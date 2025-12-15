Un maestro de Solymar es finalista en un concurso mundial de más de 5.000 docentes y aspira a un premio millonario

El maestro uruguayo Pablo Mollo Graña se convirtió en uno de los 50 finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026, una iniciativa que distingue a docentes de todo el mundo.

Mollo trabaja en el Club de Niños Los Alfareros de Solymar, en Canelones, y había sido uno de los más de 5.000 nominados de 139 países.

Este premio de la Fundación Varkey, organizada en colaboración con la Unesco, entrega un premio de US$ 1 millón.

El premio busca reconocer a un " docente excepcional que haya realizado un aporte extraordinario a la profesión , así como para destacar el rol fundamental que juegan los docentes en la sociedad".

Mollo es destacado como un docente "especializado en educación en derechos que trabaja con niñas, niños y adolescentes cuyos derechos suelen verse vulnerados por situaciones de violencia, abuso, hacinamiento y malas condiciones de vivienda".

Además, distinguen que creció en el mismo barrio donde trabaja: "Regresó como profesor y abogado para demostrar que la identidad de los estudiantes puede ser el punto de partida para el cambio", destacó la institución.

El docente aplica un modelo llamado "Fondos de Identidad" en el que identifica los objetos y experiencias que definen la vida de sus estudiantes y los utiliza como puente para enseñar derechos de la infancia. "Con talleres basados en fútbol, simulaciones en Minecraft, visitas a los hogares y diálogos con las familias, sus estudiantes y núcleos familiares ahora comprenden y reivindican sus derechos, con aumentos significativos en la denuncia de situaciones de abuso y posteriores reducciones en casos judiciales a medida que mejoran los mecanismos de protección", valoró la institución.

"Gracias a la influencia de Pablo, la asistencia, el comportamiento y la participación familiar han aumentado de forma notable, creando escenarios reales de justicia social", añadió.

En 2025 ya había sido uno de los cinco finalistas del premio ReachingU al Docente Uruguayo.

En las próximas semanas se definirán los diez finalistas principales. El ganador será elegido por la Academia del Global Teacher Prize, integrada por figuras destacadas, y será anunciado en la World Governments Summit, que se llevará a cabo en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026.