez

Presentación de Xavi Hernández

Xavi tendrá un complicado desafío en su debut al mando de Países Bajos, ya que el próximo 24 de septiembre enfrentará a Alemania por la primera fecha de la Nations League.

Tres días después sus dirigidos visitarán a Serbia, mientras que el 1 y el 4 de octubre se enfrentarán contra Grecia y nuevamente ante los balcánicos, respectivamente.

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