Senadores realizaron un minuto de silencio por el femicidio de la maestra Natalia Barbat en Treinta y Tres

Este martes, durante la sesión plenaria del Senado de la República, se realizó un minuto de silencio en señal de “dolor y duelo” por el femicidio de la maestra Natalia Barbat , ocurrido en Treinta y Tres.

La propuesta fue impulsada por la senadora frenteamplista Constanza Moreira, quien recordó que, en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, la senadora Kechichian había sugerido rendir este homenaje a la víctima. Barbat, de 45 años, fue asesinada en una estación de Ancap, a pesar de haber denunciado previamente situaciones de violencia y de haberse mudado para alejarse de su agresor .

Moreira expresó que la vida de Barbat “fue cegada por un acto de violencia femicida que no debió ocurrir”.

" Natalia Barbat se había mudado, había hecho denuncias, y a pesar de eso fue asesinada ", lamentó Moreira.

Además, la legisladora destacó el sufrimiento de la comunidad de Treinta y Tres y de los allegados a la maestra, manifestando el “dolor y duelo” de los legisladores ante esta tragedia.

La moción fue apoyada unánimemente, con 27 votos a favor. La vicepresidenta Carolina Cosse, al frente de la sesión, solicitó que los presentes se pusieran de pie para guardar el minuto de silencio en memoria de Barbat.