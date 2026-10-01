Cancelan a último momento el debate electoral en Brasil por "interferencia indebida" de la Justicia: prohibieron a Globo mostrar atril vacío de Lula

La cadena brasileña Globo canceló este jueves el debate que iba a retransmitir con candidatos a la Presidencia , el último antes de las elecciones del domingo , al alegar "interferencia indebida" de la Justicia e "inseguridad jurídica" tras dos fallos que modificaron el formato de la cita.

La decisión de la emisora, la más popular e influyente del país, se produjo apenas una hora antes del horario previsto para el inicio del encuentro .

En un comunicado divulgado en su portal de noticias, el medio resaltó su " larga tradición en la organización de debates electorales ", con el propósito de "promover la discusión de ideas para Brasil" y ofrecer "la oportunidad de comparar los proyectos" de los candidatos.

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Pero "las sucesivas decisiones judiciales tomadas momentos antes de la realización del debate generan inseguridad jurídica y representan una injerencia indebida en la libertad que tienen los medios de comunicación para organizar los debates ", apuntó.

Pocas horas antes de la emisión, una jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió a Globo exhibir el atril vacío del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la retransmisión del debate, como se recogía en las reglas pactadas previamente entre la emisora y los candidatos.

La decisión fue tomada con carácter de urgencia por la magistrada Estela Aranha, quien también impidió que los otros aspirantes a la Presidencia brasileña formularan preguntas dirigidas a la tribuna vacía de Lula.

La jueza atendió un recurso de la propia campaña de Lula, alegando un "potencial desequilibrio" que perjudicaría al dirigente progresista y resaltando el carácter "facultativo" de participar en los debates.

Lula comunicó el miércoles su decisión de no participar y, en su lugar, optó por dar una entrevista a un pódcast a la misma hora del debate.

Después de este fallo, el senador Flávio Bolsonaro, el otro gran favorito de la carrera presidencial, anunció su no comparecencia a la cita de Globo.

"Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el TSE. La prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias", afirmó el primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, empatado técnicamente con Lula en los sondeos.

Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE.

A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas.

Em breve mais detalhes. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 1, 2026

Casi al mismo tiempo, el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes ordenó a Globo incluir en el debate al agitador ultra Renan Santos, abanderado del partido Misión, quien no había sido invitado.

En este caso, la cadena recordó que "deben ser invitados obligatoriamente los candidatos de partidos con una representación de al menos cinco parlamentarios en el Congreso Nacional", requisito que no cumplía Santos.

Por todo ello, Globo canceló el debate y agradeció la predisposición del resto de candidatos que sí tenían pensado comparecer.

Por qué Lula no fue al debate

Lula da Silva, presidente de Brasil Foto: EFE / Andre Borges

Lula, en tanto, afirmó este jueves que decidió no asistir al debate electoral previsto para hoy porque el formato es "infructífero" y permite "bromitas" de rivales de poco peso.

Lula criticó, durante una entrevista para el pódcast Flow tres días antes de la primera vuelta, que el formato decidido por la TV Globo no ofrece "continuidad" al candidato, porque este tiene que esperar bastante tiempo para poder responder a un rival.

"Me caes mejor tú que Globo; hace tiempo que cuestiono esos debates", le dijo el mandatario a Igor Rodrigues, quien condujo la entrevista en un tono relajado.

El líder progresista, que no ha participado en ningún debate durante esta campaña, declaró que es común que los candidatos en busca de relevancia hagan "gracietas", pese a que la elección para presidente es "algo serio".

En ese sentido, Lula defendió que se realicen diferentes debates en función del peso electoral de cada aspirante para tener "una disputa con iguales".

Una encuesta publicada este jueves mostró a Lula con un 45 % de los votos válidos y a Bolsonaro con un 40 %, lo que obligaría a celebrar una segunda vuelta el 25 de octubre.

Con información de EFE