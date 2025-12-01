Nacional campeón: Julián Millán el que más jugó, Diente López el goleador y Luciano Boggio rey en asistencias, todos los números de los protagonistas

Equipo titular de Nacional que comenzó jugando la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025

Nacional se proclamó el domingo campeón de la Liga AUF Uruguaya al derrotar 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central luego de empatar 2-2 en la final de ida en el Campeón del Siglo.

El tricolor tuvo como grandes figuras de su consagración a Luis Mejía, Sebastián Coates, Julián Millán, Christian Oliva, Luciano Boggio, Nicolás López y Maximiliano Gómez. Este último llegó para el segundo semestre del año.

Nacional fue vicecampeón del Torneo Apertura, del Torneo Intermedio y del Torneo Clausura, pero ganó la Tabla Anual metiéndose en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde superó a Peñarol, campeón del Clausura, que le ganó la semifinal a Liverpool, campeón del Apertura.

Millán fue el jugador con más minutos en la temporada, con 3.531.

NACIONAL Coates, Lodeiro y Pereyra, los tres referentes de Nacional que pueden dejar el club tras ser campeones de la Liga AUF Uruguaya 2025

NACIONAL Los 50 campeones de Nacional en su título 50 por la Liga AUF Uruguaya 2025: repasá los 46 futbolistas y cuatro entrenadores de la temporada

El colombiano fue uno de los que más jugó con 39 de los 40 partidos del equipo en la temporada.

Luciano Boggio lo igualó con 39 partidos y no se perdió ninguno ya que fue contratado para la segunda fecha del Torneo Apertura, debutando con asistencia en el clásico ante Peñarol.

Completaron el podio en partidos jugados el capitán Sebastián Coates, Lucas Villalba y Nicolás López, con 36 cada uno.

Boggio lideró las asistencias de Nacional con 8 pases de gol, seguido de Villaba con 6. Completaron el podio Nicolás Lodeiro, el Diente López y Maximiliano Gómez con 5 cada uno.

El Diente López fue el máximo anotador con 21 goles seguido de Maxi Gómez con 9 y Gonzalo Petit con 6. Este último solo jugó el primer semestre del año.

Luis Mejía

20251130 Luis Mejía de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Luis Mejía FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Edad: 34

Posición: Golero

Partidos: 32

Minutos: 2.927

Concepto: No tuvo una temporada memorable como la de 2024. Se lo extrañó cuando se perdió partidos por convocatorias a la selección de Panamá. En los clásicos tuvo rendimientos irregulares, a diferencia del año pasado donde fue gigante. Así y todo metió dos manos notables y fue clave en la hora señalada, para ser campeón contra Peñarol. Pilar.

Ignacio Suárez

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Ignacio Suárez Ignacio Suárez Foto: Leonardo Carreño

Edad: 23

Posición: Golero

Partidos: 9

Minutos: 733

Concepto: Le costó asumir la responsabilidad de cuidarle el puesto a Mejía. Cometió al menos un error en cada uno de los partidos donde fue titular, sobre todo cuando asumió juego con los pies. Condiciones tiene y las demostró contra Danubio, la última vez que le tocó atajar. Eso significa que con la acumulación de partidos fue superando nervios y dio muestras de lo que es capaz. Dudas.

Emiliano Ancheta

20250928 Emiliano Ancheta y Nahuel Gómez Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (16) Emiliano Ancheta Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Edad: 26

Posición: Lateral derecho

Partidos: 28

Minutos: 2.065

Concepto: Llegó para suplir la salida de Leandro Lozano y fue sinónimo de regularidad a lo largo de la temporada. Dientes apretados para defender e intentar dar el máximo para aportar en ataque dentro de sus posibilidades. Cumplidor.

Sebastián Coates

Nacional Progreso, campeonato clausura 2025, Sebastián Coates Sebastián Coates Foto: Leonardo Carreño

Edad: 35

Posición: Zaguero derecho

Partidos: 36

Minutos: 3.191

Gol: 1

Asistencias: 1

Concepto: Capitán, líder y sostén del equipo, Tuvo una temporada muy irregular en rendimientos y sobre el final de la temporada, Flavio Perchman reveló los problemas de rodilla con los que tuvo que batallar a lo largo del año. Aguantó a carpeta sin ser el Coates exuberante en lo futbolístico. Referente.

Julián Millán

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Julian Millán Foto: Leonardo Carreño

Partidos: 39

Posición: Zaguero izquierdo

Minutos: 3.534

Goles: 2

Asistencias: 2

Concepto: Fue la gran figura de Nacional a lo largo de la temporada. Velocidad en un físico de gran porte, fortaleza para el juego aéreo, carácter, conducción, goles y, además, como en el clásico decisivo del año, capacidad para asistir. El mejor acierto de todo el período de pases del fútbol uruguayo. Baluarte.

Paolo Calione

20260816 Paolo Calione de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura Paolo Calione Foto: Leonardo Carreño

Partidos: 11

Posición: Zaguero derecho

Minutos: 631

Asistencias: 1

Concepto: Una de las promesas de las formativas del club. Jugó más en el primer semestre que en el segundo. Tiene buena técnica, buen físico, en el club le tienen mucha fe pero necesitará que la abran espacio para que con minutos y partidos de exigencia consolide las condiciones con las que promete. Promesa.

Matías De los Santos

20250710 Ricardo Vairo, Matías De los Santos y Raúl Giuria Nacional, presentación. Foto: @Nacional Matías De los Santos Foto: @Nacional

Edad: 33

Posición: Zaguero derecho

Partidos: 3

Minutos: 17

Concepto: Llegó a mitad de año para ser zaguero suplente, se desgarró y no aportó nada.

Diego Polenta

20251130 Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón 2. Foto: Gastón Britos/Focouy Diego Polenta Foto: Gastón Britos/Focouy

Edad: 33

Posición: Zaguero izquierdo

Partidos: 1

Minutos: 3

Concepto: Martín Lasarte, quien había pedido su renovación contractual, se la jugó por él en el partido ante Juventud: se hizo echar a los tres minutos de juego. Tomó sus pertenencias, se fue del club y luego anunció su retiro. Arrastraba mucho peso emocional por todo lo que vivió con la muerte de Juan Izquierdo en agosto de 2024. El domingo entró a la cancha portando una bandera en honor a Izquierdo y ofrendándole la copa a sus familiares. En la cancha no aportó nada. Afuera, mucho.

Juan Pablo Patiño

Nacional Progreso, campeonato clausura 2025, Juan Pablo Patiño Juan Pablo Patiño Foto: Leonardo Carreño

Edad: 27

Posición: Lateral izquierdo

Partidos: 8

Minutos: 306

Concepto: Llegó para ser titular como reemplazo de Gabriel Báez para el segundo semestre del año pero Diego Romero le ganó el puesto en forma contundente. En deuda.

Diego Romero

20251130 Leonardo Fernández de Peñarol ante Diego Romero de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Diego Romero FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Edad: 25

Posición: Lateral izquierdo

Partidos: 8

Minutos: 1.386

Concepto: Llegó como alternativa para Gabriel Báez, estuvo a punto de salir a mitad de año pero se terminó quedando hasta ganarse la titularidad. Hizo robusto al lateral izquierdo del club, le dio mucha marca y empuje para pasar al ataque. Ingreso determinante y asistencia clave para que Nacional ganara la Tabla Anual. Ganó más de lo que perdió contra Leonardo Fernández en las finales. Titán.

Hayen Palacios

Hayen Palacios en Nacional Hayen Palacios Foto: Nacional

Edad: 26

Posición: Lateral derecho

Partidos: 2

Minutos: 20

Concepto: Llegó para reforzar el lateral derecho en el segundo semestre. Demostró que no estaba para jugar en los pocos minutos que tuvo en Copa AUF Uruguay. Inentendible.

Nicolás Rodríguez

20250608 Nicolás Rodríguez Nacional Boston River Torneo Intermedio 2025. Foto: @Nacional Nicolás Rodríguez Foto: @Nacional

Edad: 34

Posición: Lateral derecho, lateral izquierdo y volante interior

Partidos: 16

Minutos: 20

Gol: 1

Concepto: Arrancó la temporada de volante interior y luego fue alternativa para los laterales jugando por ambos perfiles. Hizo un gol en un triunfo 2-1 ante Boston River. Jugó poco el segundo semestre por dos desgarros. Con minutos muy dosificados supo hacer sus aportes en base a la calldad de su pegada y experiencia. Cumplió.

Lucas Morales Burruzo

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Lucas Morales. Lucas Morales Foto: Leonardo Carreño

Edad: 26

Posición: Lateral derecho

Partidos: 15

Minutos: 1.066

Gol: 1

Asistencias: 2

Concepto: Titular indiscutible en el primer semestre del año como lateral derecho. Fue negociado a Olimpia. Muy bien.

Gabriel Báez

20250706 Gabriel Báez Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (5).jpeg Gabriel Báez Foto: Leonardo Carreño

Edad: 30

Posición: Lateral izquierdo

Partidos: 19

Minutos: 2.020

Goles: 3

Asistencias: 3

Concepto: Tuvo un mal primer semestre del año que no estuvo a tono con su 2024 y cuando levantó en el Intermedio con tres goles y una asistencia se pactó entre jugador y club un cierre de ciclo para que pasara a Talleres de Córdoba. Acuerdo.

Tomás Viera

Tomás Viera en la práctica de Nacional Tomás Viera Foto: Nacional

Edad: 19

Posición: Lateral izquierdo

Partidos: 1

Minutos: 36

Concepto: Ingresó para cerrar el partido contra Danubio en jardines. Debut.

Christian Oliva

20251130 Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Christian Oliva FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Edad: 29

Posición: Mediocentro defensivo

Partidos: 34

Minutos: 2.816

Goles: 2

Asistencias: 2

Concepto: Otra parte vital de la columna vertebral del equipo. Tuvo un notable Apertura y sufrió una lesión que lo radió varios partidos del Clausura donde le costó reencontrarse con su nivel. Fue parejo en las finales. Sostén.

Yonathan Rodríguez

whatsapp-image-2023-10-15-at-19-55-42-jpeg..webp Yonathan Rodríguez Federico Gutiérrez

Edad: 32

Posición: Mediocentro defensivo

Partidos: 9

Minutos: 359

Concepto: Volvió al club en el primer semestre del año para ser carta de alternativa para Christian Oliva. Escasos minutos, no extrañó que se fuera para el segundo semestre de la temporada, para buscar más protagonismo.

Luciano Boggio

20251130 Luciano Boggio de Nacional supera la marca de Jesús Trindade de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya Luciano Boggio FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Edad: 26

Posición: Volante interior

Partidos: 39

Minutos: 3.237

Goles: 3

Asistencias: 8

Concepto: Un derroche de energía e intensidad a lo largo de toda la temporada. Gran capacidad de ejecución de pelotas quietas. A nivel de rendimiento su primer semestre fue mejor que el segundo, pero nunca se guardó nada a la hora de prodigarse por el equipo. Motor.

Lucas Rodríguez

20250920 Lucas Rodríguez Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (15) Lucas Rodríguez Foto: Dante Fernández/Focouy

Edad: 32

Posición: Volante interior

Partidos: 13

Minutos: 783

Concepto: Robusteció el carácter del equipo y le dio más marca a la mitad de la cancha ganándose el puesto en la recta final de la temporada. Juega mucho mejor con pelota de lo que el hincha de Nacional pudo ver en el segundo semestre del año cuando llegó desde Racing. Pero el equipo necesitaba de él contención, cortes y recuperación. Firmeza.

Agustín Dos Santos

Agustín Dos Santos y Julián Millán en Nacional Agustín Dos Santos Foto: Dante Fernández / FocoUy

Edad: 17

Posición: Volante interior

Partidos: 3

Minutos: 132

Concepto: Promesa de las juveniles del club que jugó un puñado de minutos con la dirección de Pablo Peirano.

Rodrigo Mederos

Edad: 25

Posición: Volante interior

Partidos: 2

Minutos: 104

Concepto: Se fue cedido a Racing a mitad de temporada.

Franco Catarozzi

20250126 Franco Catarozzi y Leonardo Fernández Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (22).jpeg Franco Catarozzi Foto: Inés Guimaraens

Edad: 20

Posición: Volante interior

Partido: 1

Minutos: 45

Concepto: Titular en pretemporada tras llegar de Montevideo City Torque. Martín Lasarte solo le dio 45 minutos en el Torneo Apertura y cuando se abrió el período de pases se fue a Liverpool.

Nicolás Lodeiro

20251016 Nicolás Lodeiro y Bruno Veglio Wanderers Nacional Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández Focouy (1) Nicolás Lodeiro Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Edad: 36

Posición: Volante armador

Partidos: 14

Minutos: 739

Asistencias: 5

Concepto: Aumentó el caudal de fútbol del equipo cuando Pablo Peirano le confió la titularidad ante River Plate en el Saroldi luego de tener ingresos discretos ante Peñarol, Progreso y Boston River. Metió centros perfectos y pases precisos que redundaron en cinco goles para el equipo. Cuando llegó Jadson Viera lo mandó al banco y solo le dio 79 minutos. Asistidor.

Jeremía Recoba

Jeremía Recoba celebra su gol en Nacional vs Danubio.jpeg Jeremía Recoba FOTO: @LIGAAUF

Edad: 22

Posición: Volante armador

Partidos: 22

Minutos: 1.133

Goles: 4

Concepto: Gravitante en los clásicos de verano, donde Nacional ganó la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, y vital para evitar la derrota ante el clásico rival en el Torneo Apertura, anotado un gol de taquito. Fue vendido a mitad de año a Las Palmas.

Rómulo Otero

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Rómulo Otero 3 Rómulo Otero

Edad: 33

Posición: Volante armador

Partidos: 29

Minutos: 1.454

Goles: 4

Asistencias: 4

Concepto: Llegó como una de las mejores contrataciones de toda la temporada del fútbol uruguayo y no cumplió con las expectativas. Tuvo destellos de calidad, como en el Intermedio ante Montevideo City Torque, pero en los partidos difíciles no trascendió. En el debe.

Mauricio Pereyra

20250911 Mauricio Pereyra y Diego Villalba Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay 2025, octavos de final. Foto: Dante Fernández / FocoUy Mauricio Pereyra y Diego Villalba Foto: Dante Fernández / FocoUy

Edad: 35

Posición: Volante interior

Partidos: 22

Minutos: 509

Asistencias: 2

Concepto: Actor de reparto a lo largo de todo el año. Tuvo un mal ingreso en el clásico del Torneo Clausura ante Peñarol y a diferencia de Nicolás Lodeiro no tuvo las oportunidades como para redimirse.

Nicolás López

20251109 Nicolás López Defensor Sporting, Nacional, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández FocoUy (24) Nicolás López Foto: Dante Fernández/FocoUy

Edad: 32

Posición: Delantero

Partidos: 36

Minutos: 2.655

Goles: 21

Asistencias: 5

Concepto: Goleador del equipo, figura determinante en varios encuentros. Complicado en el tramo final del Clausura por un esguince de tobillo. Faltó a la cita en los partidos contra Peñarol. Un año raro de conceptuar porque fluctuó entre goles a los equipos más débiles del torneo con dos tantos muy importantes como el que le hizo a Liverpool en el Parque de cabeza, con la lesión de tobillo fresca, y como el que valió la Tabla Anual, contra Defensor Sporting en el Franzini, combinando eso con actuaciones penosas como en el clásico del Clausura o la segunda final donde erró un gol solo contra Brayan Cortés rematando de tres dedos afuera. Más o menos.

Gonzalo Carneiro

20251130 Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Gonzalo Carneiro FOTO: Gastón Britos/FocoUY

Edad: 30

Posición: Delantero

Partidos: 14

Minutos: 486

Gol: 1

Asistencia: 1

Concepto: Volvió tras una larga recuperación de una operación de ligamentos de rodilla. Le costó mucho recuperar su mejor forma y se estima que con una buena pretemporada recién pueda hacerlo para 2026. Pero fue gravitante en la definición: en el clásico de ida de las finales volvió a dejarle su marca a Peñarol, contra el que nunca falla. Pesa.

Lucas Villalba

20250907 Lucas Villalba Nacional Torneo Clausura 2025, Racing. Foto: Felipe Mereola / FocoUy Lucas Villalba Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Edad: 24

Posición: Extremo derecho

Partidos: 34

Minutos: 2.822

Goles: 4

Asistencias: 6

Concepto: Llegó en silencio desde Montevideo City Torque y con un gol a Peñarol en un clásico de verano se convirtió en la gran sensación de Nacional en el primer semestre del año donde destacó por su velocidad, desborde y capacidad de asistir tanto en el plano local como en Copa Libertadores. Tuvo un pronunciado bajón en el segundo semestre del año. De más a menos.

Maximiliano Gómez

20251130 Maximiliano Gómez de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Maximiliano Gómez FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Edad: 29

Posición: Centrodelantero

Partidos: 17

Minutos: 1.472

Goles: 9

Asistencias: 5

Concepto: Le dio un salto de calidad al plantel, eso que no pudo hacer el chileno Eduardo Vargas. Incidencia directa en 14 goles. Uno de los mejores jugadores del segundo semestre del año. Físicamente, importante en la segunda final contra Peñarol. Toro.

Christian Ebere

20251130 Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Christian Ebere FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Edad: 27

Posición: Delantero

Partidos: 9

Minutos: 277

Goles: 2

Asistencia: 1

Concepto: Retornó a Nacional a mitad de año más por compromiso que por interés dirigencial de Nacional. Puso todo de sí para volver a vestirse de tricolor. Y terminó siendo EL HOMBRE de las finales contra Peñarol gestando los tres goles: no a pura presión, el otro con asistencia y el definitivo con un golazo. De-ter-mi-nan-te.

Juan Cruz De los Santos

Juan Cruz de los Santos Juan Cruz De los Santos FOTO: @LigaAUF

Edad: 27

Posición: Extremo izquierdo

Partidos: 10

Minutos: 581

Goles: 3

Asistencia: 1

Concepto: Vital aporte porque al llegar a mitad de año le dio una pierna zurda al ataque de Nacional y la necesaria simetría para que el equipo tuviera más amplitud de ataque y también profundidad. Tuvo intermitencias de presencias por un desgarro. Pero fue importante con tres goles, uno de ellos en la primera final ante Peñarol. Zurdita.

Exequiel Mereles

20250629 Exequiel Mereles de Nacional ante Danubio por el Torneo Intermedio Exequiel Mereles FOTO: I. Guimaraens

Edad: 20

Posición: Extremo

Partidos: 16

Minutos: 578

Gol: 1

Asistencia: 3

Concepto: Su mejor momento fue el Torneo Intermedio, que fue clave para que Nacional ganara la Tabla Anual (21 puntos sobre 21 disputados). Ahí dio sus tres asistencias y le marcó a Juventud. Tiene cosas.

Bruno Arady

20250630 Bruno Arady Nacional gol Peñarol clásico Tercera. Foto: JuvenilesAUF Bruno Arady Foto: JuvenilesAUF

Edad: 18

Posición: Extremo

Partidos: 13

Minutos: 310

Goles: 2

Concepto: Dos goles en el Apertura donde apareció como un jugador muy interesante por su velocidad. Luego fue quedando relegado y más tarde se lesionó. Diamante a pulir.

Gonzalo Petit

20250601 Gonzalo Petit, de Nacional, celebra su gol ante Montevideo City Torque por el Torneo Intermedio Gonzalo Petit FOTO: I. Guimaraens

Edad: 19

Posición: Delantero

Partidos: 17

Minutos: 840

Goles: 6

Asistencias: 2

Concepto: Le trajeron por delante a Eduardo Vargas pero le ganó el puesto a puro talento. Vendido a mitad de año a Betis.

Diego Herazo

Nacional Plaza Colonia campeonato apertura 2025/ Diego Herazo. Diego Herazo Foto: Leonardo Carreño

Edad: 29

Posición: Centrodelantero

Partidos: 14

Minutos: 729

Goles: 3

Asistencias: 4

Concepto: Cuestionado por Flavio Perchman por su elevado salario y sus prestaciones de 2024. Fue importante en el Apertura con tres goles y tres asistencias. Se fue a mitad de año porque terminó su préstamo desde San Lorenzo.

Eduardo Vargas

Eduardo Vargas marca su segundo gol en Nacional, esta vez ante Cerro por el Torneo Apertura.jpeg Eduardo Vargas FOTO: @NACIONAL

Edad: 36

Posición: Delantero

Partidos: 12

Minutos: 399

Goles: 2

Concepto: La gran decepción del primer período de pases de Nacional. Nunca encontró su mejor forma y solo hizo dos goles, uno de ellos de penal.

Bruno Damiani

Nacional San Lorenzo, copa rio de la plata 2025/Bruno Damiani Bruno Damiani Foto: Leonardo Carreño

Edad: 23

Posición: Centrodelantero

Partidos: 1

Minutos: 90

Concepto: Jugó un solo partido del Apertura antes de emigrar a la MLS.