Los 50 campeones de Nacional en su título 50 por la Liga AUF Uruguaya 2025: repasá los 46 futbolistas y cuatro entrenadores de la temporada
Para conquistar su título 50 de la Liga AUF Uruguaya, Nacional utilizó casualmente a 50 profesionales; repasá la lista
1 de diciembre 2025 - 14:05hs
Sebastián Coates y Luciano Boggio de Nacional en el calentamiento previo a la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol
FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Para conquistar su título 50 de la Liga AUF Uruguaya, Nacional utilizó casualmente a 50 profesionales a lo largo de la temporada, 46 jugadores y cuatro técnicos, con los que levantó la copa al ganarle las finales a Peñarol este domingo en el Gran Parque Central por 1-0, luego del 2-2 en el Campeón del Siglo.
Los albos tuvieron tres DTs a lo largo de la temporada: Martín Lasarte en el comienzo de la temporada, Pablo Peirano que lo reemplazó y dirigió hasta la fecha 13ª del Torneo Clausura, y Jadson Viera, que dirigió los dos últimos partidos del Clausura y las dos finales.
Además de ellos, Martín Ligüera dirigió de forma interina en el partido ante Cerro Largo en Melo, con Sebastián Eguren como asistente, antes de que asumiera Peirano, por lo que formó parte del título y suma su segundo campeonato como DT tras el de 2020.
Los 46 jugadores
En lo que respecta a futbolistas, Nacional utilizó 46 jugadores a lo largo de la Liga AUF Uruguaya, incluyendo a juveniles que fueron suplentes y no tuvieron minutos.
Los dos goleros fueron Luis Mejía e Ignacio Suárez.
En defensa, Sebastián Coates y Julián Millán fueron los nombre cantados, mientras que en los laterales hubo más rotación, con Emiliano Ancheta en el lateral derecho y Gabriel Báez y Diego Romero en ambos semestres, respectivamente.
Luciano Boggio y Christian Oliva fueron los más utilizados en el mediocampo, sector al que también se le acoplaron jugadores como Lucas Rodríguez o Agustín Dos Santos.
Mientras que en ataque, Nicolás López y Lucas Villalba fueron los que más jugaron a lo largo del año, en una zona en la que hubo muchas figuras y distintas presencias en el Apertura, con Diego Herazo y Eduardo Vargas, y el Clausura, con la llegada de Maxi Gómez y la recuperación de Gonzalo Carneiro.
Los 50 campeones de Nacional en 2026
Entrenadores:
Martín Lasarte
Martín Ligüera
Pablo Peirano
Jadson Viera
Arqueros:
Luis Mejía
Ignacio Suárez
Defensas:
Sebastián Coates
Julián Millán
Paolo Calione
Matías De los Santos
Tomás Viera
Emiliano Ancheta
Nicolás Rodríguez
Hayen Palacios
Diego Romero
Juan Pablo Patiño
Volantes
Christian Oliva
Luciano Boggio
Lucas Rodríguez
Agustín Dos Santos
Mauricio Pereyra
Nicolás Lodeiro
Rómulo Otero
Delanteros
Nicolás López
Maximiliano Gómez
Gonzalo Carneiro
Christian Ebere
Lucas Villalba
Exequiel Mereles
Bruno Arady
Juan Cruz De los Santos
Los que jugaron el primer semestre
Gabriel Báez
Diego Polenta
Lucas Morales
Yonatan Rodríguez
Rodrigo Mederos
Jairo Amaro
Franco Catarozzi
Jeremía Recoba
Gonzalo Petit
Diego Herazo
Eduardo Vargas
Bruno Damiani
Integraron el banco de suplentes y no sumaron minutos