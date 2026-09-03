Jisdonian apuntó contra INAU tras el caso de las tres adolescentes con un sargento: "El protocolo tendría que haber estado pronto hace cuatro meses"

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian volvió a cargar contra las autoridades del INAU luego del episodio protagonizado por tres adolescentes que salieron de un centro y terminaron dentro de un auto con dos adultos, drogas y alcohol , en un hecho que derivó en un siniestro fatal.

El legislador recordó que hace cuatro meses, durante la interpelación a las autoridades del organismo, se había anunciado que estaba prácticamente listo un protocolo para las denominadas "salidas no acordadas" , y cuestionó que todavía no se haya concretado.

" Ya este protocolo tendría que haber estado pronto hace cuatro meses cuando dijeron que lo tenían ", afirmó Jisdonian, quien reclamó un cambio en la respuesta del organismo: " Se terminó la hora de justificar y llegó la hora de las acciones concretas ".

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El diputado puso el foco en la situación de la adolescente de 17 años y cuestionó el tratamiento que recibió durante su trayectoria dentro del INAU. "Escuchábamos a las autoridades del INAU hablar de que la mayor, la de 17 años, ya tenía toda una trayectoria dentro del INAU. ¿Cuál ha sido el tratamiento que ha tenido? ", preguntó.

Según recordó, la adolescente salió del centro junto a otras dos jóvenes de 14 años y las tres terminaron en un vehículo con adultos, alcohol y drogas. "La solución fue juntarla con dos que era la primera vez que se constata que tenían salidas no acordadas, de 14 años, que terminan, como le decía, adentro de un auto con dos personas mayores, con drogas y alcohol", cuestionó.

Jisdonian también volvió sobre la discusión acerca de las "salidas no acordadas" y recordó que durante la interpelación las autoridades rechazaron que fueran calificadas como "fugas" porque los adolescentes no están privados de libertad. "Ahora, no es tan privado de libertad, pero lo primero que se hace cuando se determina que no están en el centro es hacer una denuncia policial", afirmó.

El diputado mencionó además el caso de adolescentes que fueron encontradas en una boca de venta de drogas en Rivera. "El verso de que las salidas no acordadas eran para ir a hacer los deberes del liceo, creo que esto quedó demostrado", sostuvo.

Según Jisdonian, los informes manejados durante la discusión parlamentaria indican que más del 70% de los hogares del INAU registran salidas no acordadas. "Las salidas no acordadas no son ni de una, ni de dos, ni de tres horas; hay salidas no acordadas de hasta un año", aseguró.

La adolescente de 17 años estaba en una "situación de riesgo"

Los cuestionamientos de Jisdonian se producen sobre un caso en el que el INAU aseguró que conocía previamente la situación de vulnerabilidad de la adolescente de 17 años y que, por ese motivo, actuó de inmediato cuando salió del centro.

El vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, dijo a El Observador que ya existían denuncias en las que la adolescente figuraba como víctima.

“Ya se habían radicado, en los ámbitos correspondientes, denuncias por presunción de situaciones de explotación sexual y amenazas”, afirmó.

Fuentes explicó que los funcionarios intentaron evitar que las tres adolescentes salieran del centro, pero no pudieron impedirlo. A diferencia del procedimiento habitual para las denominadas salidas no acordadas, en este caso el organismo dio aviso inmediatamente a la Policía.

“Apenas se da la salida no acordada se radica la denuncia, porque no es una situación de la que se tome conocimiento con posterioridad, en el momento se intentó evitar la salida, la salida se produce igual”, señaló.

Según el vicepresidente del INAU, la decisión de realizar la denuncia sin esperar estuvo directamente relacionada con los antecedentes de la adolescente: “Se hace la denuncia de manera inmediata porque había una presunción de que era una situación de riesgo”.

Después del siniestro, las tres adolescentes fueron trasladadas a centros asistenciales. Las dos jóvenes de 14 años regresaron posteriormente al centro del INAU, mientras que la adolescente de 17 años fue internada en una clínica de salud mental.

Fuentes indicó que no presentaba lesiones producto del accidente, pero durante la evaluación médica surgieron otros elementos.

“Había presunción de situaciones de vulneración de derechos en términos de explotación sexual y sí había indicios de consumo en el momento en el que se la lleva a la constatación de lesiones”, afirmó.

El INAU también aseguró que el sargento del Ejército de 40 años que conducía el vehículo no tenía ningún vínculo con el organismo. “No tenía ninguna vinculación con la institución”, afirmó Fuentes.

El militar fue imputado por homicidio culposo y suministro de sustancias estupefacientes agravado y la Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva.

Jisdonian volvió a cuestionar la gestión del INAU

Jisdonian sostuvo que, más allá de las actuaciones realizadas por el organismo en este episodio, el problema excede el caso puntual y volvió a cuestionar el funcionamiento general de las "salidas no acordadas" y la gestión del directorio. “Nosotros no vemos un cambio de actitud”, afirmó.

Consultado sobre si considera necesarios cambios entre las autoridades, respondió que “lo que tiene que cambiar es la gestión”.

“Yo lo que veo es que lamentablemente la autocrítica no está. Seguimos con un directorio que entiende que la soberbia es una forma de actuar”, sostuvo.

El diputado negó que sus cuestionamientos respondan a una estrategia electoral y aseguró que el foco debe estar puesto en los adolescentes. "Acá no es cuestión de hacer una campaña político-partidaria o desde el punto de vista electoral. Acá lo que estamos hablando son de vidas de menores, estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad, estamos hablando de violencia institucional", concluyó.