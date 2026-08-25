A pedido de Álvaro Delgado, Yamandú Orsi postergó "sin fecha" la reunión de líderes políticos prevista para el jueves

A pedido de Álvaro Delgado , el presidente Yamandú Orsi postergó "sin fecha" la reunión que estaba prevista para el próximo jueves con los líderes de partidos políticos , según supo El Observador.

La iniciativa había surgido de Andrés Ojeda y había sido considerada por Orsi como una "muy buena idea" . Sin embargo, ahora quedó postergada y, por el momento, "sin fecha", dijeron las fuentes.

Pese a esto último, Orsi sí recibirá al secretario general colorado el jueves . Originalmente también habían sido invitados los líderes del Frente Amplio, el Partido Nacional, Independiente y Cabildo Abierto .

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El encuentro iba a servir de preámbulo a la participación de Orsi en la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de setiembre en Nueva York. El objetivo era lograr cierto consenso sobre el posicionamiento internacional de Uruguay .

De hecho, Orsi se había referido al tema más temprano en Florida, donde participó en los actos por la Declaratoria de la Independencia que se conmemora este martes 25 de agosto.

En rueda de prensa, había dicho que la reunión había surgido de un planteo de Ojeda, con quien había conversado recientemente.

"Pretendo intercambiar puntos de vista desde todo el arco de los partidos, porque estamos en una coyuntura internacional compleja donde hay que tener mucho cuidado y es bueno tener diálogo, fundamentalmente con los jerarcas y con los jefes de los partidos", aseguró Orsi.

Fernando Pereira, por su parte, también se había referido a la convocatoria. En la tarde de este martes, luego de participar en una serie de actividades por el Día del Comité de Base, había explicado que "en el actual momento del mundo" resultaba "clave", sobre todo para Uruguay, "tener una posición unánime respecto a la política internacional".

"Hay determinadas políticas internacionales que deberían tener los mayores consensos posibles", opinó el presidente del Frente Amplio.

Sin embargo, consultado sobre si la reunión podía servir para calmar las aguas en el vínculo entre oficialismo y oposición, respondió: "El problema de bajar las aguas es que nadie le da bola a Lacalle. Realmente, creo que nadie le da bola dentro del Partido Nacional. El 'Antón Pirulero' (por Sebastián Da Silva) es parte de esa lógica de un ataque permanente. Aceptaron garantías truchas, dejaron estafar al Estado uruguayo y la denunciada es Sandra Lazo"