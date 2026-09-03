Devolución Fonasa 2026: BPS habilitó la consulta para más de 152 mil beneficiarios y confirmó cuándo comienzan los pagos

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzó este jueves 3 de setiembre a informar a parte de los beneficiarios de la devolución Fonasa 2026 , que este año alcanzará a más de 152.000 trabajadores, jubilados y pensionistas .

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Las personas que cuentan con usuario personal de BPS recibirán por correo electrónico el recibo correspondiente al monto de la devolución, en caso de que tengan saldo a favor, informó la presidenta del organismo, Jimena Pardo , a Comunicación Presidencial.

Para el resto de la población, la consulta estará disponible desde el lunes 7 de setiembre a través de los canales habilitados por el organismo. Los pagos, en tanto, comenzarán el lunes 21 de setiembre .

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A partir del lunes 7, las personas podrán consultar si tienen devolución a través de la página web del BPS , por la línea telefónica gratuita 0800 2016 o mediante WhatsApp al 092 366 272 .

Quienes ya tienen usuario personal de BPS podrán conocerlo antes: desde este jueves el organismo comenzó a enviar por correo electrónico los recibos a los beneficiarios.

El monto total que devolverá el BPS este año asciende a $ 8.085 millones, distribuidos entre más de 152.000 personas.

Cuándo se paga la devolución Fonasa 2026

Pardo informó que el dinero estará disponible a partir del 21 de setiembre.

En esa fecha comenzarán a cobrar quienes hayan elegido recibir la devolución mediante depósito en una cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico.

También se habilitará el cobro presencial en las redes de cobranza disponibles en todo el país.

Cuánto hay que ganar para tener devolución Fonasa

La presidenta del BPS explicó que no existe un único monto de ingresos que determine si una persona tiene derecho a cobrar, ya que el cálculo depende de factores como la composición familiar y el porcentaje de aportación al Fonasa.

Como referencia, para los trabajadores activos el organismo señaló un promedio mensual de ingresos superior a $ 122.600, acumulado a lo largo del año.

Para jubilados y pensionistas, la referencia se ubica por encima de los $ 132.800 mensuales.

Pardo aclaró que estos valores son indicativos y que el resultado final depende de la situación particular de cada persona.

La devolución se genera al comparar el total aportado al Fonasa con el costo promedio equivalente de la cobertura dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Cuando los aportes realizados superan el monto correspondiente, se genera un excedente que el BPS devuelve al contribuyente.