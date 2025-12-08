"Su partida nos deja un silencio lleno de amor": luto en la educación por el femicidio de Natalia Barbat, quien era maestra en Treinta y Tres

El mediodía del domingo se vio enlutado por un brutal femicidio en la ciudad de Treinta y Tres , que causó gran conmoción entre los vecinos y colegas de la víctima. Una mujer de 45 años, identificada como Natalia Barbat , fue asesinada por su expareja, un hombre de 53 años, en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 8.

Según los detalles proporcionados, la víctima había llegado corriendo y pidiendo ayuda a gritos hasta el establecimiento, donde fue alcanzada por su agresor, quien portaba un arma de fuego. El hombre acorraló a Barbat en una habitación del comercio y le disparó, asesinándola en el lugar. Tras cometer el crimen, intentó suicidarse disparándose en la cabeza. Hasta el momento continúa hospitalizado en estado grave.

El agresor tenía antecedentes de violencia hacia Barbat, lo que había llevado a la emisión de una orden de restricción. Sin embargo, esta medida cautelar había caducado en octubre y, desde entonces, no se habían registrado nuevas denuncias.

Natalia Barbat era maestra de escuela pública en la capital olimareña, y su muerte provocó el rechazo y la indignación de diferentes colectivos de educadores. La Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria (FUM TEP) , la Asociación de Maestros de Treinta y Tres , y la Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) emitieron comunicados de apoyo a la familia de Barbat, madre de un menor de edad, y en repudio por un nuevo caso de violencia machista con desenlace fatal.

“La FUM TEP quiere hacer llegar su solidaridad con la filial Treinta y Tres y la comunidad educativa de ese departamento. Nos encontramos ante un femicidio, hoy asesinaron a la maestra Natalia Barbat. Abrazamos a su familia, a sus alumnos y alumnas, a sus compañeras y compañeros de trabajo”, expresó la federación.

Asimismo, la FUM TEP destacó la necesidad de enfrentar la violencia patriarcal y responsabilizó al Estado por “llegar tarde” en la protección de las mujeres. "Rechazamos toda forma de violencia basada en género. Hoy nos duele Natalia y nos duele la violencia que nuevamente golpea a la escuela pública uruguaya", añadieron.

Por su parte, Ademu manifestó que este crimen, “expresión extrema de la violencia basada en género”, convoca a redoblar esfuerzos en la prevención, sensibilización y denuncia de toda forma de violencia. El sindicato exigió a las autoridades políticas públicas efectivas para garantizar la protección de las mujeres en todos los ámbitos y reafirmó que ninguna forma de violencia es tolerable.

Rechazo a la violencia en diferentes sectores

El asesinato de Barbat también fue lamentado y repudiado desde la organización del certamen de belleza "Señora de las cuatro décadas", en el que la víctima participó este año.

En homenaje a la maestra, la Escuela N°25, donde Barbat trabajaba, no impartirá clases este lunes. Además, se ha convocado a una movilización esta tarde en la capital olimareña para exigir justicia por su muerte y visibilizar la lucha contra la violencia de género.

Además, este lunes de 8 a 15 horas se llevará adelante el velatorio y posterior sepelio de la víctima.

