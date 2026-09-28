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Devoluciones de IRPF: quiénes cobran desde hoy en redes de cobranza

De acuerdo con el calendario de devoluciones de la DGI, este lunes se activa el pago presencial para un grupo de contribuyentes

28 de septiembre de 2026 8:21 hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Inés Guimaraens

Quiénes cobran hoy

De acuerdo con el calendario de devoluciones de la DGI, este lunes se activa el pago presencial para quienes realizaron la declaración jurada en la primera etapa del mes.

Los beneficiarios habilitados para cobrar en redes de cobranza (como Abitab o Redpagos) son:

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  • Contribuyentes que presentaron su declaración jurada de IRPF hasta el 4 de setiembre de 2026.
  • Personas que optaron por el cobro presencial en lugar de la transferencia bancaria directa.

El organismo también detalló las próximas fechas de pago para quienes completaron el trámite más tarde:

  • Declaraciones presentadas hasta el 9 de octubre: cobran en bancos el 16 de octubre y en redes el 28 de octubre.
  • Declaraciones presentadas hasta el 7 de noviembre: cobran en bancos el 16 de noviembre y en redes el 30 de noviembre.
  • Declaraciones presentadas hasta el 4 de diciembre: cobran en bancos el 15 de diciembre y en redes el 28 de diciembre.

El paso a paso para consultar si tenés saldo a favor

Para saber si te corresponde cobrar un reembolso de la DGI, realizá la consulta de forma rápida siguiendo estas indicaciones:

  • Entrá al portal oficial de Servicios en línea de la DGI.
  • Buscá la sección de consultas rápidas sin clave o accedé con tu identidad digital (como Usuario gub.uy).
  • Ingresá tu número de cédula de identidad y el RUT de la empresa si corresponde.
  • Escribí el código de verificación que te solicita el sistema y presioná el botón para confirmar.

Prórrogas y nuevos servicios estatales

Además de los reembolsos tributarios, los portales oficiales del Estado uruguayo comunicaron recientemente otras novedades de gran interés para la ciudadanía.

Por un lado, el Banco de Previsión Social (BPS) emitió el Comunicado 15/2026 en el que se formaliza una prórroga para el pago de aportes de la contribución patronal rural. Esta medida, amparada en la declaración de emergencia granjera, beneficia a los productores de los siguientes departamentos:

  • Salto.
  • Artigas.
  • Cerro Largo.
  • Paysandú.
  • Treinta y Tres.

El nuevo plazo para efectuar estos pagos sin multas ni recargos se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026.

Por otra parte, el BPS también anunció la extensión a todo el territorio nacional del servicio virtual de interpretación en Lengua de Señas Uruguaya (LSU). Esta herramienta busca facilitar la realización de trámites presenciales a personas sordas o con dificultades auditivas en cualquiera de las oficinas del país.

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