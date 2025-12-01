La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena
Los jugadores de Nacional cerraron la noche de festejos con una fiesta privada a toda cumbia y plena; mirá los videos
1 de diciembre 2025 - 7:52hs
La fiesta privada de los campeones de Nacional
El plantel de Nacional celebró en una fiesta privada el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 conquistado este domingo en el Gran Parque Central, donde le ganaron por 1-0 a Peñarol en el alargue y se quedaron con el campeonato uruguayo número 50 en el historial tricolor.
La fiesta de los campeones de Nacional
Tras los festejos en el campo de juego, que se extendieron por varios minutos luego de la premiación oficial, más el agite en el vestuario y la zona mixta, el plantel campeón tuvo su fiesta en un salón preparado para la ocasión.
El festejo de Luciano Boggio
El lugar fueron llegando los futbolistas con sus familias y parejas, para celebrar el cierre de la temporada con la copa.
Las parejas de los jugadores se sacaron una foto con el trofeo.