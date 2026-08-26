Blancos pidieron postergar reunión con Orsi tras acusaciones contra Lacalle Pou desde el Frente Amplio por caso Cardama

El Partido Nacional pidió postergar la reunión con Yamandú Orsi, que había sido programada para el próximo jueves, luego de que el Frente Amplio organizara una conferencia de prensa por el caso Cardama en que señaló responsabilidades políticas en la gestión del expresidente Luis Lacalle Pou . Por esta razón, entre otras, los blancos entienden que no hay un clima propicio para el intercambio , tras la citada rueda de prensa del lunes, confirmó El Observador.

En la rueda de prensa del Frente Amplio también se informó de nuevos hechos de "apariencia delictiva" que pretenden remitir a Fiscalía. La postergación del encuentro, de la que ya había informado El Observador, fue por estos cuestionamientos al expresidente, informó en primera instancia el diario El País.

La coalición de izquierda había presentado ese día las conclusiones de sus legisladores en la Comisión Investigadora de la Asamblea General que analizó la compra de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama.

"Nos quisieron estafar": FA responsabiliza políticamente a Lacalle Pou por el caso Cardama y pide investigar eventuales delitos penales

A pedido de Delgado, Orsi postergó "sin fecha" la reunión de líderes políticos prevista para el jueves

Desde la fuerza política denunciaron que Cardama es el "principal responsable", pero también destacaron que la investigación expuso "responsabilidades políticas" de la anterior administración , en especial, del expresidente Luis Lacalle Pou y reclamó que los antecedentes sean considerados por la Justicia para determinar eventuales responsabilidades penales.

Tras esta instancia, y a pedido del presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado, Yamandú Orsi postergó "sin fecha" la reunión de líderes políticos prevista para el jueves.

La iniciativa había surgido de Andrés Ojeda y había sido considerada por Orsi como una "muy buena idea". Sin embargo, ahora quedó postergada y, por el momento, "sin fecha", dijeron las fuentes.

El encuentro iba a servir de preámbulo a la participación de Orsi en la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de setiembre en Nueva York. El objetivo era lograr cierto consenso sobre el posicionamiento internacional de Uruguay.