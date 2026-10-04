Elecciones en Brasil: Lula, el ícono de la izquierda en una carrera contra el tiempo

Este domingo Brasil celebra sus elecciones presidenciales, en una jornada en la que los votantes elegirán al próximo presidente del país. Luiz Inácio Lula da Silva busca un nuevo mandato y se enfrenta a Flávio Bolsonaro , candidato del Partido Liberal y respaldado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro .

A sus casi 81 años, Lula da Silva busca continuar al frente de Brasil. En videos publicados en redes sociales muestra parte de sus rutinas de ejercicio y habla sobre el paso del tiempo. " No se puede impedir la rotación de la Tierra para evitar que pasen los años ", dijo Lula en uno de esos videos.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) llegó por primera vez a la Presidencia en 2003 y volvió al cargo en 2023 , después de haber pasado 580 días en prisión entre 2018 y 2019 por una condena por corrupción . Esa condena fue anulada posteriormente por decisiones judiciales vinculadas al procedimiento y a la imparcialidad del juez.

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Lula también atravesó problemas de salud. A fines de 2024 sufrió una hemorragia intracraneal luego de una caída. Según su médico, la atención recibida evitó una evolución más grave. Además, fue tratado por un cáncer de piel. En los últimos meses comenzó a utilizar un sombrero panamá y su cabello y barba pasaron del negro al gris.

Lula sostiene que se encuentra en buenas condiciones físicas y ha dicho que quiere "vivir hasta los 120 años".

De obrero a presidente

Lula nació el 27 de octubre de 1945 en una familia campesina de Pernambuco, en el nordeste de Brasil. Durante su infancia, su familia se trasladó a la región de San Pablo. Comenzó a trabajar como obrero a los 14 años y perdió un dedo en un accidente en una fábrica. Más adelante se convirtió en dirigente sindical y participó de las huelgas de trabajadores de la década de 1970, durante la dictadura militar brasileña.

Luiz Inácio Lula da Silva AFP

Después de tres candidaturas presidenciales sin éxito, llegó al Palacio de Planalto en 2003. Fue reelegido en 2006 y dejó la Presidencia en 2010. Durante sus dos primeros gobiernos se implementaron programas sociales financiados en parte por el crecimiento de los precios internacionales de las materias primas. En política exterior, sus gobiernos promovieron el multilateralismo y una mayor participación de los países del Sur Global.

Lula y su salida de prisión

Después de su salida del gobierno, investigaciones por corrupción involucraron a dirigentes y funcionarios vinculados al Partido de los Trabajadores y derivaron en procesos judiciales que tuvieron impacto en la política brasileña.

Lula fue detenido en abril de 2018 después de que una condena por corrupción fuera confirmada en segunda instancia. En noviembre de 2019 recuperó la libertad luego de que el Supremo Tribunal Federal modificara el criterio que permitía enviar a prisión a personas condenadas en segunda instancia mientras todavía tenían recursos pendientes. En ese momento, Lula había sido condenado a ocho años y diez meses de prisión y su defensa había apelado ante el Supremo.

Durante su tiempo en prisión, Lula sostuvo que el proceso judicial en su contra tenía motivaciones políticas y que su encarcelamiento buscaba impedirle competir en las elecciones de 2018, que terminaron con la victoria de Jair Bolsonaro. Posteriormente, en 2021, el Supremo anuló las condenas al determinar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos y que el entonces juez Sergio Moro había actuado con parcialidad. Las decisiones permitieron que Lula recuperara sus derechos políticos y se presentara a las elecciones de 2022.

El regreso al gobierno

En las elecciones de 2022, Lula derrotó por un margen estrecho al entonces presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro fue posteriormente condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Lula asumió nuevamente la Presidencia en enero de 2023. Durante su tercer mandato retomó programas sociales que habían sido modificados durante la administración anterior y estableció como una de sus prioridades la reducción de la deforestación de la Amazonía.

Uno de los principales programas de asistencia social de sus gobiernos es Bolsa Família, destinado a hogares de menores ingresos. El programa fue creado hace más de 20 años y volvió a ser implementado durante su actual administración. En este tercer mandato, Lula también ha planteado que su gestión no debe limitarse a la política de asistencia social.

"No quiero ser solo el presidente de Bolsa Família", declaró recientemente.

Su relación con José Mujica

La relación entre Lula y el expresidente uruguayo José Mujica se extendió durante varios años. En diciembre de 2024, durante una visita a Uruguay por la Cumbre del Mercosur, Lula se trasladó a la chacra de Mujica, donde también estaban el entonces presidente electo Yamandú Orsi y Lucía Topolansky. Durante ese encuentro, el presidente brasileño entregó a Mujica la Orden Nacional de la Cruz del Sur, la máxima condecoración que Brasil otorga a ciudadanos extranjeros.

Lula aclaró que la distinción no se debía a la trayectoria de Mujica como presidente de Uruguay, sino a su vínculo personal con él. "De todos los presidentes que conocí, Pepe Mujica es la persona más extraordinaria", dijo Lula, y lo describió como un "compañero".

Lula da Silva junto a José Mujica en la chacra de Rincón del Cerro Foto: Dante Fernandez / AFP

Mujica respondió: "Eres de lo mejor que he encontrado en nuestra sufrida América".

El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario del Frente Amplio, prepara junto al Partido de los Trabajadores (PT) y organizaciones sociales una Jornada Continental en Montevideo entre el 2 y el 4 de diciembre, coincidiendo con la cumbre del Mercosur. La actividad incluirá movimientos sociales, sindicalismo internacional, organizaciones feministas y ambientalistas, partidos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe.

El Frente Amplio espera que Lula participe de ese acto, independientemente del resultado de las elecciones brasileñas. Si es reelegido, el encuentro incluirá un homenaje al presidente brasileño; si no, se reconocerá su trayectoria bajo la consigna "Por la paz, en defensa de la democracia, la libertad, la soberanía y la integración de los pueblos". Además, está previsto que Lula reciba la primera edición del "Premio Pepe Mujica".

La candidatura para octubre

Lula decidió presentarse nuevamente a las elecciones de octubre después de no impulsar un sucesor dentro de su espacio político. El presidente sostiene que busca evitar un nuevo gobierno de la derecha y ha advertido sobre el riesgo de que la extrema derecha vuelva a gobernar Brasil.

Su principal rival será Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y candidato elegido por el expresidente para disputar las elecciones. "Cuando ves a Lula, no ves futuro", afirmó Flávio Bolsonaro durante la campaña.

Sobre la preparación física del presidente, un diplomático consultado por AFP y que pidió mantener su identidad en reserva sostuvo que Lula "está en plena forma".

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la COP30. AFP

La esposa del presidente, Rosângela da Silva, conocida como "Janja", también ocupa un lugar en su entorno político. La dirigente, de 60 años, participa en actividades del gobierno y mantiene vínculos con sectores progresistas.

Si Lula obtiene un nuevo mandato, extenderá su permanencia en la Presidencia. Hasta ahora, ningún otro presidente elegido democráticamente ha gobernado Brasil durante un período acumulado mayor. En 2024, durante una entrevista con medios extranjeros, entre ellos AFP, en la residencia presidencial de Alvorada, Lula afirmó: "No hay nadie en este país con más experiencia como presidente que yo".

Con información de AFP