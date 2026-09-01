Después de 13 años en Atlético de Madrid, José María Giménez cambia de club en el último día del período de pases en España

El uruguayo José María Giménez no será tenido en cuenta por el técnico de Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, por lo que fue cedido a préstamo y luego de 13 años en dicha institución, llegó a un acuerdo con el que será su nuevo club, Deportivo La Coruña en el último día del período de pases de España.

Como informó Referí este lunes, había más de un equipo que lo pretendía, ya que se sabía internamente que el capitán de la selección uruguaya era muy difícil que continuara en los colchoneros. Sevilla también había puesto a última hora su interés en el zaguero.

Según informan medios deportivos de España este martes, José María Giménez continuará su carrera en Deportivo La Coruña, club recientemente ascendido a LaLiga de España luego de años alternando en Tercera y en la Liga de Ascenso españolas.

Los propios medios indican que el club gallego se hace cargo de parte de su sueldo y que el resto lo pagará Atlético de Madrid.

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En tanto, el uruguayo llegó a un acuerdo por un año a préstamo.

Hubo varios jugadores de Uruguay que jugaron en esa institución y algunos dejaron su huella marcada a fuego y con goles, como Walter Pandiani. Pero también supieron vestir esa camiseta Sebastián "Loco" Abreu y Sergio "Manteca" Martínez. En el arco también estuvo Gustavo Munúa y Federico Valverde jugó a préstamo tras su llegada a Real Madrid.

Anteriormente en el tiempo, jugó Martín Lasarte, dejando un gran recuerdo.

Después de Aubameyang, Angeliño o Adama Traoré, Fernando Soriano logró la contratación de último momento y se hizo esperar para completa la zaga con José María Giménez,

En Atlético de Madrid, José María Giménez jugó casi 400 partidos en LaLiga de España, con el que fue campeón dos veces de ese torneo, uno de la Supercopa de España, y en lo internacional, la Europa League y la Supercopa de Europa en 2018.