Fernando Pereira respaldó dichos de Csukasi sobre Netanyahu: "Si viniera a Uruguay hay que arrestarlo"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , respaldó los dichos de la vicecanciller Valeria Csukasi respecto a una hipotética visita a Uruguay por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y la obligación que tendría el país de arrestarlo .

"No está previsto, pero le preguntaron (a Csukasi) y si viniera a Uruguay (Netanyahu) hay que arrestarlo ", dijo Pereira en rueda de prensa este martes, luego de participar en varias actividades por el Día del Comité de Base que la coalición de izquierda celebra este martes 25 de agosto.

La semana pasada, en una entrevista con Al Weso, Csukasi había dicho que si el primer ministro de Israel visitara Uruguay —algo que aclaró no sucederá "nunca"—, el país estaría obligado a "actuar" ante la orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI).

A pedido de Delgado, Orsi postergó "sin fecha" la reunión de líderes políticos prevista para el jueves

Orsi, sin embargo, dijo este martes en Florida que no creía conveniente opinar sobre escenarios utópicos . " Uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente . Y ahí salen las declaraciones correctas (...) La diplomacia uruguaya sabe o ha sabido manejar estos temas. Uno tiene que ser muy cauto y muy cuidadoso con los hechos. Ahora, con algo que no es un hecho... Hay que evitar cualquier opinión ", respondió el presidente al ser consultado sobre las declaraciones de la subsecretaria.

Valeria Csukasi en el Día del Comité de Base 25 de agosto de 2026 Foto: Diego Lafalche / FocoUy

Pereira, en tanto, dijo entender "lo que plantea Yamandú" respecto a no opinar sobre temas que no están previstos.

"Eso puede ser compartido, probablemente también por Valeria, pero lo cierto es que si a mí me preguntan yo digo que hay que cumplir con el derecho internacional. Nuestro país y cualquier país del mundo. No debería ser una novedad", argumentó, aunque volvió a insistir en que es un tema que "no es posible" que suceda en el "corto plazo".

Consultado sobre si estas declaraciones podían haber generado "ruido" en la interna del gobierno y de la fuerza política, Pereira respondió que "puede generar", pero "como cualquier tema".

"Pero no me parece más que una opinión sobre una pregunta y la pregunta tuvo una respuesta que, claramente, (es que) si Uruguay se apega al derecho internacional, Netanyahu tiene una solicitud de arresto a nivel planetario. Si llega a Uruguay, Uruguay tiene que tomar esa decisión", afirmó.

Si es "pertinente o no decirlo" es una "cuestión de oportunidad" sobre la cual "Yamandú ha dado su opinión", dijo el presidente del Frente Amplio.

"La realidad es que ante una pregunta nosotros tendemos a responder, capaz que habría que utilizar otros mecanismos. Yo tiendo a responder, también".

Las declaraciones de Csukasi motivaron un reclamo verbal por parte de la Embajada de Israel ante la Cancillería uruguaya, informó El País.

Pereira: "Nadie le da bola a Lacalle"

Pereira hizo un breve balance de las actividades que llevó adelante la coalición de izquierda por el Día del Comité de Base. Indicó que hubo más de 300 comités abiertos y que el objetivo fue "seguir construyendo esperanza".

"Estamos muy contentos porque los comités estaban repletos, con ganas de discutir política, que es fundamental. Y, sobre todo, con ganas de tener una iniciativa que, de alguna manera, analice con firmeza que no es lo mismo para el Uruguay tener un gobierno de izquierda que uno de derecha. Y que, claramente, las cosas cambian cuando la izquierda llega al gobierno", defendió.

Entre otras cosas, enumeró que con los gobiernos de izquierda "los salarios aumentan, el empleo crece, el ingreso per cápita crece" y también "el ingreso por hogar", además de que "se invierte más en educación".

"Es decir, hay una cantidad de índices que dan cuenta de que cuando llega la izquierda la vida de las personas mejora. Ahora, sobre todo, colocando prioridad en las infancias y en las personas en situación de calle", dijo en alusión a las prioridades que se fijó el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

Pereira participará junto a otros líderes partidarios en una reunión convocada por el presidente Orsi para el jueves. La invitación se extendió a los líderes de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto. El objetivo es discutir temas de política exterior, para tener una postura consensuada previo a la participación de Orsi en la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de setiembre en Nueva York.

"Veremos qué es lo que plantea el presidente. Parto de la base de que hay una iniciativa del presidente que, claramente, habló conmigo", dijo Pereira y aseguró que en el "actual momento del mundo" tener una "posición unánime" en política internacional "resulta clave".

Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional el domingo 9 de agosto de 2026 Foto: Gastón Britos / FocoUy

Sobre si el encuentro podría servir para calmar las aguas en el vínculo entre oficialismo y oposición, el presidente del Frente Amplio respondió: "El problema de 'bajar las aguas' es que nadie le da bola a Lacalle. Realmente. Creo que nadie le da bola dentro del Partido Nacional".

Así, Pereira aludió al reciente discurso que dio el expresidente Luis Lacalle Pou por los 190 años del Partido Nacional, donde llamó a los dirigentes políticos a no entrar en un "enfrascamiento de partidos y políticos", o en un "concurso de egos". "Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengamos respeto. Esto no significa callarse la boca, pero es tener claro quiénes somos y a dónde vamos", dijo Lacalle Pou ese día.

Para el presidente del Frente Amplio, el "Antón Pirulero" —por Sebastián Da Silva— es "parte de esa lógica de un ataque permanente". La referencia se debe a que Da Silva, consultado por el discurso de Lacalle Pou y si se sentía aludido, había respondido: "Antón Pirulero, cada uno a su juego".

"Aceptaron garantías truchas, dejaron estafar al Estado uruguayo y la denunciada es Sandra Lazo", puso como ejemplo Pereira sobre una actitud reciente de los integrantes de la Coalición Republicana que decidieron denunciar penalmente a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por presunto abuso de funciones en el caso Cardama.