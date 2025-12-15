Intendencia de Maldonado analiza prohibir el ingreso de ómnibus interdepartamentales a Punta del Este

El intendente de Maldonado, Miguel Abella , adelantó que la comuna analiza cambios en la movilidad urbana que podrían implicar que los ómnibus interdepartamentales no ingresen a Punta del Este a partir de 2027 , como parte de una estrategia más amplia para atender los problemas de tránsito en el departamento.

Abella sostuvo que el tránsito es un tema que preocupa desde hace más de un año y remarcó que las alternativas que se estudian tienen como eje central no afectar a los trabajadores . “ No puede ser una carga las medidas que se tomen ”, señaló.

En esa línea, el jefe comunal explicó que la situación del tránsito está directamente vinculada al crecimiento de Maldonado , que registró más de un 23% de aumento de población entre censos , a lo que se suma la llegada masiva de vehículos durante la temporada turística .

TEMPORADA 2026 Verano 2026: ¿cuánto sale alquilar una quincena en los balnearios más buscados de Uruguay y qué queda disponible?

SEGURIDAD Qué se sabe de Lucas Labandeira Rodríguez, el joven desaparecido en Maldonado

Abella afirmó que es necesario buscar soluciones de fondo , que no se limiten únicamente a la movilidad, sino que contemplen también el impacto en la vida cotidiana de las personas.

Prohibir el ingreso de ómnibus interdepartamentales

“Lo que se está haciendo con el eje San Carlos, Punta del Este, así como La Capuera, Balneario Buenos Aires es importante, pero también vamos por una iniciativa de cara, no a esta temporada, sino a la que viene, de prohibir el ingreso de ómnibus interdepartamentales a Punta del Este”, expresó.

Según explicó, en ese escenario la terminal funcionaría exclusivamente para ómnibus departamentales, con el objetivo de no generar dificultades a quienes se trasladan por motivos laborales.

“Darle solución a los trabajadores, no generando un problema, que no sea una carga la medida que tomemos”, subrayó.

Estacionamiento tarifado en agenda

El intendente también indicó que el gobierno departamental debe avanzar con el estacionamiento tarifado como parte del conjunto de medidas orientadas a ordenar el tránsito y la movilidad urbana.

Abella realizó estas declaraciones en rueda de prensa, en el marco de la 26ª edición de la paella de Piriápolis, celebrada este fin de semana.