Los videos del pánico a bordo del vuelo de Flydubai: copiloto atacó al piloto y el avión cayó 5 mil metros

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que unía las ciudades de Dubái y Tel Aviv con unos 180 pasajeros a bordo, se convirtió en el escenario de un dramático incidente a gran altura. Tras un violento enfrentamiento en la cabina que provocó que la aeronave cayera en picada más de 5.000 metros, los propios pasajeros registraron en video los momentos posteriores al ataque y la asistencia al capitán herido.

Las imágenes grabadas por los pasajeros, difundidas por medios como Infobae y La Nación, muestran una escena de extrema tensión cerca de la cabina del Boeing 737 MAX 8. En el video se observa al capitán del avión en el suelo, ensangrentado y recibiendo asistencia médica de emergencia con una máscara de oxígeno por parte de los viajeros.

A pocos centímetros, se puede ver al copiloto —un ciudadano de nacionalidad omaní— completamente inmovilizado y atado por los propios pasajeros, quienes intervinieron para neutralizarlo tras el ataque. "Nos atacaron y estamos protegiendo al piloto que fue agredido", se escucha decir a uno de los hombres que custodiaba la zona en el material compartido por CNN.

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"Todos los pasajeros gritaban": un avión rumbo a Israel es desviado a Arabia Saudita tras una presunta pelea entre pilotos

De acuerdo con los datos de plataformas de seguimiento como FlightRadar24, la aeronave sufrió un descenso abrupto de unos 5.000 metros en apenas un par de minutos mientras sobrevolaba la frontera jordana. En ese instante, la tripulación activó el código de emergencia 7700 y, posteriormente, el código 7500, que alerta internacionalmente sobre una interferencia ilícita o intento de secuestro.

La rápida reacción de varios pasajeros, entre ellos un alto ejecutivo bancario israelí, permitió reducir al agresor dentro de la cabina. La situación fue controlada gracias a que dos pilotos civiles que viajaban como pasajeros asumieron los mandos del avión y lograron realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita.

Las hipótesis del incidente

Las autoridades de aviación y los servicios de inteligencia de varios países, incluidos el Mossad y el Shin Bet de Israel, investigan el caso bajo tres líneas principales:

Atentado terrorista: Es la hipótesis que cobra más fuerza para el gobierno israelí. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, declaró formalmente que se trató de un "ataque terrorista" perpetrado por el copiloto con la intención de estrellar la aeronave y asesinar a los pasajeros.

Intento de suicidio: Algunos medios locales y testimonios de pasajeros apuntan a que el copiloto sufrió un brote o intentó realizar un acto de homicidio-suicidio estrellando el avión contra el suelo, una maniobra que el capitán intentó impedir físicamente antes de ser apuñalado.

Disputa personal extrema: Aunque es la teoría menos probable para los investigadores de seguridad, inicialmente se barajó la posibilidad de una violenta pelea o altercado personal entre ambos tripulantes que escaló de forma descontrolada en pleno vuelo.

¿Cómo pudo haber sido el aterrizaje de emergencia del avión de FlyDubai que cayó en picada? Guillermo Lobo y una reconstrucción en un simulador que aporta la dimensión del drama que vivieron los pasajeros y la tripulación pic.twitter.com/rTxIMD0TpD — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 30, 2026

Actualmente, ambos pilotos permanecen hospitalizados en territorio saudí bajo estricta custodia, mientras la aerolínea Flydubai colabora con las agencias internacionales para esclarecer los motivos detrás de este impactante suceso.

Nentayahu: “Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de flydubai con destino a Israel que fue desviado a Arabia Saudita intentó estrellar el aparato y matar a los pasajeros, la mayoría de ellos israelíes.

"Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo", dijo el primer ministro en un mensaje en el que elogió la actuación de los pasajeros que "impidieron un desastre mayor".