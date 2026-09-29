Del cierre de empresas a la salida de marcas nacionales del mercado: los 12 argumentos por los que la industria se opone a una reforma clave del gobierno

El artículo 140 —originalmente el 141— se ha posicionado como uno de los puntos centrales y más controvertidos del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, iniciativa impulsada por el Gobierno que ya cuenta con la aprobación del Senado y se encuentra a estudio de la Cámara de Diputados.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Esta disposición clave del proyecto propone instaurar un régimen simplificado para el registro de productos con vigilancia técnica y/o sanitaria (tales como alimentos, cosméticos, domisanitarios, medicamentos de uso veterinario y fitosanitarios) que ya tengan un registro previo realizado por un tercero. El mecanismo eliminaría la exigencia de presentar un dossier completo, certificados de libre venta o la autorización previa del fabricante o primer registrante.

Como informó El Observador, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) cuestiona el impacto de esta medida sobre la estructura productiva local y ha solicitado formalmente la eliminación del artículo 140 o su desglose para ser discutido en un ámbito separado.

La CIU sustenta su rechazo en los siguientes 12 argumentos, según un documento elaborado por la gremial: