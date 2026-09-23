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BPS extendió a todo Uruguay un servicio para personas sordas y con baja audición: cómo funciona

El Banco de Previsión Social amplió a sus sucursales y oficinas de todo el país el servicio de interpretación virtual en Lengua de Señas Uruguaya (LSU)

23 de septiembre de 2026 13:56 hs
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El Banco de Previsión Social (BPS) anunció este miércoles 23 de setiembre la extensión a todo Uruguay de su servicio de interpretación virtual en Lengua de Señas Uruguaya (LSU), destinado a personas sordas o con baja audición.

La herramienta permite que los usuarios puedan realizar trámites y recibir atención presencial en las oficinas del BPS con la asistencia de un intérprete de LSU, que participa de forma virtual y en tiempo real para facilitar la comunicación con los funcionarios.

El anuncio se realizó en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebra entre el 21 y el 27 de setiembre, y del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se conmemora cada 23 de setiembre.

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¿Cómo funciona el servicio de Lengua de Señas del BPS?

En los puntos de atención que cuentan con esta modalidad hay una señalización específica que identifica el servicio mediante la seña de "Intérprete".

Cuando comienza la atención, un intérprete de Lengua de Señas Uruguaya se conecta virtualmente y en tiempo real. De esta forma, actúa como intermediario en la comunicación entre la persona usuaria y el funcionario del BPS durante la consulta o la realización del trámite.

El servicio había sido presentado en octubre de 2024 como parte de una iniciativa interinstitucional destinada a mejorar el acceso de las personas sordas y con baja audición a los servicios públicos. En una primera etapa participaron el BPS, el Ministerio del Interior, Antel y UTE.

De Montevideo a todo el país

En el caso del BPS, la herramienta comenzó a utilizarse en el Edificio Sede de Montevideo y posteriormente fue ampliándose.

Ahora, según informó el organismo, el servicio está disponible en sucursales y oficinas de todo el territorio nacional, con el objetivo de eliminar barreras de comunicación y facilitar el acceso presencial a los trámites.

El BPS dispone además de un listado de las localidades del interior que cuentan con el servicio de interpretación virtual en Lengua de Señas Uruguaya, para que los usuarios puedan consultar previamente dónde está disponible la modalidad.

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