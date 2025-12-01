Nacional campeón: Julián Millán el que más jugó, Diente López el goleador y Luciano Boggio rey en asistencias, todos los números de los protagonistas
Mirá cuál fue el aporte de todos los jugadores que salieron campeones con Nacional en la Liga AUF Uruguaya 2025
1 de diciembre 2025 - 16:43hs
Equipo titular de Nacional que comenzó jugando la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025
FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
Nacional se proclamó el domingo campeón de la Liga AUF Uruguaya al derrotar 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central luego de empatar 2-2 en la final de ida en el Campeón del Siglo.
El tricolor tuvo como grandes figuras de su consagración a Luis Mejía, Sebastián Coates, Julián Millán, Christian Oliva, Luciano Boggio, Nicolás López y Maximiliano Gómez. Este último llegó para el segundo semestre del año.
Nacional fue vicecampeón del Torneo Apertura, del Torneo Intermedio y del Torneo Clausura, pero ganó la Tabla Anual metiéndose en la definición de la Liga AUF Uruguaya donde superó a Peñarol, campeón del Clausura, que le ganó la semifinal a Liverpool, campeón del Apertura.
Millán fue el jugador con más minutos en la temporada, con 3.531.
El colombiano fue uno de los que más jugó con 39 de los 40 partidos del equipo en la temporada.
Luciano Boggio lo igualó con 39 partidos y no se perdió ninguno ya que fue contratado para la segunda fecha del Torneo Apertura, debutando con asistencia en el clásico ante Peñarol.
Completaron el podio en partidos jugados el capitán Sebastián Coates, Lucas Villalba y Nicolás López, con 36 cada uno.
Boggio lideró las asistencias de Nacional con 8 pases de gol, seguido de Villaba con 6. Completaron el podio Nicolás Lodeiro, el Diente López y Maximiliano Gómez con 5 cada uno.
El Diente López fue el máximo anotador con 21 goles seguido de Maxi Gómez con 9 y Gonzalo Petit con 6. Este último solo jugó el primer semestre del año.
Luis Mejía
Edad: 34
Posición: Golero
Partidos: 32
Minutos: 2.927
Concepto: No tuvo una temporada memorable como la de 2024. Se lo extrañó cuando se perdió partidos por convocatorias a la selección de Panamá. En los clásicos tuvo rendimientos irregulares, a diferencia del año pasado donde fue gigante. Así y todo metió dos manos notables y fue clave en la hora señalada, para ser campeón contra Peñarol. Pilar.
Ignacio Suárez
Edad: 23
Posición: Golero
Partidos: 9
Minutos: 733
Concepto: Le costó asumir la responsabilidad de cuidarle el puesto a Mejía. Cometió al menos un error en cada uno de los partidos donde fue titular, sobre todo cuando asumió juego con los pies. Condiciones tiene y las demostró contra Danubio, la última vez que le tocó atajar. Eso significa que con la acumulación de partidos fue superando nervios y dio muestras de lo que es capaz. Dudas.
Emiliano Ancheta
Edad: 26
Posición: Lateral derecho
Partidos: 28
Minutos: 2.065
Concepto: Llegó para suplir la salida de Leandro Lozano y fue sinónimo de regularidad a lo largo de la temporada. Dientes apretados para defender e intentar dar el máximo para aportar en ataque dentro de sus posibilidades. Cumplidor.
Sebastián Coates
Edad: 35
Posición: Zaguero derecho
Partidos: 36
Minutos: 3.191
Gol: 1
Asistencias: 1
Concepto: Capitán, líder y sostén del equipo, Tuvo una temporada muy irregular en rendimientos y sobre el final de la temporada, Flavio Perchman reveló los problemas de rodilla con los que tuvo que batallar a lo largo del año. Aguantó a carpeta sin ser el Coates exuberante en lo futbolístico. Referente.
Julián Millán
Partidos: 39
Posición: Zaguero izquierdo
Minutos: 3.534
Goles: 2
Asistencias: 2
Concepto: Fue la gran figura de Nacional a lo largo de la temporada. Velocidad en un físico de gran porte, fortaleza para el juego aéreo, carácter, conducción, goles y, además, como en el clásico decisivo del año, capacidad para asistir. El mejor acierto de todo el período de pases del fútbol uruguayo. Baluarte.
Paolo Calione
Partidos: 11
Posición: Zaguero derecho
Minutos: 631
Asistencias: 1
Concepto: Una de las promesas de las formativas del club. Jugó más en el primer semestre que en el segundo. Tiene buena técnica, buen físico, en el club le tienen mucha fe pero necesitará que la abran espacio para que con minutos y partidos de exigencia consolide las condiciones con las que promete. Promesa.
Matías De los Santos
Edad: 33
Posición: Zaguero derecho
Partidos: 3
Minutos: 17
Concepto: Llegó a mitad de año para ser zaguero suplente, se desgarró y no aportó nada.
Diego Polenta
Edad: 33
Posición: Zaguero izquierdo
Partidos: 1
Minutos: 3
Concepto: Martín Lasarte, quien había pedido su renovación contractual, se la jugó por él en el partido ante Juventud: se hizo echar a los tres minutos de juego. Tomó sus pertenencias, se fue del club y luego anunció su retiro. Arrastraba mucho peso emocional por todo lo que vivió con la muerte de Juan Izquierdo en agosto de 2024. El domingo entró a la cancha portando una bandera en honor a Izquierdo y ofrendándole la copa a sus familiares. En la cancha no aportó nada. Afuera, mucho.
Juan Pablo Patiño
Edad: 27
Posición: Lateral izquierdo
Partidos: 8
Minutos: 306
Concepto: Llegó para ser titular como reemplazo de Gabriel Báez para el segundo semestre del año pero Diego Romero le ganó el puesto en forma contundente. En deuda.
Diego Romero
Edad: 25
Posición: Lateral izquierdo
Partidos: 8
Minutos: 1.386
Concepto: Llegó como alternativa para Gabriel Báez, estuvo a punto de salir a mitad de año pero se terminó quedando hasta ganarse la titularidad. Hizo robusto al lateral izquierdo del club, le dio mucha marca y empuje para pasar al ataque. Ingreso determinante y asistencia clave para que Nacional ganara la Tabla Anual. Ganó más de lo que perdió contra Leonardo Fernández en las finales. Titán.
Hayen Palacios
Edad: 26
Posición: Lateral derecho
Partidos: 2
Minutos: 20
Concepto: Llegó para reforzar el lateral derecho en el segundo semestre. Demostró que no estaba para jugar en los pocos minutos que tuvo en Copa AUF Uruguay. Inentendible.
Nicolás Rodríguez
Edad: 34
Posición: Lateral derecho, lateral izquierdo y volante interior
Partidos: 16
Minutos: 20
Gol: 1
Concepto: Arrancó la temporada de volante interior y luego fue alternativa para los laterales jugando por ambos perfiles. Hizo un gol en un triunfo 2-1 ante Boston River. Jugó poco el segundo semestre por dos desgarros. Con minutos muy dosificados supo hacer sus aportes en base a la calldad de su pegada y experiencia. Cumplió.
Lucas Morales Burruzo
Edad: 26
Posición: Lateral derecho
Partidos: 15
Minutos: 1.066
Gol: 1
Asistencias: 2
Concepto: Titular indiscutible en el primer semestre del año como lateral derecho. Fue negociado a Olimpia. Muy bien.
Gabriel Báez
Edad: 30
Posición: Lateral izquierdo
Partidos: 19
Minutos: 2.020
Goles: 3
Asistencias: 3
Concepto: Tuvo un mal primer semestre del año que no estuvo a tono con su 2024 y cuando levantó en el Intermedio con tres goles y una asistencia se pactó entre jugador y club un cierre de ciclo para que pasara a Talleres de Córdoba. Acuerdo.
Tomás Viera
Edad: 19
Posición: Lateral izquierdo
Partidos: 1
Minutos: 36
Concepto: Ingresó para cerrar el partido contra Danubio en jardines. Debut.
Christian Oliva
Edad: 29
Posición: Mediocentro defensivo
Partidos: 34
Minutos: 2.816
Goles: 2
Asistencias: 2
Concepto: Otra parte vital de la columna vertebral del equipo. Tuvo un notable Apertura y sufrió una lesión que lo radió varios partidos del Clausura donde le costó reencontrarse con su nivel. Fue parejo en las finales. Sostén.
Yonathan Rodríguez
Edad: 32
Posición: Mediocentro defensivo
Partidos: 9
Minutos: 359
Concepto: Volvió al club en el primer semestre del año para ser carta de alternativa para Christian Oliva. Escasos minutos, no extrañó que se fuera para el segundo semestre de la temporada, para buscar más protagonismo.
Luciano Boggio
Edad: 26
Posición: Volante interior
Partidos: 39
Minutos: 3.237
Goles: 3
Asistencias: 8
Concepto: Un derroche de energía e intensidad a lo largo de toda la temporada. Gran capacidad de ejecución de pelotas quietas. A nivel de rendimiento su primer semestre fue mejor que el segundo, pero nunca se guardó nada a la hora de prodigarse por el equipo. Motor.
Lucas Rodríguez
Edad: 32
Posición: Volante interior
Partidos: 13
Minutos: 783
Concepto: Robusteció el carácter del equipo y le dio más marca a la mitad de la cancha ganándose el puesto en la recta final de la temporada. Juega mucho mejor con pelota de lo que el hincha de Nacional pudo ver en el segundo semestre del año cuando llegó desde Racing. Pero el equipo necesitaba de él contención, cortes y recuperación. Firmeza.
Agustín Dos Santos
Edad: 17
Posición: Volante interior
Partidos: 3
Minutos: 132
Concepto: Promesa de las juveniles del club que jugó un puñado de minutos con la dirección de Pablo Peirano.
Rodrigo Mederos
Edad: 25
Posición: Volante interior
Partidos: 2
Minutos: 104
Concepto: Se fue cedido a Racing a mitad de temporada.
Franco Catarozzi
Edad: 20
Posición: Volante interior
Partido: 1
Minutos: 45
Concepto: Titular en pretemporada tras llegar de Montevideo City Torque. Martín Lasarte solo le dio 45 minutos en el Torneo Apertura y cuando se abrió el período de pases se fue a Liverpool.
Nicolás Lodeiro
Edad: 36
Posición: Volante armador
Partidos: 14
Minutos: 739
Asistencias: 5
Concepto: Aumentó el caudal de fútbol del equipo cuando Pablo Peirano le confió la titularidad ante River Plate en el Saroldi luego de tener ingresos discretos ante Peñarol, Progreso y Boston River. Metió centros perfectos y pases precisos que redundaron en cinco goles para el equipo. Cuando llegó Jadson Viera lo mandó al banco y solo le dio 79 minutos. Asistidor.
Jeremía Recoba
Edad: 22
Posición: Volante armador
Partidos: 22
Minutos: 1.133
Goles: 4
Concepto: Gravitante en los clásicos de verano, donde Nacional ganó la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, y vital para evitar la derrota ante el clásico rival en el Torneo Apertura, anotado un gol de taquito. Fue vendido a mitad de año a Las Palmas.
Rómulo Otero
Edad: 33
Posición: Volante armador
Partidos: 29
Minutos: 1.454
Goles: 4
Asistencias: 4
Concepto: Llegó como una de las mejores contrataciones de toda la temporada del fútbol uruguayo y no cumplió con las expectativas. Tuvo destellos de calidad, como en el Intermedio ante Montevideo City Torque, pero en los partidos difíciles no trascendió. En el debe.
Mauricio Pereyra
Edad: 35
Posición: Volante interior
Partidos: 22
Minutos: 509
Asistencias: 2
Concepto: Actor de reparto a lo largo de todo el año. Tuvo un mal ingreso en el clásico del Torneo Clausura ante Peñarol y a diferencia de Nicolás Lodeiro no tuvo las oportunidades como para redimirse.
Nicolás López
Edad: 32
Posición: Delantero
Partidos: 36
Minutos: 2.655
Goles: 21
Asistencias: 5
Concepto: Goleador del equipo, figura determinante en varios encuentros. Complicado en el tramo final del Clausura por un esguince de tobillo. Faltó a la cita en los partidos contra Peñarol. Un año raro de conceptuar porque fluctuó entre goles a los equipos más débiles del torneo con dos tantos muy importantes como el que le hizo a Liverpool en el Parque de cabeza, con la lesión de tobillo fresca, y como el que valió la Tabla Anual, contra Defensor Sporting en el Franzini, combinando eso con actuaciones penosas como en el clásico del Clausura o la segunda final donde erró un gol solo contra Brayan Cortés rematando de tres dedos afuera. Más o menos.
Gonzalo Carneiro
Edad: 30
Posición: Delantero
Partidos: 14
Minutos: 486
Gol: 1
Asistencia: 1
Concepto: Volvió tras una larga recuperación de una operación de ligamentos de rodilla. Le costó mucho recuperar su mejor forma y se estima que con una buena pretemporada recién pueda hacerlo para 2026. Pero fue gravitante en la definición: en el clásico de ida de las finales volvió a dejarle su marca a Peñarol, contra el que nunca falla. Pesa.
Lucas Villalba
Edad: 24
Posición: Extremo derecho
Partidos: 34
Minutos: 2.822
Goles: 4
Asistencias: 6
Concepto: Llegó en silencio desde Montevideo City Torque y con un gol a Peñarol en un clásico de verano se convirtió en la gran sensación de Nacional en el primer semestre del año donde destacó por su velocidad, desborde y capacidad de asistir tanto en el plano local como en Copa Libertadores. Tuvo un pronunciado bajón en el segundo semestre del año. De más a menos.
Maximiliano Gómez
Edad: 29
Posición: Centrodelantero
Partidos: 17
Minutos: 1.472
Goles: 9
Asistencias: 5
Concepto: Le dio un salto de calidad al plantel, eso que no pudo hacer el chileno Eduardo Vargas. Incidencia directa en 14 goles. Uno de los mejores jugadores del segundo semestre del año. Físicamente, importante en la segunda final contra Peñarol. Toro.
Christian Ebere
Edad: 27
Posición: Delantero
Partidos: 9
Minutos: 277
Goles: 2
Asistencia: 1
Concepto: Retornó a Nacional a mitad de año más por compromiso que por interés dirigencial de Nacional. Puso todo de sí para volver a vestirse de tricolor. Y terminó siendo EL HOMBRE de las finales contra Peñarol gestando los tres goles: no a pura presión, el otro con asistencia y el definitivo con un golazo. De-ter-mi-nan-te.
Juan Cruz De los Santos
Edad: 27
Posición: Extremo izquierdo
Partidos: 10
Minutos: 581
Goles: 3
Asistencia: 1
Concepto: Vital aporte porque al llegar a mitad de año le dio una pierna zurda al ataque de Nacional y la necesaria simetría para que el equipo tuviera más amplitud de ataque y también profundidad. Tuvo intermitencias de presencias por un desgarro. Pero fue importante con tres goles, uno de ellos en la primera final ante Peñarol. Zurdita.
Exequiel Mereles
Edad: 20
Posición: Extremo
Partidos: 16
Minutos: 578
Gol: 1
Asistencia: 3
Concepto: Su mejor momento fue el Torneo Intermedio, que fue clave para que Nacional ganara la Tabla Anual (21 puntos sobre 21 disputados). Ahí dio sus tres asistencias y le marcó a Juventud. Tiene cosas.
Bruno Arady
Edad: 18
Posición: Extremo
Partidos: 13
Minutos: 310
Goles: 2
Concepto: Dos goles en el Apertura donde apareció como un jugador muy interesante por su velocidad. Luego fue quedando relegado y más tarde se lesionó. Diamante a pulir.
Gonzalo Petit
Edad: 19
Posición: Delantero
Partidos: 17
Minutos: 840
Goles: 6
Asistencias: 2
Concepto: Le trajeron por delante a Eduardo Vargas pero le ganó el puesto a puro talento. Vendido a mitad de año a Betis.
Diego Herazo
Edad: 29
Posición: Centrodelantero
Partidos: 14
Minutos: 729
Goles: 3
Asistencias: 4
Concepto: Cuestionado por Flavio Perchman por su elevado salario y sus prestaciones de 2024. Fue importante en el Apertura con tres goles y tres asistencias. Se fue a mitad de año porque terminó su préstamo desde San Lorenzo.
Eduardo Vargas
Edad: 36
Posición: Delantero
Partidos: 12
Minutos: 399
Goles: 2
Concepto: La gran decepción del primer período de pases de Nacional. Nunca encontró su mejor forma y solo hizo dos goles, uno de ellos de penal.
Bruno Damiani
Edad: 23
Posición: Centrodelantero
Partidos: 1
Minutos: 90
Concepto: Jugó un solo partido del Apertura antes de emigrar a la MLS.