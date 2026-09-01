UTE reportó ganancias por US$ 193 millones y ya transfirió US$ 70 millones a Rentas Generales

UTE registró ganancias por $ 7.731,3 millones durante el primer semestre de 2026 , unos US$ 192,7 millones al tipo de cambio de cierre de ese período, según el resultado integral del balance de la empresa hecho público en las últimas horas.

Las utilidades, medidas en moneda nacional, crecieron 14,9% en comparación con la primera mitad de 2025 , impulsadas por la venta en el mercado interno y el peso de la matriz renovable, que blindó el impacto de la incertidumbre global sobre los precios del petróleo.

Entre enero y junio, los ingresos por la venta de energía en el mercado interno crecieron 7% y totalizaron $ 40.033,9 millones , según el balance.

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En tanto, las exportaciones de energía a la región disminuyeron 18% en la comparación interanual y sumaron $ 540,7 millones.

Entre los ingresos operativos se destaca el rubro movilidad eléctrica, que alcanzó los $ 196.551 millones y duplicó el monto facturado en igual período del año pasado.

Por otro lado, el balance señala que los costos de venta totalizaron $ 23.261 millones, con un crecimiento de alrededor de 1,2% en la comparación interanual.

En ese período, los costos por compras de energía eléctrica —generadores privados e importación— cayeron 9,5%, mientras que los correspondientes a materiales energéticos y lubricantes se incrementaron 85%.

En la primera parte del año, el costo de insumos como gasoil y fuel oil registró fuertes alzas dada la incertidumbre generada en torno al conflicto en Medio Oriente, que encareció el precio internacional del petróleo. Pese a esto, UTE logró amortiguar el impacto general en sus costos operativos.

Aportes a Rentas Generales

Durante el primer semestre, UTE vertió a Rentas Generales $ 2.797,9 millones, unos US$ 69,7 millones, a cuenta del resultado del presente período. Por ese importe se reconoció una disminución de los resultados acumulados.

En igual período de 2025, el importe vertido había sido de $ 1.420 millones, unos US$ 36 millones, por lo que el aporte de este año fue casi el doble.

También se realizó un pago $ 1.000 millones (unos US$ 25 millones) por ganancias de 2025 que ya figuraban como obligación en el balance del año pasado.

Generación renovable

En Uruguay, casi la totalidad de la demanda eléctrica se abastece con fuentes renovables, como la hidráulica y la eólica. La generación térmica —que tiene baja participación— se utiliza mayormente como respaldo, particularmente durante los meses de invierno, cuando las temperaturas más bajas elevan el consumo por el uso de calefacción.

En el año cerrado a agosto de 2026, el 44,6% de la demanda se abasteció con energía hidráulica; el 29,9%, con eólica; el 13,8%, con biomasa; el 5,4%, con generación térmica; el 2,8%, con solar; y el 3,4%, con importación.

En ese sentido, las compras de energía importada por 330 GWh —menores a las de igual período de 2025— se realizaron mayormente a Brasil —60%— en junio y julio, mientras que el resto correspondió a Argentina. El objetivo fue sustituir recursos de generación locales de mayor costo, como las centrales térmicas, y al mismo tiempo cuidar las reservas de gasoil ante eventuales restricciones y subas bruscas de precios.

A la fecha, y de la mano del descenso de las temperaturas, el pico histórico de potencia de consumo de energía para invierno se produjo el lunes 6 de julio a las 21:13:10, con 2.385 MW.