Muere Dolly Parton: la fabulosa vida de una de las estrellas más queridas en imágenes

Dolly Parton , la superestrella de la música country originaria de las Grandes Montañas Humeantes de Tennessee, pasó de unos orígenes humildes a convertirse en una de las artistas más queridas del mundo.

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Esta admiración global se reflejó este martes en la cantidad de mensajes y muestras de cariño que se produjeron tras conocerse la noticia de su muerte, a los 80 años.

A lo largo de una carrera que abarcó más de 60 años, vendió más de 100 millones de discos, escribió más de 3.000 canciones y ganó 11 premios Grammy, incluido un reconocimiento a la trayectoria artística.

Murió la cantante y actriz Dolly Parton a los 80 años

Siempre se describió a sí misma, ante todo, como compositora. "Es mi forma de expresarme. Es mi terapia", dijo en una ocasión.

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Un talento precoz

Dolly Rebecca Parton creció en la pobreza en una cabaña de una sola habitación a orillas del río Little Pigeon, en las montañas Smoky de Tennessee, siendo la cuarta de 12 hijos.

De niña, actuó en la radio y la televisión locales, y grabó su primer sencillo a los 13 años.

Michael Ochs Archives/Getty Images Dolly Parton fotografiada en 1965.

Tras mudarse a Nashville al día siguiente de graduarse en la escuela secundaria del condado de Sevier, Dolly Parton consiguió su primer éxito en solitario con Dumb Blonde en 1966.

Michael Ochs Archives/Getty Images La cantante de música country Dolly Parton y su colaborador Porter Wagoner actúan en el escenario alrededor de 1967.

En 1967, la estrella de la música country Porter Wagoner invitó a Parton a unirse a The Porter Wagoner Show, dándole un papel fijo en su programa de televisión de distribución nacional, así como un lugar en su espectáculo teatral itinerante.

Su gran éxito llegó con el álbum Hello, I'm Dolly.

El 4 de enero de 1969 se convirtió en miembro del Grand Ole Opry, el programa radiofónico de música country más antiguo de Estados Unidos.

Parton lo describió como la "iglesia de mi corazón" y dijo que participar en él era un sueño de toda la vida.

Los exitosos años 70

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En una memorable sesión de composición en 1973, Parton escribió dos de sus mayores éxitos: Jolene y I Will Always Love You.

Tras haber escrito miles de canciones a lo largo de su dilatada carrera, Parton afirmó que componer canciones era su mayor forma de autoexpresión.

Harry Langdon/Getty Images Parton vestida de conejita de Playboy en 1978.

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Conocida por su imagen extravagante y deslumbrante, Dolly Parton combinó lentejuelas, ingenio y encanto para mantener una carrera que abarcó desde la música country hasta el pop comercial.

Richard McCaffrey/Michael Ochs Archives/Getty Images Parton actuando en 1978

Donaldson Collection/Getty Images El álbum de Parton, The Fairest of Them All, se publicó en 1977.

Fue cabeza de cartel en festivales y se convirtió en una estrella mundial con álbumes como Here You Come Again.

PL Gould/IMAGES/Getty Images Kenny Rogers actuando con Parton en Nueva York alrededor de 1985.

Colaboraciones y trabajo actoral

Parton también se hizo famosa por colaboraciones memorables, en particular con Kenny Rogers, cuyo dúo Islands in the Stream se convirtió en uno de los éxitos más representativos de la década de 1980.

20th Century Fox via Alamy La comedia ambientada en el lugar de trabajo "9 to 5" estuvo protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton y Dabney Coleman.

Si bien Dolly Parton es más conocida por su extensa carrera musical, su trabajo como actriz también ha dejado una huella imborrable en el público cinematográfico.

El papel que lanzó a la fama a Parton en la pantalla grande llegó en la comedia de oficina de 1980 9 to 5, donde compartió cartel con Jane Fonda, Lily Tomlin y Dabney Coleman.

Su interpretación de Doralee Rhodes combinó un gran sentido del humor con calidez, lo que ayudó a redefinir las expectativas sobre los artistas que dan el salto de la música al cine.

Getty Images Parton actuó junto a Burt Reynolds.

Posteriormente participó en películas como The Best Little Whorehouse in Texas, junto a Burt Reynolds, y Steel Magnolias ("Magnolias de acero").

Esta última cuenta con un reparto monumental que incluye a Julia Roberts y Sally Field junto a Shirley MacLaine, Olympia Dukakis y Daryl Hannah.

Getty Images En Steel Magnolias actuaron Daryl Hannah, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Sally Field y Parton.

En estas interpretaciones, Parton demostró un equilibrio entre humor y profundidad emocional, a menudo dotando a las escenas de una presencia discreta y marcada.

Su filantropía

SIPA/Shutterstock Parton inauguró su parque temático Dollywood en 1985.

En 1986, Dolly Parton inauguró Dollywood, un parque temático en Pigeon Forge, Tennessee, cerca de su lugar de nacimiento.

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Se convirtió en una importante atracción turística, uno de los parques temáticos regionales más visitados de EE.UU..

El éxito del parque ayudó a financiar la fundación benéfica de Parton y su programa de alfabetización.

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A través de su Biblioteca de la Imaginación, fundada en honor a su padre, que no sabía leer, Dolly Parton regaló más de 100 millones de libros a niños de todo el mundo.

Andrew Harnik/AP Parton leyendo su libro "El abrigo de muchos colores" a niños en 2018.

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Su propio libro, Coat of Many Colours, fue el libro número 100 millones que ese programa donó a la colección de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Un ayuntamiento de Escocia anunció que dedicaría un día al año a Dolly Parton para conmemorar el impacto de su programa de fomento de la lectura.

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Parton donó personalmente millones a la investigación médica y al socorro en casos de desastre.

La cantante también lideró varias iniciativas importantes de ayuda en casos de desastre, entre las que destaca la creación de My People Fund tras los incendios forestales de las Grandes Montañas Humeantes de 2016, que distribuyó unos US$10 millones a las familias que perdieron sus hogares.

Reunió a un elenco estelar de artistas para un teletón de tres horas con el fin de recaudar fondos.

En 2024, prometió US$2 millones para ayudar a los damnificados por el huracán Helene en el este de Tennessee y los Apalaches, combinando una donación personal con el apoyo equivalente de sus empresas y su fundación.

Los últimos años

Gary Wolstenholme/Redferns via Getty Images Parton actuó en el espacio reservado a las leyendas en Glastonbury en 2014.

La actuación de Parton en el Festival de Glastonbury de 2014 se convirtió rápidamente en una de las actuaciones más emblemáticas en la sección de "Leyendas" de la historia del evento.

Con una de las mayores afluencias diurnas que ha tenido el festival, estimada en más de 180.000 personas, convirtió el escenario Pyramid en un coro multitudinario, con interpretaciones de Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You que provocaron escenas de participación casi unánime del público.

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En 2019, Parton celebró sus 50 años como miembro del Opry con un importante programa especial de televisión titulado Dolly Parton: 50 Years at the Opry.

El evento incluyó actuaciones y homenajes de otros artistas de música country.

Su relación de décadas con el Opry ayudó a consolidar su estatus como guardián de la tradición de la música country y como escenario para las estrellas modernas.

Netflix

Parton comenzó a alejarse gradualmente de las grandes giras, diciendo que ya no quería pasar largos periodos de tiempo en la carretera.

En cambio, se centró en conciertos selectos, nuevos proyectos discográficos y apariciones en pantalla, incluyendo Dolly Parton's Heartstrings, Mountain Magic y Christmas on the Square para Netflix.

Reuters Dolly Parton animó a sus fans a vacunarse contra el Covid durante la pandemia.

En 2021, Parton recibió públicamente la vacuna contra la covid-19 en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, aprovechando la ocasión para animar a otros a hacer lo mismo.

Interpretó una versión adaptada de su éxito Jolene, cantando: "Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, te lo ruego, por favor no lo dudes".

VALERIE MACON/AFP Parton actuando en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022.

VALERIE MACON/AFP

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La incorporación de Parton al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022 marcó un giro de autoconciencia muy característico de ella.

Tras haber dicho inicialmente que no se había "ganado" el honor, más tarde lo aceptó con humor, declarando "ahora soy una estrella del rock", antes de interpretar su nueva canción Rockin', escrita especialmente para la ceremonia, un paso simbólico hacia su posterior álbum de rock Rockstar.

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En 2023, Parton protagonizó otro momento memorable en directo cuando actuó en el espectáculo del medio tiempo del partido de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys, luciendo un traje de animadora del equipo adornado con pedrería.

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Más recientemente, Parton continuó compaginando las pérdidas personales con nuevos proyectos creativos.

Después del fallecimiento de su marido, Carl Dean, en 2025, lanzó If You Hadn't Been There en su homenaje, al tiempo que continuaba con el desarrollo de Dolly: A True Original Musical, la producción teatral basada en su vida y carrera.

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A principios de 2026, Parton pronunció un discurso de homenaje pregrabado para Ozzy Osbourne en los premios BRIT en Manchester, donde Ozzy recibió un premio póstumo a la trayectoria artística.

Su discurso fue breve, pero constituyó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

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Parton tenía previsto regresar a los escenarios para una breve temporada en Las Vegas, pero este mes anunció que cancelaba la serie de conciertos debido a problemas de salud, y les dijo a sus fans que necesitaba "un poco más de tiempo para recuperarse".

Ella seguirá siendo un ícono cultural recordado por su generosidad y humor, así como por su extraordinaria capacidad para componer canciones, el arte que constituye la base de un catálogo que ha dado forma a la música country moderna y ha trascendido generaciones.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC