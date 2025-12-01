Peñarol y Aguada están de luto: murió Enrique Badano, quien fue dirigente aurinegro, y jugador y presidente de los aguateros

El exdirigente de Peñarol, Enrique Badano, murió este lunes tras una trayectoria en los aurinegros, a la vez que fue jugador y presidente de Aguada.
En el conjunto aguatero jugó al básquetbol en las décadas de 1940 y 1950.
A su vez, fue presidente entre 1986 y 1988.
Dirigente de Peñarol
Enrique Badano fue dirigente de Peñarol durante varios años.
Su último período fue contrario a lo que proponía quien fuera electo presidente, José Pedro Damiani.
En 2002 ingresó al consejo directivo de Peñarol, acompañado por Bernardo Loffler y Vito Atijas.
Tanto Peñarol como Aguada lo recordaron este lunes en sus redes sociales:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1995563846548029649?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aguada_oficial/status/1995497661785579593?s=20&partner=&hide_thread=false