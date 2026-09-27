BPS confirmó las fechas de cobro de octubre para jubilados y trabajadores activos: el paso a paso para consultar de forma personalizada

El Banco de Previsión Social (BPS) actualizó su calendario oficial de pagos para el mes de octubre de 2026 , correspondiente a las prestaciones generadas en setiembre. El organismo detalló los días de cobro tanto para jubilados y pensionistas como para trabajadores activos.

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Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones podrán retirar sus haberes correspondientes al mes de setiembre de 2026 a partir de las siguientes fechas, según la modalidad de pago elegida:

Para quienes perciben prestaciones como activos (subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad o asignaciones familiares), el cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

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Pagos BPS de octubre 2026: cuándo cobran jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones

Este grupo incluye a las personas beneficiarias de la Tarjeta Afam (Asignaciones Familiares) con el correspondiente beneficio de IVA.

Los requisitos obligatorios para retirar el dinero

Para hacer efectivo el cobro en cualquiera de los puntos habilitados, la institución exige la presentación de documentación específica:

Titulares: Deben presentar la Cédula de Identidad vigente.

Deben presentar la Cédula de Identidad vigente. Apoderados, tutores o curadores: Tienen que exhibir el último recibo de cobro o una fotocopia de la Cédula de Identidad del titular de la prestación.

El paso a paso para consultar de forma personalizada

Si querés verificar de manera exacta el día y el lugar donde te corresponde cobrar, el BPS dispone de un sistema de autogestión en línea.

Para realizar la consulta, seguí estos pasos:

Entrá al servicio oficial de Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones en el sitio web del BPS.

Iniciá sesión con tu Usuario Personal BPS o completá los datos requeridos si el sistema te lo solicita.

Confirmá la información en pantalla para conocer con precisión tu fecha de pago asignada.

En caso de dudas, la institución mantiene habilitadas sus vías de atención telefónica de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Se puede llamar al *1997 desde un teléfono celular o al 0800 1997 desde una línea fija.