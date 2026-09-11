Devolución Fonasa 2026: BPS confirmó cuándo se cobra, cómo consultar el monto y quiénes reciben el pago

El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó las consultas por la devolución Fonasa 2026 , que permitirá a los trabajadores, jubilados y pensionistas comprendidos saber si tienen dinero para cobrar y conocer el monto correspondiente.

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Este año, unas 152.000 personas recibirán una devolución por excedentes de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) . En total, el BPS devolverá $ 8.085 millones correspondientes al ejercicio 2025.

El pago de la devolución Fonasa comenzará el lunes 21 de setiembre de 2026 , según confirmó el BPS.

Devolución Fonasa 2026: BPS habilita las consultas para saber si tenés dinero para cobrar y cuál es el monto

La devolución corresponde a las personas que durante 2025 realizaron aportes al Fonasa por encima del máximo anual establecido de acuerdo con sus ingresos y situación familiar.

Cómo saber si tengo devolución Fonasa para cobrar

Desde el lunes 7 de setiembre, los contribuyentes pueden consultar si están comprendidos en la devolución.

Quienes tengan usuario personal del BPS pueden conocer el monto y acceder al cálculo de su devolución mediante el servicio “Consultar detalle de devolución Fonasa”. En caso de tener un saldo a favor, también recibirán un correo electrónico con el recibo correspondiente.

Además, el BPS habilitó tres vías para consultar si corresponde cobrar:

Por teléfono, a través del 0800 2016 .

. Por el WhatsApp Fonasa 092 366 272 .

. A través de la consulta de devolución disponible en la web del BPS.

¿Quiénes pueden cobrar la devolución Fonasa en 2026?

Según la información del BPS, pueden generar devolución los trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales y los jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

El organismo aclaró que estos montos funcionan únicamente como una referencia indicativa, ya que el resultado final depende de la situación familiar de cada persona.

En caso de que el beneficiario haya fallecido, sus herederos pueden solicitar la liquidación mediante el trámite correspondiente a haberes sucesorios.

¿Cómo se cobra la devolución Fonasa?

A partir del 21 de setiembre, las personas con devolución podrán recibir el dinero mediante una cuenta bancaria o a través de instrumentos de dinero electrónico como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue.

También podrán cobrar de forma presencial, presentando la cédula de identidad, en empresas contratistas como Abitab, Redpagos, Anda o supermercados El Dorado.