Terminal de Punta del Este cambiará su funcionamiento en temporada: qué pasará con los ómnibus y los pasajeros

La Terminal de Punta del Este cambiará su modalidad de funcionamiento durante la próxima temporada de verano , cuando los ómnibus interdepartamentales e internacionales dejarán de ingresar hasta la península y tendrán como punto de llegada la Terminal de Maldonado .

La Intendencia de Maldonado aclaró que la medida no supone el cierre de la terminal de Punta del Este y señaló que el objetivo es descongestionar el tránsito durante los meses de mayor actividad , además de introducir mejoras en el lugar y reforzar la seguridad.

Entre diciembre y febrero ingresan diariamente a Punta del Este unos 180 ómnibus interdepartamentales e internacionales , según datos divulgados por la comuna.

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El gobierno departamental sostiene que actualmente el trayecto entre las terminales de Maldonado y Punta del Este puede demandar unos 50 minutos para recorrer aproximadamente cinco kilómetros , debido al tránsito de la temporada.

Además, según la Intendencia, los pasajeros que tienen como destino final Punta del Este representan no más del 5% del total que viaja en cada una de esas unidades.

Cómo funcionará el traslado de pasajeros a Punta del Este

Con el nuevo esquema, los ómnibus interdepartamentales e internacionales finalizarán su recorrido en la Terminal de Maldonado.

Los pasajeros cuyo destino sea Punta del Este serán trasladados desde allí hacia la península mediante unidades más pequeñas o transfers.

La Intendencia aseguró que este traslado estará incluido en el precio original del pasaje y, por lo tanto, no tendrá ningún costo adicional para los usuarios.

La medida apunta, principalmente, a reducir la circulación de ómnibus de gran porte por la avenida Roosevelt, uno de los puntos donde se producen enlentecimientos durante la temporada.

Según la comuna, antes de adoptar la decisión el gobierno encabezado por el intendente Miguel Abella mantuvo conversaciones con empresarios y trabajadores.

"La terminal no va a desaparecer"

Ante las dudas sobre el futuro de la Terminal de Punta del Este, Abella descartó este lunes que exista intención de cerrarla. "La terminal no va a desaparecer", afirmó el intendente.

En ese contexto, la Terminal de Maldonado pasará a funcionar como base central para la llegada de los servicios interdepartamentales e internacionales, mientras que la terminal de la península continuará operativa bajo una modalidad diferente.

Abella señaló además, en declaraciones al programa En Perspectiva de Radio Mundo, que dentro de las modificaciones previstas se mantuvieron conversaciones con Prefectura, Policía y Bomberos.

El intendente no descartó que esos organismos puedan contar con una base en la Terminal de Punta del Este, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta ante intervenciones en la península.

Qué dijo el alcalde de Punta del Este

El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, también aseguró que la terminal continuará funcionando y explicó que el cambio responde al crecimiento que ha tenido la ciudad.

"Ni la Administración Departamental ni el Municipio están diciendo que la terminal se va. Lo que sí cambia es la modalidad de uso por el crecimiento que ha tenido", sostuvo.

Según Carballal, la decisión de impedir el ingreso de los ómnibus interdepartamentales e internacionales durante la temporada busca mejorar la movilidad ante el aumento de los servicios de transporte que circulan por Punta del Este. "Hay que buscar soluciones prácticas para bajar la cantidad de ómnibus que vienen", afirmó.