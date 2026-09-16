Devolución Fonasa 2026: BPS confirmó quiénes podrán cobrar desde el lunes 21 de setiembre y explicó cómo consultar el monto

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará a pagar el próximo lunes 21 de setiembre la devolución Fonasa 2026 , correspondiente a los excedentes de aportes realizados al Fondo Nacional de Salud durante 2025.

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En esta oportunidad, unas 152.000 personas están comprendidas en la devolución, entre trabajadores, jubilados y pensionistas.

El BPS determina quiénes tienen saldo a favor y cuánto les corresponde recibir en función de los aportes realizados durante el ejercicio anterior.

Devolución Fonasa 2026: BPS confirmó cuándo se cobra, cómo consultar el monto y quiénes reciben el pago

De acuerdo con la información del BPS, a modo de referencia, podrán tener devolución los trabajadores que durante 2025 tuvieron ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales .

En el caso de los jubilados y pensionistas, la referencia se ubica en ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

De todas formas, el organismo aclaró que estos montos son indicativos, ya que la existencia de una devolución y su valor final dependen, entre otros factores, de la situación familiar de cada persona.

Si el beneficiario de una devolución falleció, sus herederos podrán solicitar la liquidación correspondiente mediante el trámite de haberes sucesorios.

Cómo saber si tengo devolución de Fonasa

Las personas que tengan un usuario personal del BPS podrán consultar el monto que les corresponde y cómo fue calculado mediante el servicio Consultar detalle de devolución Fonasa del organismo.

Además, el BPS dispone de una consulta específica para saber si una persona tiene una devolución disponible.

Quienes tengan derecho al cobro y cuenten con sus datos de contacto registrados también pueden recibir por correo electrónico el recibo correspondiente.

El BPS habilitó además consultas telefónicas a través del 0800 2016, de forma gratuita, y mediante WhatsApp al 092 366 272.

Cómo cobrar la devolución de Fonasa desde el lunes 21 de setiembre

El dinero estará disponible desde el lunes 21 de setiembre y podrá cobrarse mediante distintas modalidades.

Quienes hayan elegido recibir el dinero a través de una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico podrán obtenerlo por esas vías. Entre los instrumentos habilitados se encuentran Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue.

También será posible cobrar presencialmente, presentando la cédula de identidad, a través de las empresas contratistas habilitadas: Abitab, Redpagos, Anda y supermercados El Dorado.

En Montevideo también estará disponible el cobro en la Tesorería del BPS, ubicada en Colonia 1851, planta baja.

La devolución corresponde a aquellos trabajadores, jubilados y pensionistas cuyos aportes al Fonasa realizados durante 2025 superaron el máximo anual establecido de acuerdo con su situación particular.