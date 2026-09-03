Ferrero dijo que no eliminará Fiscalía de Crímenes de Lesa humanidad pero sí se le agregarán competencias

La fiscal de Corte Mónica Ferrero contó, en el marco de la comisión del Senado que estudia la Rendición de Cuentas, que no eliminará la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa humanidad "pero se le van a agregar competencias ".

"No podemos seguir con una Fiscalía que tenga tantos casos, mientras los otros están yendo todos los días al juzgado con una eterna cantidad de casos ", dijo la jerarca, según recoge la versión taquigráfica de esta comisión a la que accedió El Observador. En la misma instancia, celebrada el miércoles, Ferrero afirmó que el fiscal en cuestión "no está en desacuerdo" .

"Le pedí al doctor Perciballe [a cargo de la Fiscalía Crímenes de Lesa Humanidad ] que me ayudara –con una de las adscriptas– y apoyara a Sabrina Flores , que está con homicidios, y gustosamente accedió , porque tiene cuatro y él ahora no tenía tantos juicios ", añadió la fiscal de Corte.

Mónica Ferrero recordó que "tres o cuatro" fiscales ya fueron amenazados y alertó a legisladores por el riesgo que corren

"Está bueno, porque el fiscal que está adentro de la institución entiende la problemática . Debemos adaptarnos a los tiempos y a los cambios; no puede ser que el costo de una fiscalía sea de tantos millones por año y que tenga equis casos y, la otra, esté doblada con la cantidad de homicidios ", dijo Ferrero sobre la actitud de Ricardo Perciballe .

Según contó Ferrero, "la Fiscalía Penal de Homicidios va a la sangre todos los días" y además tiene que "ir al juzgado a pelear por esa víctima a la que está representando en audiencia". "Tampoco tiene, como en otros casos, la posibilidad de un abreviado; tienen la obligación de ir a juicio", añadió.

"Entonces, si una fiscalía tiene tres, cuatro o veinte casos –no sé– y, la otra, 300 y tiene que hacer todo esto...", argumentó Ferrero.

Entre otros puntos, la fiscal de Corte solicitó "la creación de cuatro fiscalías de ejecución de penas". "Nosotros no tenemos fiscales de ejecución y el mismo fiscal que está, por ejemplo, atendiendo un homicidio especialmente agravado o un delito de estupefacientes es el que también tiene que ir a la audiencia y defender además el tema de la ejecución", justificó la jerarca, quien por otro lado dijo que desde la Fiscalía General de la Nación conocen que hay "escasez de recursos".

"Ya les adelanto que voy a empezar a hacer un sondeo de las fiscalías que tengan menos causas y que las hayan llevado durante años", agregó.

"En algunas materias –esto incluso lo he hablado con el Poder Judicial–, voy a empezar a anexar materia conexa y van a tener que trabajar más. Hay que cumplir con el servicio y no voy a tener una fiscalía de alto costo, con veinte causas durante todo el año cuando hay otros que tienen 1.500 casos en la bandeja", sentenció Ferrero.