Senadores realizaron un minuto de silencio por el femicidio de la maestra Natalia Barbat en Treinta y Tres

Este martes, durante la sesión plenaria del Senado de la República, se realizó un minuto de silencio en señal de “dolor y duelo” por el femicidio de la maestra Natalia Barbat, ocurrido en Treinta y Tres.
La propuesta fue impulsada por la senadora frenteamplista Constanza Moreira, quien recordó que, en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, la senadora Kechichian había sugerido rendir este homenaje a la víctima. Barbat, de 45 años, fue asesinada en una estación de Ancap, a pesar de haber denunciado previamente situaciones de violencia y de haberse mudado para alejarse de su agresor.
Moreira expresó que la vida de Barbat “fue cegada por un acto de violencia femicida que no debió ocurrir”.
"Natalia Barbat se había mudado, había hecho denuncias, y a pesar de eso fue asesinada", lamentó Moreira.
Además, la legisladora destacó el sufrimiento de la comunidad de Treinta y Tres y de los allegados a la maestra, manifestando el “dolor y duelo” de los legisladores ante esta tragedia.
La moción fue apoyada unánimemente, con 27 votos a favor. La vicepresidenta Carolina Cosse, al frente de la sesión, solicitó que los presentes se pusieran de pie para guardar el minuto de silencio en memoria de Barbat.
Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 9/12/2025 | República Oriental del Uruguay