El Observador / Fútbol / NACIONAL

La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

Los jugadores de Nacional cerraron la noche de festejos con una fiesta privada a toda cumbia y plena; mirá los videos

1 de diciembre 2025 - 7:52hs

La fiesta privada de los campeones de Nacional

El plantel de Nacional celebró en una fiesta privada el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 conquistado este domingo en el Gran Parque Central, donde le ganaron por 1-0 a Peñarol en el alargue y se quedaron con el campeonato uruguayo número 50 en el historial tricolor.

La fiesta de los campeones de Nacional

La fiesta de los campeones de Nacional

Tras los festejos en el campo de juego, que se extendieron por varios minutos luego de la premiación oficial, más el agite en el vestuario y la zona mixta, el plantel campeón tuvo su fiesta en un salón preparado para la ocasión.

El festejo de Luciano Boggio

El festejo de Luciano Boggio

El lugar fueron llegando los futbolistas con sus familias y parejas, para celebrar el cierre de la temporada con la copa.

Emiliano Ancheta y Lucas Villalba con la copa
Emiliano Ancheta y Lucas Villalba con la copa

Emiliano Ancheta y Lucas Villalba con la copa

Las parejas de los jugadores se sacaron una foto con el trofeo.

asi fue la consagracion de nacional, campeon con fiesta completa en el parque: en su casa, con su gente y en una definicion agonica ante penarol con el trofeo juan izquierdo en juego
LIGA AUF URUGUAYA

Así fue la consagración de Nacional, campeón con fiesta completa en el Parque: en su casa, con su gente y en una definición agónica ante Peñarol con el trofeo Juan Izquierdo en juego

Nacional campeón
NACIONAL

La campaña de Nacional para ser campeón de la Liga AUF Uruguaya: tres técnicos, clima inestable y un plantel profundo que a la larga fue determinante

Luciano Boggio y su pareja
Parejas de los jugadores de Nacional

Parejas de los jugadores de Nacional

Tomás Viera y Agustín Dos Santos
Tomás Viera y Agustín Dos Santos en la fiesta

Tomás Viera y Agustín Dos Santos en la fiesta

La noche tuvo música en vivo con la actuación del Gucci, reconocido hincha tricolor, quien hizo cantar a los campeones.

Emiliano Ancheta
Emiliano Ancheta en el festejo

Emiliano Ancheta en el festejo

Tras el cierre de la actividad oficial, este lunes, el plantel y el cuerpo técnico tricolor tendrá día libre, si bien se espera que en la semana regresen a Los Céspedes para despedir el año.

Luciano Boggio y su pareja
Luciano Boggio y su pareja

Luciano Boggio y su pareja

La fiesta de los campeones de Nacional
Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo

Captura de pantalla 2025-12-01 074150
Tomás Viera junto a su pareja y la copa

Tomás Viera junto a su pareja y la copa

Temas:

Nacional Peñarol Gran Parque Central

