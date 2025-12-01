La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

La fiesta privada de los campeones de Nacional

El plantel de Nacional celebró en una fiesta privada el título de la Liga AUF Uruguaya 2025 conquistado este domingo en el Gran Parque Central, donde le ganaron por 1-0 a Peñarol en el alargue y se quedaron con el campeonato uruguayo número 50 en el historial tricolor.

Tras los festejos en el campo de juego, que se extendieron por varios minutos luego de la premiación oficial, más el agite en el vestuario y la zona mixta, el plantel campeón tuvo su fiesta en un salón preparado para la ocasión.

La fiesta de los campeones de Nacional

El lugar fueron llegando los futbolistas con sus familias y parejas, para celebrar el cierre de la temporada con la copa.

El festejo de Luciano Boggio

Las parejas de los jugadores se sacaron una foto con el trofeo.

Emiliano Ancheta y Lucas Villalba con la copa

Emiliano Ancheta y Lucas Villalba con la copa

Luciano Boggio y su pareja Parejas de los jugadores de Nacional

Tomás Viera y Agustín Dos Santos Tomás Viera y Agustín Dos Santos en la fiesta

La noche tuvo música en vivo con la actuación del Gucci, reconocido hincha tricolor, quien hizo cantar a los campeones.

Emiliano Ancheta Emiliano Ancheta en el festejo

Tras el cierre de la actividad oficial, este lunes, el plantel y el cuerpo técnico tricolor tendrá día libre, si bien se espera que en la semana regresen a Los Céspedes para despedir el año.

Luciano Boggio y su pareja Luciano Boggio y su pareja

La fiesta de los campeones de Nacional Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo