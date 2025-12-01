Peñarol y Aguada están de luto: murió Enrique Badano, quien fue dirigente aurinegro, y jugador y presidente de los aguateros

Enrique Badano fue dirigente de Peñarol y de Aguada, y jugó al básquetbol en este último

El exdirigente de Peñarol, Enrique Badano , murió este lunes tras una trayectoria en los aurinegros, a la vez que fue jugador y presidente de Aguada.

En el conjunto aguatero jugó al básquetbol en las décadas de 1940 y 1950.

A su vez, fue presidente entre 1986 y 1988.

Enrique Badano fue dirigente de Peñarol durante varios años.

Su último período fue contrario a lo que proponía quien fuera electo presidente, José Pedro Damiani.

En 2002 ingresó al consejo directivo de Peñarol, acompañado por Bernardo Loffler y Vito Atijas.

Tanto Peñarol como Aguada lo recordaron este lunes en sus redes sociales:

