Gobierno confirmó cuándo comenzará la construcción del Hospital de la Costa en Atlántida y cuándo prevé que esté en funcionamiento

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , anunció este martes, luego del Consejo de Ministros , que la construcción del nuevo hospital de Atlántida comenzará a fines de enero de 2027 y tendrá una inversión máxima prevista de US$ 36 millones .

La licitación pública para la construcción del centro fue publicada el domingo y forma parte de uno de los 63 compromisos asumidos por el gobierno nacional , según explicó la ministra.

El proyecto involucra al Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y Presidencia de la República , y tiene como objetivo reforzar la capacidad de atención en Ciudad de la Costa y la Costa de Oro , una zona que Lustemberg destacó por su fuerte crecimiento demográfico.

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" Esto podemos decir que después de la feria de la construcción, en enero de 2027, comenzará la construcción de este hospital en Atlántida ", afirmó.

El llamado está disponible en la web de Compras Estatales con el número 1367508 y establece un mantenimiento de la oferta por 150 días calendario.

Cuándo estará pronto el nuevo hospital de Atlántida

Lustemberg señaló que la licitación será bajo la modalidad llave en mano e incluirá tanto la construcción como el equipamiento del nuevo centro.

El plazo previsto es de 10 meses, por lo que el gobierno proyecta que el hospital esté en funcionamiento "a fines del 2027", aseguró la ministra.

El centro contará con 60 camas de cuidados moderados: unas 30 estarán destinadas a la atención de adultos, 10 al área pediátrica y otras 20 a salud mental. Además, dispondrá de un block quirúrgico para cirugías de día, atención oncológica y un centro de quimioterapia con hospital de día.

Entre el equipamiento previsto, Lustemberg mencionó un resonador, mamógrafo y tomógrafo, además de laboratorio y farmacia que funcionarán las 24 horas. La ministra señaló también que el hospital contará con decenas de especialidades. Entre las que enumeró están nefrología, medicina interna, pediatría, salud mental, fonoaudiología y rehabilitación.

Una base del SAME 105 y coordinación con mutualistas

El nuevo hospital se integrará a una estrategia asistencial que el gobierno denomina "puente a puente", destinada a fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en una amplia zona de Canelones.

Según Lustemberg, el área comprendida se extiende desde el arroyo Carrasco hasta el arroyo Solís Grande y desde la rambla hasta la Ruta 8, incluyendo el entorno de Piedras de Afilar y el límite con Maldonado por la Ruta 9.

El proyecto también prevé la coordinación con las mutualistas e instituciones de asistencia médica colectiva presentes en la zona, complementando sus servicios con los de ASSE. "Es un lugar donde la salud llega no solo para diagnosticar, sino para tratar en una zona de altísimo crecimiento demográfico", afirmó Lustemberg.

El hospital tendrá además una base del SAME 105 para atender emergencias. Para los casos de mayor complejidad, la ministra explicó que los centros de referencia serán el Hospital de Clínicas para los adultos y el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) para los pacientes pediátricos.

Lustemberg destacó que el proyecto contempla no solamente la infraestructura, sino también el equipamiento y los sistemas informáticos necesarios para su funcionamiento.

El objetivo, afirmó, es que el nuevo centro contribuya a reducir los tiempos de espera, fortalecer la atención en salud mental y aumentar la capacidad de resolución de los servicios sanitarios para los cientos de miles de personas que viven en esa zona del departamento de Canelones.