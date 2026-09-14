Devolución Fonasa: vence el plazo clave para elegir cómo cobrar

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un aviso de última hora sobre la devolución de excedentes del Fonasa correspondientes al año 2025 . El próximo miércoles 16 de setiembre de 2026 vence el plazo límite para realizar un trámite clave que permite cobrar el dinero de forma directa y sin demoras.

El organismo previsional detalló que más de 152.000 personas están habilitadas para recibir este beneficio, lo que representa un desembolso global de aproximadamente 8.676 millones de pesos uruguayos.

Los topes de ingresos nominales promedio mensual durante el año 2025 para acceder al cobro son:

Para recibir el depósito directamente el lunes 21 de setiembre de 2026, los beneficiarios deben asociar una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico (como MiDinero, DeAnda, Prex o OCA Blue) antes del miércoles 16 de setiembre.

Quienes ya hayan realizado esta opción en años anteriores no necesitan volver a hacer el trámite, ya que el sistema mantiene registrada la cuenta. En caso de realizar la afiliación después de la fecha límite, el depósito se acreditará a partir de las 72 horas hábiles de efectuada la opción.

Cómo consultar si hay saldo disponible

El BPS habilitó diversos canales oficiales para que los ciudadanos verifiquen si están comprendidos en el padrón de beneficiarios:

Consulta web rápida: a través del sitio web del BPS para saber si existe un saldo disponible.

a través del sitio web del BPS para saber si existe un saldo disponible. Detalle del cálculo: ingresando con el Usuario Personal BPS en la sección correspondiente de la web oficial.

ingresando con el Usuario Personal BPS en la sección correspondiente de la web oficial. Vía telefónica: llamando de forma gratuita al número 0800 2016.

llamando de forma gratuita al número 0800 2016. WhatsApp: enviando un mensaje al número 092 36 62 72.

Aquellas personas que no opten por el depósito bancario o dinero electrónico podrán cobrar de forma presencial a partir del 21 de setiembre presentando su documento de identidad en las redes de cobranza Abitab, Redpagos, ANDA, supermercados El Dorado o en la Tesorería del BPS en Montevideo.

Alerta por estafas y correos falsos

Debido al inicio de la campaña, el BPS también emitió una advertencia urgente sobre intentos de estafa. Se detectó la circulación de correos electrónicos fraudulentos que invitan a los usuarios a hacer clic en enlaces o escanear códigos QR bajo la promesa de consultar el saldo del Fonasa.

El organismo recordó que nunca solicita datos personales, contraseñas ni transferencias de dinero para realizar gestiones. Las comunicaciones oficiales sobre el cobro se realizan exclusivamente desde la dirección de correo [email protected].