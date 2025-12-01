Los 50 campeones de Nacional en su título 50 por la Liga AUF Uruguaya 2025: repasá los 46 futbolistas y cuatro entrenadores de la temporada

Sebastián Coates y Luciano Boggio de Nacional en el calentamiento previo a la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol

Para conquistar su título 50 de la Liga AUF Uruguaya, Nacional utilizó casualmente a 50 profesionales a lo largo de la temporada, 46 jugadores y cuatro técnicos , con los que levantó la copa al ganarle las finales a Peñarol este domingo en el Gran Parque Central por 1-0, luego del 2-2 en el Campeón del Siglo.

Los albos tuvieron tres DTs a lo largo de la temporada: Martín Lasarte en el comienzo de la temporada, Pablo Peirano que lo reemplazó y dirigió hasta la fecha 13ª del Torneo Clausura, y Jadson Viera , que dirigió los dos últimos partidos del Clausura y las dos finales.

Además de ellos, Martín Ligüera dirigió de forma interina en el partido ante Cerro Largo en Melo , con Sebastián Eguren como asistente, antes de que asumiera Peirano, por lo que formó parte del título y suma su segundo campeonato como DT tras el de 2020.

En lo que respecta a futbolistas, Nacional utilizó 46 jugadores a lo largo de la Liga AUF Uruguaya, incluyendo a juveniles que fueron suplentes y no tuvieron minutos.

Los dos goleros fueron Luis Mejía e Ignacio Suárez.

En defensa, Sebastián Coates y Julián Millán fueron los nombre cantados, mientras que en los laterales hubo más rotación, con Emiliano Ancheta en el lateral derecho y Gabriel Báez y Diego Romero en ambos semestres, respectivamente.

Luciano Boggio y Christian Oliva fueron los más utilizados en el mediocampo, sector al que también se le acoplaron jugadores como Lucas Rodríguez o Agustín Dos Santos.

Mientras que en ataque, Nicolás López y Lucas Villalba fueron los que más jugaron a lo largo del año, en una zona en la que hubo muchas figuras y distintas presencias en el Apertura, con Diego Herazo y Eduardo Vargas, y el Clausura, con la llegada de Maxi Gómez y la recuperación de Gonzalo Carneiro.

Los 50 campeones de Nacional en 2026

Entrenadores:

Martín Lasarte

Martín Ligüera

Pablo Peirano

Jadson Viera

20250111- Jadson Viera Cerro Nacional Estadio Centenario Torneo Clausura 2025 (2) Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Arqueros:

Luis Mejía

Ignacio Suárez

20251130 Luis Mejía de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Luis Mejía de Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Defensas:

Sebastián Coates

Julián Millán

Paolo Calione

Matías De los Santos

Tomás Viera

Emiliano Ancheta

Nicolás Rodríguez

Hayen Palacios

Diego Romero

Juan Pablo Patiño

20250830 Julián Millán, gol Nacional River Plate Torneo Clausura 2025. Foto: @Nacional Julián Millán Foto: @Nacional

Volantes

Christian Oliva

Luciano Boggio

Lucas Rodríguez

Agustín Dos Santos

Mauricio Pereyra

Nicolás Lodeiro

Rómulo Otero

20251130 Luciano Boggio de Nacional supera la marca de Jesús Trindade de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya Luciano Boggio de Nacional supera la marca de Jesús Trindade de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Delanteros

Nicolás López

Maximiliano Gómez

Gonzalo Carneiro

Christian Ebere

Lucas Villalba

Exequiel Mereles

Bruno Arady

Juan Cruz De los Santos

20251130 Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Nicolás López de Nacional ante Jesús Trindade de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Los que jugaron el primer semestre

Gabriel Báez

Diego Polenta

Lucas Morales

Yonatan Rodríguez

Rodrigo Mederos

Jairo Amaro

Franco Catarozzi

Jeremía Recoba

Gonzalo Petit

Diego Herazo

Eduardo Vargas

Bruno Damiani

La foto que subió Jeremía Recoba La foto que subió Jeremía Recoba

Integraron el banco de suplentes y no sumaron minutos

Renzo Sánchez

Luciano Rodríguez

Pavel Núñez

Federico Bonilla

Diego Capdevila

Jairo Amaro

Nicolás Ramos