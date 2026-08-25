Operativo de la Noche de la Nostalgia: hubo 23 siniestros de tránsito en todo el país y ninguno fue fatal, según informe preliminar nacional

El primer informe preliminar sobre el operativo especial durante la Noche de la Nostalgia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial ( UNASEV ) señala que no hubo siniestros de tránsito con consecuencias fatales durante el período analizado en todo el país . Entre las 19:00 del lunes 24 y las 08:00 del martes 25 de agosto se registraron 23 siniestros: 22 con personas lesionadas leves y uno con lesionados graves .

El balance fue elaborado a partir de la información recabada por el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y analizada por el Sistema de Información Nacional de Tránsito (SINATRAN) . Además, reúne datos de los distintos organismos que participaron en la fiscalización durante la Noche de la Nostalgia, entre ellos las intendencias departamentales, las brigadas de tránsito de las jefaturas de Policía y la Dirección Nacional de Policía Caminera.

En materia de controles, a nivel nacional se realizaron 13.687 espirometrías, de las cuales 267 dieron resultado positivo, un 2% del total . También se efectuaron 528 controles de THC, con nueve resultados positivos, equivalentes al 1,7% .

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UNASEV aclaró que se trata de un informe preliminar , con información correspondiente a las 08:00 del martes 25 de agosto. El dato central del primer balance es que ninguno de los siniestros registrados hasta ese momento tuvo consecuencias fatales .

Montevideo: 2.546 vehículos fiscalizados

En Montevideo, la Intendencia de Montevideo (IM) también realizó un operativo especial durante la Noche de la Nostalgia, con controles de tránsito y fiscalización de espectáculos públicos. Según el balance preliminar, se fiscalizaron 2.546 vehículos, se aplicaron 343 multas y 73 vehículos fueron enviados a depósito.

En los controles de tránsito se realizaron 1.819 espirometrías, de las cuales 32 dieron resultado positivo, lo que representa un 1,8% del total. También se efectuaron 23 pruebas de THC, que dio un solo resultado positivo, equivalente al 4,3%.

Entre las principales irregularidades detectadas en Montevideo, 75 personas circulaban sin licencia de conducir y a 37 vehículos se les retiraron las placas de matrícula. De los 73 vehículos incautados, seis fueron automóviles y 67 motos.

El operativo de la Intendencia comenzó a las 18:00 del lunes y se extendió durante la madrugada del martes. Para los controles se desplegó un centenar de personas entre inspectores de tránsito y choferes, en motos y unidades móviles, con acompañamiento policial. El dispositivo se concentró de forma itinerante en las principales avenidas y zonas de mayor concurrencia.

Además del control de alcohol y THC, los inspectores verificaron documentación, matrículas, licencias de conducir y escapes ruidosos, entre otras infracciones.

En paralelo, el Cuerpo Inspectivo del Servicio de Convivencia Departamental realizó 129 inspecciones. Las fiestas que contaban con autorización funcionaron normalmente y, de acuerdo con el primer balance de la Intendencia, ninguna debió ser suspendida.

En esas actuaciones se constataron 23 infracciones. La principal irregularidad fue la realización de fiestas sin autorización: 15 establecimientos fueron sancionados por esta situación, con multas previstas de entre 10 y 20 UR. A otros cuatro establecimientos se les constató el incumplimiento de una intimación que les prohibía realizar el evento por no contar con los permisos correspondientes. Entre las infracciones se encontraban: obstrucción de salidas, puertas trancadas, falta de mantenimiento, conservación e higiene, fumar en lugares no habilitados y entradas sin troquelar.

La central telefónica de Convivencia Departamental recibió 16 denuncias durante la jornada, principalmente por ruidos molestos, actividades sin autorización en locales, fiestas o reuniones en fincas particulares y ruidos generados en la vía pública.

La Intendencia señaló en su sitio web que, en términos generales, la noche "transcurrió con normalidad en Montevideo, sin incidentes relevantes en los cierres de los locales y con una baja concurrencia de público en términos generales".