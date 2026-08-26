Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Jueves:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO CARDAMA

Blancos pidieron postergar reunión con Orsi tras acusaciones contra Lacalle Pou desde el Frente Amplio por caso Cardama

El encuentro iba a servir de preámbulo a la participación del presidente de la República en la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de setiembre

26 de agosto de 2026 10:42 hs
Corina Bove y Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional el domingo 9 de agosto de 2026

Corina Bove y Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional el domingo 9 de agosto de 2026

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Partido Nacional pidió postergar la reunión con Yamandú Orsi, que había sido programada para el próximo jueves, luego de que el Frente Amplio organizara una conferencia de prensa por el caso Cardama en que señaló responsabilidades políticas en la gestión del expresidente Luis Lacalle Pou. Por esta razón, entre otras, los blancos entienden que no hay un clima propicio para el intercambio, tras la citada rueda de prensa del lunes, confirmó El Observador.

En la rueda de prensa del Frente Amplio también se informó de nuevos hechos de "apariencia delictiva" que pretenden remitir a Fiscalía. La postergación del encuentro, de la que ya había informado El Observador, fue por estos cuestionamientos al expresidente, informó en primera instancia el diario El País.

La coalición de izquierda había presentado ese día las conclusiones de sus legisladores en la Comisión Investigadora de la Asamblea General que analizó la compra de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama.

Más noticias

A pedido de Delgado, Orsi postergó "sin fecha" la reunión de líderes políticos prevista para el jueves

"Nos quisieron estafar": FA responsabiliza políticamente a Lacalle Pou por el caso Cardama y pide investigar eventuales delitos penales

Desde la fuerza política denunciaron que Cardama es el "principal responsable", pero también destacaron que la investigación expuso "responsabilidades políticas" de la anterior administración, en especial, del expresidente Luis Lacalle Pou y reclamó que los antecedentes sean considerados por la Justicia para determinar eventuales responsabilidades penales.

Tras esta instancia, y a pedido del presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado, Yamandú Orsi postergó "sin fecha" la reunión de líderes políticos prevista para el jueves.

La iniciativa había surgido de Andrés Ojeda y había sido considerada por Orsi como una "muy buena idea". Sin embargo, ahora quedó postergada y, por el momento, "sin fecha", dijeron las fuentes.

El encuentro iba a servir de preámbulo a la participación de Orsi en la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de setiembre en Nueva York. El objetivo era lograr cierto consenso sobre el posicionamiento internacional de Uruguay.

Las más leídas

Diego Forlán debutó con la selección uruguaya sub 20 este martes con una derrota 2-0 ante Paraguay en el Complejo Uruguay Celeste

Peñarol vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver el debut de ambos por la Copa AUF Uruguaya

Carolina Ache mintió en la investigación administrativa de Cancillería por el pasaporte de Marset

Tras dichos de Csukasi sobre eventual detención de Netanyahu, Orsi dijo que hablar sobre lo que no existe está "de más" y que hay que "evitar cualquier opinión"

Temas

Partido Nacional Yamandú Orsi Luis Lacalle Pou Frente Amplio Cardama

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos