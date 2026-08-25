Robo al BROU de Pando: así procedieron los ladrones y lo que ya sabe la Policía

Los asaltantes que robaron en el BROU de Pando lograron irse con "una importante suma de dinero en moneda nacional, dólares estadounidenses y euros" , confirmó la Jefatura de Policía de Canelones , que avanza en estas horas en la investigación del delito que tuvo como consecuencia, además, una persona herida .

Personal de la Jefatura de Policía de Canelones informó que investiga una rapiña perpetrada en la tarde de este lunes en la sucursal del Banco República ubicada en las inmediaciones de General Artigas y Solís, en la ciudad de Pando, así como hechos derivados del operativo de fuga de los autores.

Según un comunicado remitido a El Observador, próximo a la hora 17:50 cuatro hombres ingresaron a la dependencia bancaria, uno de ellos a cara descubierta y tres portando máscaras y armas de fuego. Tras amedrentar al personal y a los clientes presentes, redujeron a los guardias de seguridad —resultando uno de ellos con una lesión cortante en la cabeza tras ser agredido física y verbalmente— y les despojaron de dos armas de fuego tipo revólver calibre .38 con sus correspondientes municiones.

Delincuentes armados asaltaron una sucursal del BROU en Pando: la huida quedó grabada en un video

Posteriormente, se añadió en el informe, los implicados accedieron al sector de cajas, apoderándose de una importante suma de dinero en moneda nacional, dólares estadounidenses y euros, para luego darse a la fuga en un automóvil de alta gama de color negro a alta velocidad.

Un guardia de seguridad lesionado

En el lugar, la persona lesionada fue asistida por una unidad médica de emergencia, diagnosticándosele una contusión occipital.

En forma simultánea al despliegue de las unidades operativas y al seguimiento a través del sistema de videovigilancia, el vehículo utilizado en la huida —un automóvil marca Mercedes Benz— fue localizado abandonado en una cuneta a la altura del kilómetro 32.500 de la Ruta 101 y Camino Eudoro Melo, en la zona de Barros Blancos.

Seguidamente, en la misma arteria de tránsito, interceptaron a un conductor y lo despojaron de su camioneta utilitaria bajo amenaza con armas de fuego para continuar la fuga.

Ese damnificado resultó ileso, se puntualizó.

Las escenas vinculadas fueron preservadas por personal policial y relevadas por efectivos de Policía Científica.

Enterada la Fiscalía de Turno se tomaron declaraciones a los testigos, se hizo el relevamiento correspondiente y la derivación de todo el procedimiento al Área de Investigaciones de la Zona Operacional II, concluye el informe de la Policía departamental.