China va por la conquista de África con el "Gran coloso", la megainversión de 12.500 millones de dólares

Etiopía avanza con la construcción del Bishoftu International Airport , un gigantesco aeropuerto que demandará una inversión estimada en 12.500 millones de dólares .

La obra que se desarrolla cerca de Addis Abeba , cuenta hoy con empresas estatales chinas entre las principales candidatas para quedarse con los contratos de efectivización.

El proyecto es impulsado por Ethiopian Airlines , la principal aerolínea del continente africano. Con su inicio oficial registrado en enero, la primera etapa está prevista para completarse en 2030 , con una capacidad inicial de hasta 60 millones de pasajeros por año .

Zelenski rechazó celebrar elecciones en Ucrania porque "serían un tsunami que fracturaría al país"

Tesla retira por revisión casi tres millones de sus automóviles en China por preocupaciones de seguridad

La presencia asiático adquirió especial relevancia durante el proceso de selección de contratistas. Según informó el sitio Businessinsider, de los 33 lugares de la nómina corta para los principales paquetes de construcción, empresas del chinas estatales o emprendimientos conjuntos ocuparon 15, correspondientes a 10 grupos.

Entre las compañías que aparecen se encuentran China Communications Construction Company, China Road and Bridge Corporation, China Civil Engineering Construction Corporation y Beijing Urban Construction Group.

¿Cómo será el megaaeropuerto de Etiopía?

Bishoftu International Airport estará ubicado aproximadamente 40 kilómetros de Addis Abeba, en las proximidades de la ciudad de Bishoftu. El complejo fue concebido como un nuevo centro de conexiones para Etiopía y el resto de África, debido al crecimiento del tráfico aéreo y a las limitaciones de capacidad del actual embarque internacional Bole, también ubicado en la capital.

La primera fase contempla una inversión de 12.500 millones de dólares e incluye infraestructura del sector, con sistemas, servicios, transporte terrestre y preparación operativa.

El diseño prevé que pueda recibir 60 millones de pasajeros por año durante esta etapa, mientras que el plan maestro establece una capacidad final de 110 millones.

Bishoftu International Airport Zha.com

La obra contempla además cuatro pistas de aterrizaje en su desarrollo integral y espacio para aproximadamente 270 aeronaves. La magnitud permitirá que se ubique entre los de mayor capacidad del mundo una vez completado.

La financiación es otro de los aspectos centrales. Ethiopian Airlines prevé aportar una parte de los recursos y recurrir a financiamiento externo para completar la inversión. En enero, el director de Infraestructura y Planificación de Ethiopian Airlines, Abraham Tesfaye, explicó que la compañía se haría cargo del 30% y que el resto provendría de prestamistas. También señaló que entidades de Medio Oriente, Europa, China y Estados Unidos habían mostrado interés en financiar la obra.

China, además de competir por los contratos de construcción, participa en las conversaciones financieras. En marzo de 2026, una delegación etíope encabezada por el ministro de Finanzas, Ahmed Shide, mantuvo reuniones en Beijing con el Exim Bank of China, el Industrial and Commercial Bank of China y el China Development Bank para avanzar en acuerdos vinculados al proyecto.

La selección definitiva de los contratistas fue postergada de agosto de 2026 a enero de 2027, luego de que los oferentes solicitaran más tiempo para preparar sus propuestas y organizar el financiamiento, según recapituló Businessinsider.

Cuando entre en funcionamiento, Bishoftu International Airport buscará convertirse en el principal centro aéreo de Etiopía y ampliar la capacidad de conexión del país con otros mercados africanos y el resto del mundo.