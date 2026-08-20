Tatiana Marset salió de la cárcel en Bolivia y cumplirá arresto domiciliario con custodia policial

Tatiana Marset Alba , hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , salió en la noche de este miércoles del penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde permaneció recluida durante cinco meses. La mujer pasará ahora a cumplir arresto domiciliario con escolta policial permanente y vigilancia nocturna , según informó el medio boliviano El Deber.

La orden para que abandonara la cárcel había sido emitida casi un mes atrás, pero su concreción se demoró por dificultades para cumplir con las condiciones establecidas por la Justicia.

Su abogada, Mónica Terrazas , había presentado el martes los requisitos exigidos por el juez, pero denunció que las autoridades del penal se negaban a asignar la custodia policial necesaria para hacer efectiva la detención domiciliaria .

La defensa reclamaba que se dispusiera una escolta entre las 20:00 y las 06:00 , horario en el que Marset debe permanecer en el domicilio. La situación finalmente se destrabó en la noche del miércoles y la mujer pudo abandonar Palmasola.

Según medios bolivianos, Tatiana Marset cumplirá la medida en la vivienda de una de sus abogadas en Santa Cruz de la Sierra y retomará sus estudios de Derecho mientras continúa el proceso judicial en su contra. La salida de la cárcel se realizó en un vehículo y sin contacto con los medios de comunicación.

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Por qué está siendo investigada Tatiana Marset

Tatiana Marset fue detenida durante la madrugada del 13 de marzo de 2026, en el mismo operativo en el que las autoridades bolivianas capturaron a Sebastián Marset en el barrio Las Palmas.

La Fiscalía de Bolivia investiga a la mujer por los delitos de asociación delictuosa y tráfico o portación de armas, al considerar que tuvo participación en la estructura criminal atribuida a su hermano.

Tatiana Marset rechazó las acusaciones y sostuvo que se encontraba de visita en Bolivia cuando fue detenida.

Sebastián Marset permanece preso en Estados Unidos

Sebastián Marset fue expulsado de Bolivia tras su captura y entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Actualmente se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Virginia, Estados Unidos, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y lavado de activos.

El comienzo de su juicio está previsto para enero de 2027. Además, enfrenta cargos en Paraguay por el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en mayo de 2022.